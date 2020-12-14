РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13676 посетителей онлайн
Новости
5 517 13
ИСД (22) Щербань (360)

Семейный адвокат Щербаней утверждает, что погибший бизнесмен не имел отношения к ИСД

Семейный адвокат Щербаней утверждает, что погибший бизнесмен не имел отношения к ИСД

Убитый в 90-х донецкий бизнесмен Евгений Щербань не имел отношения к компании "Индустриальный союз Донбасса".

  Об этом заявил адвокат Сергей Осыка в интервью "Гордону", комментируя заявления старшего сына Щербаня о якобы имевшейся у его отца доли в ИСД.

"Результаты моего адвокатского расследования подтвердили, что доли убитого Щербаня (и даже доли компании, в которой аккумулировалось активы Щербаня) в корпорации ИСД отсутствовали", - заявил Осыка. По его словам, в 90-х ИСД представлял собой квазиобщественную организацию со статусом корпорации, где учредителем выступали Торгово-промышленная палата Донецкой области и два отдела Академии наук Украины, которые сообща владели 30%. Также был "Донгорбанк" (где львиная доля принадлежала Ринату Ахметову) и компании "Данко" (где также была доля Ахметова и Александра Момота, которого убили в мае 1996 года).

Последним принадлежали пакеты по 35%. "Как видите, имущества Щербаня тут точно быть не могло, что понятно даже ребенку", - подчеркнул Осыка. Он также рассказал, что в 1996 году Момот был убит, после чего "Данко" и "Донгорбанк" вышли из учредителей ИСД. Соответственно, 70-процентная доля оставалась невостребованной. На эти проценты позднее зашли компания "Азовинтекс" и Виталий Гайдук. "Эти новые учредители не могли иметь или представлять какие-то интересы Щербаня, потому что это произошло уже после его убийства", - объяснил Осыка.

По словам адвоката, единственная компания, где была найдена доля Щербаня-старшего, - в компании "Азовимпекс", название которой созвучно с "Азовинтекс". В "Азовимпекс" компания "Гефест" имела 80% акций, а оставшейся долей в 20% владел Сергей Тарута. В свою очередь, в компании "Гефест" Щербань был одним из множества учредителей, таких как Ахметов, губернатор Донецкой области Владимир Щербань (с долей 20%), Евгений Щербань (с долей 20%), Клюев и некий Котельников. "Азовинпекс" созвучна по названию с компаний "Азовинтекс", которая зашла вместо "ДонГорБанка" и "Данко" в ИСД, но это совершенно разные компании, и в них нет упоминаний о Щербане", - подчеркнул Осыка.

Напомним, донецкого бизнесмена Евгения Щербаня убили в донецком аэропорту 3 ноября 1996 года. Его старший сын Евгений Щербань в недавно вышедшем документальном фильме "Наследник" утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в "Индустриальном союзе Донбасса".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
вертався би цей адвокат до звичної справи - вклонятися ахметову, а не займався би тут демагогією
показать весь комментарий
14.12.2020 13:17
+1
ИСД создал именно Щербань и никто другой,а то что его по факту застрелили с женой в аэрплорту Донецка после визита в Москву на день рождения главного мафиозо СССР Йоси Кабздона,говорит о том, что заказ был...,от кого не скажу...сами догадайтесь...
показать весь комментарий
14.12.2020 13:15
+1
Интересный фильм, можно увидеть много знакомых лиц украинской политики из архивных съёмок 😀😀😀 потому и скрывают правду

https://youtu.be/2nLmD35Acuc
показать весь комментарий
14.12.2020 13:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ИСД создал именно Щербань и никто другой,а то что его по факту застрелили с женой в аэрплорту Донецка после визита в Москву на день рождения главного мафиозо СССР Йоси Кабздона,говорит о том, что заказ был...,от кого не скажу...сами догадайтесь...
показать весь комментарий
14.12.2020 13:15 Ответить
ну таки насколько знаю Щербань послал москалей и пытался идти на сближение с Европой и после этого его застрелили.
показать весь комментарий
14.12.2020 14:09 Ответить
Его старший сын Евгений Щербань в недавно вышедшем документальном фильме "Наследник" утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в "Индустриальном союзе Донбасса".Источник: https://censor.net/ru/n3236789
показать весь комментарий
14.12.2020 13:17 Ответить
Интересный фильм, можно увидеть много знакомых лиц украинской политики из архивных съёмок 😀😀😀 потому и скрывают правду

https://youtu.be/2nLmD35Acuc
показать весь комментарий
14.12.2020 13:19 Ответить
Смотрел с неделю назад.Сын претендует на долю, за моральный и материальный ущерб семье ...Обычное дело в таких случаях...
показать весь комментарий
14.12.2020 13:22 Ответить
вертався би цей адвокат до звичної справи - вклонятися ахметову, а не займався би тут демагогією
показать весь комментарий
14.12.2020 13:17 Ответить
Сергей Осыка - это он или другой в Википедии юрист ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - старший консультант, главный консультант Комиссии Верховной Рады Украины по иностранным делам.Ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - сентябрь https://ru.wikipedia.org/wiki/1993 1993 - советник Премьер-министра Украины по вопросам внешнеэкономических связей.С сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993 1993 - первый заместитель министра, с октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993 1993 - заместитель министра внешних экономических связей Украины.С https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 22 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - министр внешних экономических связей Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 3 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 27 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1999 1999 - министр внешних экономических связей и торговли Украины.https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 30 января - https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 11 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - вице-премьер-министр Украины по вопросам внешнеэкономической деятельностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .https://ru.wikipedia.org/wiki/1999 1999 -https://ru.wikipedia.org/wiki/2002 2002 - советник Президента Украины
показать весь комментарий
14.12.2020 13:23 Ответить
Це різні особи
Адвокат ОСЫКА СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ https://advokatura.xyz/lawyer/14655

Осыка, Сергей Григорьевич - украинский государственный и политический деятель https://ru.wikipedia.org/wiki/Осыка,_Сергей_Григорьевич
показать весь комментарий
14.12.2020 15:29 Ответить
Ясно. Спасибо за разъяснение
показать весь комментарий
14.12.2020 15:52 Ответить
Зачем ему деньги?.. живым быть лучше..
показать весь комментарий
14.12.2020 13:21 Ответить
Деньги это вечные ценности, и детям и внукам останутся,и всегда надо, а жизнь сегодня есть, а завтра нет.И шо то за жизнь, когда нет денег?
показать весь комментарий
14.12.2020 13:35 Ответить
Вот за эти деньги жизнь и отберут.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:24 Ответить
Был ценный донецкий актив - НЕГРОБАНК. Жалко...
показать весь комментарий
14.12.2020 14:53 Ответить
 
 