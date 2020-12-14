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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7767) Лукашенко (3542) Тихановская (390)

"Думаю, к весне мы сможем победить", - Тихановская рассказала, когда удастся свергнуть Лукашенко

Правление Александра Лукашенко, продолжающееся уже 26 лет, может закончиться к весне. Беларуси нужна более сильная поддержка со стороны европейского сообщества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила изданию Politico.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - сказала Тихановская.

Она также отметила, что стратегия оппозиции не меняется - это давление, переговоры и новые выборы. При этом они находятся на первом этапе - давления изнутри и извне. И "было бы наивно полагать, что Лукашенко просто уйдет".

Перед поездкой в Берлин Тихановская призвала к усилению поддержки со стороны Европы, в том числе к усилению санкций против белорусских госкомпаний. Она сказала о более критичном отношении к поддержке Европы - пока, по ее мнению, эта поддержка была не очень сильной, и белорусов это разочаровало.

"Европа не может закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси", - отметила лидер оппозиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская об отношении лидеров ЕС к ситуации в Беларуси: Они выражают обеспокоенность, осторожничают и все время оглядываются на Россию

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет. Светлана Тихановская была его соперником на выборах, оппозиция уверена, что она набрала большинство голосов. После выборов в Беларуси начались протесты, которые продолжаются более четырех месяцев.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".
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Топ комментарии
+5
Не ну понятно, тюльпаны пойдут. Мус...ам будет что дарить
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14.12.2020 14:34
+5
тьотю, вже все перегоріло тепер до наступних виборів ! може молодь підросте і буде розумнішою ніж ви .
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14.12.2020 14:58
+4
К весне тебя коленька лукашенко повесит в Минске напротив исполкома
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14.12.2020 15:18
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Не ну понятно, тюльпаны пойдут. Мус...ам будет что дарить
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14.12.2020 14:34 Ответить
и мимоза еще - беларуские мусора ее абажают
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14.12.2020 21:08 Ответить
как и анакода в витрине,как и мадуро, как и асада победили...
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14.12.2020 14:36 Ответить
Бажаєте дочекатись, як молодшому синку 18 відбудеться, і його призначать царем???
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14.12.2020 14:37 Ответить
Переможете і отримаєте розвал економіки пенсії 80дол газ 350 пів держави жебраків а сами ніяк нажертись не зможете вперед СЯБРИ
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14.12.2020 14:38 Ответить
Кстати, она закончила "курсы кройки и шитья на правах строительного техникума". (с)
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14.12.2020 14:40 Ответить
Взимку квітів обмаль.
Навесні попустить.
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14.12.2020 14:42 Ответить
Белорусов разочаровала реакция Европы? Здоровая реакция на изысканное раболепие...
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14.12.2020 14:46 Ответить
тьотю, вже все перегоріло тепер до наступних виборів ! може молодь підросте і буде розумнішою ніж ви .
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14.12.2020 14:58 Ответить
К весне тебя коленька лукашенко повесит в Минске напротив исполкома
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14.12.2020 15:18 Ответить
Бацька умрет от инсульта белорусы его просто ****...т )))
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14.12.2020 15:24 Ответить
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14.12.2020 18:21 Ответить
Год не уточнила, значит могут и десять лет подождать.
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14.12.2020 15:31 Ответить
Боюсь спитати, весни якого року?
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14.12.2020 15:45 Ответить
Главное что бы экономику Беларусии не победили как у нас,а то поедут работники МТЗ и Белаза на заработки в Польшу и Чехию.
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14.12.2020 15:48 Ответить
Нетреба заздрити чужим прибуткам!
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14.12.2020 16:01 Ответить
ключевое слово - "думаю"
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14.12.2020 16:09 Ответить
Весною ?? Та шо та ранавата ... А на моря в бархатний сезон з,іздити на халяву ( за рахунок гум. фондів ЄС) , розказати в Ніцце героічні марші нєзгибаємих ??
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14.12.2020 16:18 Ответить
через тридцать лет ... к тому времени Светик будет на печи есть калачи... Пенсия-время -это неотвратимо.
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14.12.2020 17:05 Ответить
Система в рівновазі до тих пір доки дія дорівнює протидії!
Або в фізиці F = -F!
А в опозиції Білорусії абсолютно ніякої протидії немає по відношенню до режиму Лукашенка!
Ходите із цвіточками та плакатиками, хоча класик Жовтневого перевороту 1917 року сказав:"Булижник оружие пролетаріата", ну і барикади звичайно, ну і шини на додачу, ну і шоломи, щити і дубини!!!
І тоді побачите як зміниться ваша собача міліція!!!
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14.12.2020 17:05 Ответить
"Прийде весна - садити будем" - казав Зєля і посадив майже весь клоунський Квартал в урядові крісла...От звідки мріі Ціхановської про весну...
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14.12.2020 17:21 Ответить
Європа вже шість років підтримує Україну,а тепер мабуть буде підтримувати Тихановську,особливо коли та повернеться в Білорусь.Чи простіше звиздіті з Німеччини?
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14.12.2020 17:54 Ответить
как раз.. к весне..всех пересажают
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14.12.2020 19:56 Ответить
 
 