"Думаю, к весне мы сможем победить", - Тихановская рассказала, когда удастся свергнуть Лукашенко

Правление Александра Лукашенко, продолжающееся уже 26 лет, может закончиться к весне. Беларуси нужна более сильная поддержка со стороны европейского сообщества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила изданию Politico.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - сказала Тихановская.

Она также отметила, что стратегия оппозиции не меняется - это давление, переговоры и новые выборы. При этом они находятся на первом этапе - давления изнутри и извне. И "было бы наивно полагать, что Лукашенко просто уйдет".

Перед поездкой в Берлин Тихановская призвала к усилению поддержки со стороны Европы, в том числе к усилению санкций против белорусских госкомпаний. Она сказала о более критичном отношении к поддержке Европы - пока, по ее мнению, эта поддержка была не очень сильной, и белорусов это разочаровало.

"Европа не может закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси", - отметила лидер оппозиции.

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9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет. Светлана Тихановская была его соперником на выборах, оппозиция уверена, что она набрала большинство голосов. После выборов в Беларуси начались протесты, которые продолжаются более четырех месяцев.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".