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Новости Бюджет-2021
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ВР (27373) госбюджет (1185) Минобразования (1731) Слуга народа (2620) Дубинский Александр (428) Шкарлет (297)

В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский

В

С принятием Госбюджета-2021 проблемы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Пленарные заседания на ближайшие недели (после текущей) отменяются, и состоятся лишь 25-29 декабря.

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Во фракции не нашли голосов за бюджет (против мажоритарщики, которые не хотят отбирать часть топливного акциза у регионов в карман Шмыгаля) и за министра образования Шкарлета (против него выступает комитет по образованию).

Если министр дело десятое, то с бюджетом проблемы очень серьёзные.

На сегодня бюджет готовы поддержать только списочники СН и группа "Довира".

Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов "под себя", иначе голосовать не будет.

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Но если дать деньги "Батькивщине", тогда не понятно, как объяснить их отсутствие для своей фракции.

Поэтому с бюджетом - проблемы", - заявил Дубинский.

В СН не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - слуга народа Дубинский 01

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Топ комментарии
+25
Вот и предсказанная 1,5 года назад калолиция нарисовывается:
У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4726
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14.12.2020 13:33
+14
трындец.... то что косатая своего не упустит а зеленожопых жаба душит было понятно давно. но впервые это озвучено так прямо

сулиму разорвет нахер. "к умным или к красивым".. бедный малый.
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14.12.2020 13:19
+13
В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9301
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14.12.2020 13:20
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно розганяти парламент і оголошувати позачергові вибори до ВРУ.
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14.12.2020 13:28 Ответить
а що скаже інший графоман - внька?
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14.12.2020 13:37 Ответить
круглый год и в любую погоду)
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14.12.2020 14:58 Ответить
трындец.... то что косатая своего не упустит а зеленожопых жаба душит было понятно давно. но впервые это озвучено так прямо

сулиму разорвет нахер. "к умным или к красивым".. бедный малый.
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14.12.2020 13:19 Ответить
Ничего,у него промежность гибкая а совесть отсутствует. Переживет-пережует
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14.12.2020 14:04 Ответить
В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9301
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14.12.2020 13:20 Ответить
О, Дубину здесь цитируют с удовольствием.
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14.12.2020 13:24 Ответить
Монобольшинство накрылось медным тазиком!
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14.12.2020 13:25 Ответить
Пора Юлю брать в коалицию. Она наведёт порядок!
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14.12.2020 13:28 Ответить
Ответ см. ниже
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14.12.2020 13:34 Ответить
Угу-мертвые к мертвым
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14.12.2020 14:07 Ответить
Вот и предсказанная 1,5 года назад калолиция нарисовывается:
У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4726
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14.12.2020 13:33 Ответить
і правда.
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14.12.2020 13:38 Ответить
Обойдутся без сопливых: ЕС и ЗаЖОП. А с Голосом могут договориться.
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14.12.2020 14:04 Ответить
Ты безмозлый,а не бессмертный
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14.12.2020 14:09 Ответить
Ваш уровень понятен.
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14.12.2020 14:17 Ответить
Це брехливі казочки. В 2014-ому у Фірташа з Порошенко в Відні було - "тільки не Тимошенко". І ніхто собі не задає питання, чому олігархія була проти президентства Тимошенко? А Порошенко олігархів цілком влаштовував, бо і сам олігарх.
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14.12.2020 19:02 Ответить
А сколько % Юлька набрала в 2014-м?
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14.12.2020 19:41 Ответить
Чому ж тоді олігархи не підтримали порошенко на виборах у 2019-му році, а натомість вилили на нього купу бруду у своїх медіа, якщо він їх влаштовував?
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14.12.2020 19:49 Ответить
"...Если министр дело десятое..."., а образование вообще дело 138. Образованные люди вообще не нужны в Украине.
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14.12.2020 14:06 Ответить
Дураками легче управлять.
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14.12.2020 15:30 Ответить
А сколько "Вона" скрысятничать желает?
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14.12.2020 14:12 Ответить
Луи Виттон нынче дорог. Как и всегда впрочем
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14.12.2020 14:15 Ответить
А все уже забыли, что "Батькивщину" лишили государственного финансирования? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/25/7274784/
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14.12.2020 19:04 Ответить
Дубина вкинул срачь на Тимошенко. Ну жалкие ублюдки понеслись !!! Уже забыли про все, опять юлькавиновата, слуги ни причем, барыга красава, нищета из за Юльки. Дебилы ***....
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14.12.2020 14:22 Ответить
В конце поста представляться было не обязательно
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14.12.2020 14:31 Ответить
Интересно наблюдать, как "зеленые " крысы , "Довира" и примкнувшая к ним Тимошенко рвут куски бюджета один у другого. Но сыра всем не хватает ... от бЯда )
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14.12.2020 14:24 Ответить
жулька с медведчуком помогут.
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14.12.2020 14:33 Ответить
Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов "под себя", иначе голосовать не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3236792
Хотілося б послухати - а что по єтаму поводу скажет таваріщ Суліма .. !? Але десь нема , пропав . Можливо тому що йому затримують зарплату . ?

До речі , у листопаді фейсбук знову почистився від ботів , і знову , вже вкотре ,заблокував бютівську ботоферму . Скільки ж їх наплодила бют , жах .!
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14.12.2020 14:36 Ответить
У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 2577
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14.12.2020 15:05 Ответить
Шкарлета,як плагіатора, - слід палкою гнати від науки!
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14.12.2020 15:27 Ответить
Клоуни знову обгадилися...
Засідання Верховної ради ВІДМІНЕНІ!
Голосів за ухвалення бюджету - НЕМАЄ‼️
Непрофесійність нинішньої урядової команди - очевидна всім!! Ну окрім Зеленського. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Проект бюджету вони погодили з МВФ, але перед цим забули погодити з депутатами!
А тепер... Те, що хочуть депутати, уже НІКОЛИ НЕ ПОГОДИТЬ МВФ!! 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Єдине рішення в цій ситуації - ВІДСТАВКА УРЯДУ!
Ну і формування нового Уряду із «дорослих», а не оце те шо ми бачили два кабміни поспіль....
📍Економіка - о@па!
📍Соціалка - 0@па!
📍Медицина - о@пазручкой!
📍Ковідний фонд - розграбований!
📍Два тижні до Нового року - бюджетна криза!!
📍Верховна рада і Уряд - недієздатні!
«Яких тобі ще реформ не вистачає??» (с)
Павло Розенко
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14.12.2020 16:29 Ответить
Зебил, что сказать-то хотел?
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14.12.2020 17:14 Ответить
 
 