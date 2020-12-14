СНБО предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США
Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ. Согласно информации, которую сейчас имеет НКЦК, атака очень схожа с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место в Украине в 2017 году", - говорится в сообщении.
В СНБО отметили, что с учетом того, что продукты SolarWinds не являются распространенными в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не являются критическими.
"Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, угрожает тем субъектов хозяйствования, которые используют этот продукт, поэтому и в Украине, что находится с Российской Федерацией в состоянии гибридной войны", - добавили в СНБО.
Субъектам хозяйствования, которые используют указанный продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.
Пожалуйста, подождите...
РНБОУ має застосувати невідкладних заходів щоб попередити нову атаку хакерів:
1. Заборонити будь які оновлення бухгалтерських програм протягом найближчих 2-3 місяців (Медок, 1С та інші)!
2. Заборонити діяльність компаній які розповсюджують та підтримують 1С, Медок та інші вредоносні російські програми в Україні!
3. Вжити всіх необхідних заходів для викорення російського бухгалтерського програмного забезпечення з України, як ненадійного і шкідливого! Ї
4. Ввести кримінальну відповідальність за використання забороненого державною бухгалтерського/податкового програмного забезпечення!
Дерев'яна рахівниця, олівець і листочок в клітинку взагалі найбільш захищені від злому інструменти підготовки і подачі звітності. І щодо подачі звітності - можна використовувати поштових голубів, їх точно жоден хакер не зламає.
Може, краще топити??
Ввечері якщо не забуду, опишу.
Для початку напишу ,що за декілька місяців до того ,як почалась атака, був захват колл-центра СБУ ,де знаходились сервера Медка.
Саме після цього антивіруси почали ругатись на Медок ,а техпідтримка Медка казали ставить программу у виключення.
Після атаки , сервера Медка буди вилучені у компанії ,хтось чув ,що хтось поніс покарання?
Ні.
https://ain.ua/2017/06/01/sbu-provodit-obysk-u-provajdera/
Саме в цього провайдера знаходились сервера.
Знаю ще факти ,що за 2-3 години до атаки вся техніка декількох міністерств була вимкнена,бо подзвонили зверху і сказали вимкнуть .
Але деталізувати не буду , можливо колись напишу статтю.