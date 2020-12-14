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"Слуга народа" Гурин о заявлении Камельчука, что коронавирус - "вымышленная болезнь": "Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует"
Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин прокомментировал заявление своего коллеги по фракции Юрия Камельчука, который заявил, что коронавирус - "выдуманная болезнь".
Об этом Гурин сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Народный депутат Юрий Камельчук подчеркнул, что COVID-19 - выдуманная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, потому что Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует", - написал Гурин.
Напомним, ранее "слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".
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мне тяжело представить что бы в ЛЮБОЙ ДРУГОЙ фракции сейчас и раньше были такие фрики. один ляпает языком что попало, другой называет первого несуществующим
Аферист : собрал деньги в инвест фонд и кинул всех инвесторов
Где этих слуг набирали в партию ?
- «Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу… А щодо "прожжёный ворюга" - це не до мене... Це до "кота в мішку" і до 300% "свого прокурора"... Другий рік навіть звинувачення висунуть не можуть...
...А коли почнуть якісно бити писок одне одному, а потім ламати руки-ноги-черепи?
З нетерпінням чекаємо! Свята ж бо наближаються...