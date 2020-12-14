Семейный адвокат Щербаней утверждает, что погибший бизнесмен не имел отношения к ИСД
Убитый в 90-х донецкий бизнесмен Евгений Щербань не имел отношения к компании "Индустриальный союз Донбасса".
Об этом заявил адвокат Сергей Осыка в интервью "Гордону", комментируя заявления старшего сына Щербаня о якобы имевшейся у его отца доли в ИСД.
"Результаты моего адвокатского расследования подтвердили, что доли убитого Щербаня (и даже доли компании, в которой аккумулировалось активы Щербаня) в корпорации ИСД отсутствовали", - заявил Осыка. По его словам, в 90-х ИСД представлял собой квазиобщественную организацию со статусом корпорации, где учредителем выступали Торгово-промышленная палата Донецкой области и два отдела Академии наук Украины, которые сообща владели 30%. Также был "Донгорбанк" (где львиная доля принадлежала Ринату Ахметову) и компании "Данко" (где также была доля Ахметова и Александра Момота, которого убили в мае 1996 года).
Последним принадлежали пакеты по 35%. "Как видите, имущества Щербаня тут точно быть не могло, что понятно даже ребенку", - подчеркнул Осыка. Он также рассказал, что в 1996 году Момот был убит, после чего "Данко" и "Донгорбанк" вышли из учредителей ИСД. Соответственно, 70-процентная доля оставалась невостребованной. На эти проценты позднее зашли компания "Азовинтекс" и Виталий Гайдук. "Эти новые учредители не могли иметь или представлять какие-то интересы Щербаня, потому что это произошло уже после его убийства", - объяснил Осыка.
По словам адвоката, единственная компания, где была найдена доля Щербаня-старшего, - в компании "Азовимпекс", название которой созвучно с "Азовинтекс". В "Азовимпекс" компания "Гефест" имела 80% акций, а оставшейся долей в 20% владел Сергей Тарута. В свою очередь, в компании "Гефест" Щербань был одним из множества учредителей, таких как Ахметов, губернатор Донецкой области Владимир Щербань (с долей 20%), Евгений Щербань (с долей 20%), Клюев и некий Котельников. "Азовинпекс" созвучна по названию с компаний "Азовинтекс", которая зашла вместо "ДонГорБанка" и "Данко" в ИСД, но это совершенно разные компании, и в них нет упоминаний о Щербане", - подчеркнул Осыка.
Напомним, донецкого бизнесмена Евгения Щербаня убили в донецком аэропорту 3 ноября 1996 года. Его старший сын Евгений Щербань в недавно вышедшем документальном фильме "Наследник" утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в "Индустриальном союзе Донбасса".
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Адвокат ОСЫКА СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ https://advokatura.xyz/lawyer/14655
Осыка, Сергей Григорьевич - украинский государственный и политический деятель https://ru.wikipedia.org/wiki/Осыка,_Сергей_Григорьевич