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Кабмин (13507) увольнение (2648) Корниенко (657)

"Слуга народа" Корниенко не исключает кадровых ротаций в Кабмине: "Вероятно, могут быть"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает вероятности кадровых изменений в Кабмине.

Об этом он сказал сегодня в ходе брифинга в ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что якобы завтра должно состояться заседание фракции "СН" по кадровым ротациям в правительстве, Корниенко отметил, что сейчас речь идет только о возможном проведении такого заседания.

На вопрос, будут ли вероятно кадровые изменения в правительстве, Корниенко ответил: "Вероятно, могут быть".

В то же время, на уточнение, о ком именно может идти речь, и могут ли это быть министры энергетики и образования, депутат сказал: "Я не буду комментировать то, чего нет. Когда будут или заявления об отставке кого-либо, или представления премьера на вакантные должности, тогда будем говорить".

В то же время, на вопрос, видит ли он сейчас необходимость смены министра здравоохранения Максима Степанова, депутат отметил, что вопрос увольнения Степанова уже стал "очередной историей".

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+2
у диджитализаторов "Дия" легла

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Портал "Дія" повідомляє про затримки в роботі: сотні тисяч ФОП одночасно подали заяви на "карантинну" допомогу
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14.12.2020 14:07
+2
вроде глобально. из ес тоже жалуются. правда у них текста побольше

у кацапов еще и гугл сломался
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14.12.2020 14:13
+1
у всех
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14.12.2020 14:07
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Коллеги...у всех проблемы с ютубом?
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14.12.2020 14:04 Ответить
у всех
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14.12.2020 14:07 Ответить
Раска Федераска?
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14.12.2020 14:08 Ответить
вроде глобально. из ес тоже жалуются. правда у них текста побольше

у кацапов еще и гугл сломался
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14.12.2020 14:13 Ответить
Скрытая реклама Чебурнета)
Козье стадо должно пастись только на полях ФСБ-КГБ)
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14.12.2020 14:16 Ответить
"Ймовірно, можуть бути", - "слуга народу" Корнієнко припускає кадрові ротації в Кабміні - Цензор.НЕТ 8923
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14.12.2020 14:18 Ответить
выйди с аккаунта. вроде база пользователей гугл легла
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14.12.2020 14:20 Ответить
Кабмін повністю непрофесійний тому міняти потрібно всіх, але чи є на кого міняти? На посаду міністра МОЗ потрібно запросити Супрун, на посаду міністра МЗС Тарасюк, на посаду міністра оборони Бутусов, на посаду прем'єра Гриценко.
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14.12.2020 14:08 Ответить
у диджитализаторов "Дия" легла

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https://twitter.com/GoshaGo06574197
https://twitter.com/GoshaGo06574197


https://twitter.com/GoshaGo06574197
Портал "Дія" повідомляє про затримки в роботі: сотні тисяч ФОП одночасно подали заяви на "карантинну" допомогу
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14.12.2020 14:07 Ответить
тока вот витает ощущение, шо на этот раз знатно шмаркнуться у них не выйдет, гаймарит мозга неизлечим
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14.12.2020 14:14 Ответить
Боюсь, Ви помиляєтесь в тому що вишмаркатися в них не вийде. Їм навіть коли голови повідривати, ніхто не помітить різниці.
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14.12.2020 20:47 Ответить
червоний спітнілий заросший пузатий брехун - вони з Арахамією обличчя плісняви... як обидва сапоги пара
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14.12.2020 17:08 Ответить
Побачив світлину мордатого Зю!-депутата, почав читати заголовок статті: "Ймовірно можуть бити...", безмірно з того зрадів... а потім збагнув, що окуляри лишив у кишені куртки...
...А міг би бути такий славний сюжет!
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14.12.2020 20:44 Ответить
 
 