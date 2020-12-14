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Кабмин направил 6 млрд грн в фонд борьбы с COVID-19 за счет экономии бюджетных средств

Кабмин направил 6 млрд грн в фонд борьбы с COVID-19 за счет экономии бюджетных средств

14 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отмечают в правительстве, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета.

"По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год. Напомним, на 10.12.2020 объем выделенных средств из фонда по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы - 45,5 млрд гривен", - подчеркивается в сообщении. 

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кацапы гугл сломали в день избрания Байдена президентом. Новые санкции грядут
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14.12.2020 14:14 Ответить
Навіщо поповнювати ковідний фонд, якщо він досі не витрачений? В чому суть операції?
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14.12.2020 14:15 Ответить
Пилить,так пилить.
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14.12.2020 14:20 Ответить
Нужно закупить еще партию битума МЕРТВЕТЧУКОВССКО-МАРЧЕНКОВСКОЙ компании КРЕМЛЯ ! ..
.
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14.12.2020 14:28 Ответить
очень радует такая забота о благе болеющих, ведь зимой дороги тоже надо ремонтировать, зимой без дорог никак нельзя
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14.12.2020 14:40 Ответить
экономили на учителях и врачах. завтра рюкзаков потребует еще 5 лярдов на мусорню
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14.12.2020 16:18 Ответить
 
 