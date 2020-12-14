"Слуга народа" Корниенко не исключает кадровых ротаций в Кабмине: "Вероятно, могут быть"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает вероятности кадровых изменений в Кабмине.

Об этом он сказал сегодня в ходе брифинга в ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что якобы завтра должно состояться заседание фракции "СН" по кадровым ротациям в правительстве, Корниенко отметил, что сейчас речь идет только о возможном проведении такого заседания.

На вопрос, будут ли вероятно кадровые изменения в правительстве, Корниенко ответил: "Вероятно, могут быть".

В то же время, на уточнение, о ком именно может идти речь, и могут ли это быть министры энергетики и образования, депутат сказал: "Я не буду комментировать то, чего нет. Когда будут или заявления об отставке кого-либо, или представления премьера на вакантные должности, тогда будем говорить".

В то же время, на вопрос, видит ли он сейчас необходимость смены министра здравоохранения Максима Степанова, депутат отметил, что вопрос увольнения Степанова уже стал "очередной историей".

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