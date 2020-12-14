ЕС может передать 5% своих вакцин от коронавируса бедным странам, - Reuters

Европейский Союз может передать около 5% закупленной вакцины от COVID-19 бедным странам. Отмечается, что 5% - это 65 млн доз.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительство Франции подготовило план с четким объемом помощи бедным странам. При этом ранее рассматривались варианты пожертвований только на случай, если ЕС получит избыточные дозы.

Издание пишет, что данный план может нанести удар по глобальной схеме закупок COVAX, согласно которой каждой стране предоставят вакцину минимум для 20% населения.

Французский план предусматривает передачу до 65 миллионов доз вакцины от COVID, если все страны-участницы ЕС поддержат это решение. Это будет 5% от 1,3 млрд доз, которые ЕС получит от компаний Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca / Oxford, Sanofi / GSK и CureVac.

"Пожертвование вакцин из нашего портфеля ЕС представляется в краткосрочной перспективе наиболее эффективным способом достижения цели - сделать вакцину общественным благом", - говорится в документе.

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