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СНБО (4228) США (24820) кибербезопасность (663)

СНБО предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США

СНБО предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ. Согласно информации, которую сейчас имеет НКЦК, атака очень схожа с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место в Украине в 2017 году", - говорится в сообщении.

В СНБО отметили, что с учетом того, что продукты SolarWinds не являются распространенными в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не являются критическими.

"Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, угрожает тем субъектов хозяйствования, которые используют этот продукт, поэтому и в Украине, что находится с Российской Федерацией в состоянии гибридной войны", - добавили в СНБО.

Субъектам хозяйствования, которые используют указанный продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Также читайте: Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине

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Топ комментарии
+3
Зеленский с Ермаком и так любую информацию передадут по первому звонку кремлевских хозяев.
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14.12.2020 13:27
+1
Заспокойтесь, бо після ваших розстрілів всіх людей які хоч щось роблять в цій країні залишаться тільки секта свідків Сватів на чолі з найвеличнішим піаністом. Щодо 1С, то її підтримка поступово припиняється в Україні, зокрема бухгалтерія 1С вже більше року як не продається, а з наступного року і підтримуватись не буде. А МЕДок то взагалі українська розробка.
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14.12.2020 14:26
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Зеленский с Ермаком и так любую информацию передадут по первому звонку кремлевских хозяев.
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14.12.2020 13:27 Ответить
Справа в тім що вірус Петя був вмонтований в оновлення програми здачі податкової звітності - Медок. Після атаки Петі всіх причетних до створення програми Медок мали арештувати і розстріляти, за використання неперевіреної частини програми, взятого в Інтернеті на піратських сайтах. Але цих ідіотів не арештували і не розстріляли і вони продовжують свою злочинну діяльність по розповсюдженню вредоносного програмного забезпечення по всім установам України через ту саму програму Медок!
РНБОУ має застосувати невідкладних заходів щоб попередити нову атаку хакерів:
1. Заборонити будь які оновлення бухгалтерських програм протягом найближчих 2-3 місяців (Медок, 1С та інші)!
2. Заборонити діяльність компаній які розповсюджують та підтримують 1С, Медок та інші вредоносні російські програми в Україні!
3. Вжити всіх необхідних заходів для викорення російського бухгалтерського програмного забезпечення з України, як ненадійного і шкідливого! Ї
4. Ввести кримінальну відповідальність за використання забороненого державною бухгалтерського/податкового програмного забезпечення!
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14.12.2020 13:41 Ответить
Заспокойтесь, бо після ваших розстрілів всіх людей які хоч щось роблять в цій країні залишаться тільки секта свідків Сватів на чолі з найвеличнішим піаністом. Щодо 1С, то її підтримка поступово припиняється в Україні, зокрема бухгалтерія 1С вже більше року як не продається, а з наступного року і підтримуватись не буде. А МЕДок то взагалі українська розробка.
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14.12.2020 14:26 Ответить
Вірус Петя через Медок наніс збитків на мільярди доларів. Була заражені інформаційні системи світових компаній, в які вірус потрапив через українські філії цих компаній. Достатньо сказати що така компанія як Маєрськ втратила величезні обсяги інформації по всіх філіях і збитки оцінювались в мільйони доларів тільки по одній компанії! Тому всіх говнорозробників Медок, потрібно арештувати і засудити на 15 років і заборонити займатись розробкою програмного забезпечення до кінця життя! Хоча я б їх просто повісив разом з власниками Медок і тими хто дозволяє цьому лайну працювати з податковою звітністю!
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14.12.2020 14:30 Ответить
А куда вдруг исчез укушенный в мозг грицацуевым Igor L ???
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14.12.2020 14:59 Ответить
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14.12.2020 23:30 Ответить
Якщо вже кого починати карати, так розробників Віндовс, там стільки глюків.... І взагалі всіх розробників і Айтішників.
Дерев'яна рахівниця, олівець і листочок в клітинку взагалі найбільш захищені від злому інструменти підготовки і подачі звітності. І щодо подачі звітності - можна використовувати поштових голубів, їх точно жоден хакер не зламає.
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15.12.2020 11:43 Ответить
Та до розстрілів на Цензорі вже всі звикли, кожного другого хоч зараз в розстрільну команду...
Може, краще топити??
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14.12.2020 15:19 Ответить
Ох там скільки нюансів з цим медком.
Ввечері якщо не забуду, опишу.
Для початку напишу ,що за декілька місяців до того ,як почалась атака, був захват колл-центра СБУ ,де знаходились сервера Медка.
Саме після цього антивіруси почали ругатись на Медок ,а техпідтримка Медка казали ставить программу у виключення.

Після атаки , сервера Медка буди вилучені у компанії ,хтось чув ,що хтось поніс покарання?
Ні.
https://ain.ua/2017/06/01/sbu-provodit-obysk-u-provajdera/

Саме в цього провайдера знаходились сервера.

Знаю ще факти ,що за 2-3 години до атаки вся техніка декількох міністерств була вимкнена,бо подзвонили зверху і сказали вимкнуть .
Але деталізувати не буду , можливо колись напишу статтю.
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14.12.2020 17:11 Ответить
найти бы такого хакера или хирурга, который незаметно бы проник к нему в черепушку и отключил опцию нерукотворной игры на рояле
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14.12.2020 13:28 Ответить
УЖЕ только что Одесса рухнул ЮТУБ закрылся тех ошибка и Почта Гмэйл...ошибка 500 или 550
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14.12.2020 13:58 Ответить
Те ж в Нідерландах.
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14.12.2020 14:20 Ответить
Ютуб, схоже, по всій Україні упав
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14.12.2020 14:21 Ответить
Тепер вже працює.
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14.12.2020 14:31 Ответить
 
 