В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский
С принятием Госбюджета-2021 проблемы
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Пленарные заседания на ближайшие недели (после текущей) отменяются, и состоятся лишь 25-29 декабря.
Во фракции не нашли голосов за бюджет (против мажоритарщики, которые не хотят отбирать часть топливного акциза у регионов в карман Шмыгаля) и за министра образования Шкарлета (против него выступает комитет по образованию).
Если министр дело десятое, то с бюджетом проблемы очень серьёзные.
На сегодня бюджет готовы поддержать только списочники СН и группа "Довира".
Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов "под себя", иначе голосовать не будет.
Но если дать деньги "Батькивщине", тогда не понятно, как объяснить их отсутствие для своей фракции.
Поэтому с бюджетом - проблемы", - заявил Дубинский.
Пожалуйста, подождите...
сулиму разорвет нахер. "к умным или к красивым".. бедный малый.
Хотілося б послухати - а что по єтаму поводу скажет таваріщ Суліма .. !? Але десь нема , пропав . Можливо тому що йому затримують зарплату . ?
До речі , у листопаді фейсбук знову почистився від ботів , і знову , вже вкотре ,заблокував бютівську ботоферму . Скільки ж їх наплодила бют , жах .!
Засідання Верховної ради ВІДМІНЕНІ!
Голосів за ухвалення бюджету - НЕМАЄ‼️
Непрофесійність нинішньої урядової команди - очевидна всім!! Ну окрім Зеленського. 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Проект бюджету вони погодили з МВФ, але перед цим забули погодити з депутатами!
А тепер... Те, що хочуть депутати, уже НІКОЛИ НЕ ПОГОДИТЬ МВФ!! 🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Єдине рішення в цій ситуації - ВІДСТАВКА УРЯДУ!
Ну і формування нового Уряду із «дорослих», а не оце те шо ми бачили два кабміни поспіль....
📍Економіка - о@па!
📍Соціалка - 0@па!
📍Медицина - о@пазручкой!
📍Ковідний фонд - розграбований!
📍Два тижні до Нового року - бюджетна криза!!
📍Верховна рада і Уряд - недієздатні!
«Яких тобі ще реформ не вистачає??» (с)
Павло Розенко