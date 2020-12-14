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ЕС может передать 5% своих вакцин от коронавируса бедным странам, - Reuters

ЕС может передать 5% своих вакцин от коронавируса бедным странам, - Reuters

Европейский Союз может передать около 5% закупленной вакцины от COVID-19 бедным странам. Отмечается, что 5% - это 65 млн доз.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительство Франции подготовило план с четким объемом помощи бедным странам. При этом ранее рассматривались варианты пожертвований только на случай, если ЕС получит избыточные дозы.

Издание пишет, что данный план может нанести удар по глобальной схеме закупок COVAX, согласно которой каждой стране предоставят вакцину минимум для 20% населения.

Французский план предусматривает передачу до 65 миллионов доз вакцины от COVID, если все страны-участницы ЕС поддержат это решение. Это будет 5% от 1,3 млрд доз, которые ЕС получит от компаний Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca / Oxford, Sanofi / GSK и CureVac.

"Пожертвование вакцин из нашего портфеля ЕС представляется в краткосрочной перспективе наиболее эффективным способом достижения цели - сделать вакцину общественным благом", - говорится в документе.

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отца местной демократии эти жалкие 5 % уже не спасут, он будет томно сохнуть с зеленой тоски , периодически предлагая лохторату заценить свое искусство владения роялем
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14.12.2020 14:29 Ответить
Вакцина «Спутник V" настолько безопасна и эффективна, что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков. Просто самое лучшее должно достаться народу, а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской второсортной сивухой..

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.....
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14.12.2020 14:30 Ответить
Украина не настолько бедна, чтобы получить из них хотя бы 0,00001%...
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14.12.2020 14:36 Ответить
Ну если бедным то УКкраине не перепадёт.
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14.12.2020 14:41 Ответить
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14.12.2020 16:19 Ответить
По статистике видно, что бедные стрны чихать хотели на пандемию.
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14.12.2020 14:43 Ответить
может, а может и нет.... кто песенку споет - может и передаст.....
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14.12.2020 14:43 Ответить
дайте вакцыну Исааку Вассерману из Одэссы! У него пятеро детей и теща! а шо останеца можно и Вальцманам передать...
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14.12.2020 14:58 Ответить
ждем в эпицентрах страны...
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14.12.2020 15:26 Ответить
 
 