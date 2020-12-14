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"Слуга народа" Гурин о заявлении Камельчука, что коронавирус - "вымышленная болезнь": "Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует"

Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин прокомментировал заявление своего коллеги по фракции Юрия Камельчука, который заявил, что коронавирус - "выдуманная болезнь".

Об этом Гурин сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Юрий Камельчук подчеркнул, что COVID-19 - выдуманная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, потому что Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует", - написал Гурин.

Напомним, ранее "слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".

Читайте: В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, - "слуга народа" Камельчук

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Топ комментарии
+25
да и президент тоже
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14.12.2020 14:32
+22
и вся зеленая партия
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14.12.2020 14:34
+21
Гдє,гдє...........

"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує" - Цензор.НЕТ 7717
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14.12.2020 14:47
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да и президент тоже
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14.12.2020 14:32 Ответить
и вся зеленая партия
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14.12.2020 14:34 Ответить
"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує" - Цензор.НЕТ 8253
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14.12.2020 20:08 Ответить
Кто бы сомневался.
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14.12.2020 14:34 Ответить
да все они там зомби, живущие в параллельной вселенной
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14.12.2020 14:35 Ответить
зебилоиды тупоголовые(здесь это не про их избирателей, хотя им тоже есть смысл задуматься над происходящим). Кто-то же вас придумал и вытянул из небытия, чтобы вы здесь творили такое...
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14.12.2020 14:35 Ответить
Та ні! Виборці в першу чергу! То тільки повні дебіли таке понавибирати могли. А до тих, які претензії? Бачили очі, що купували? Ну то тепер їжте, хоч повилазьте.
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14.12.2020 14:41 Ответить
Як це не існує? Він цілком реальний і отримує з наших податків гроші і усілякі привілеї.
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14.12.2020 14:35 Ответить
шайка клоунов
мне тяжело представить что бы в ЛЮБОЙ ДРУГОЙ фракции сейчас и раньше были такие фрики. один ляпает языком что попало, другой называет первого несуществующим
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14.12.2020 14:40 Ответить
Депутат вымышленный, а зарплату из бюджета получает вполне реальную.
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14.12.2020 14:42 Ответить
Цікаво подивитись на ваших сцяних виборців.
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14.12.2020 14:43 Ответить
БЛИН, интересный материал про этого Камельчука Юрия https://m.vk.com/club57056861
Аферист : собрал деньги в инвест фонд и кинул всех инвесторов
Где этих слуг набирали в партию ?
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14.12.2020 14:43 Ответить
Гдє,гдє...........

"Слуга народу" Гурін про заяву Камельчука, що коронавірус - "вигадана хвороба": "Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує" - Цензор.НЕТ 7717
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14.12.2020 14:47 Ответить
Без матюков тоже хорошо 😀😀😀звучит
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14.12.2020 14:50 Ответить
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14.12.2020 15:03 Ответить
73% проголосували за самими ж "придуманого лідера", кіношного "Голобородька", а він привів за собою, ъхными ж, руками, "придуманих" економістів, юристів, політологів, у Раду... А зараз чому дивуємось?!... Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила...".
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14.12.2020 14:56 Ответить
их можно понять и простить. Было всего два варианта: кот в мешке или прожжёный ворюга
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14.12.2020 15:30 Ответить
- Ну, і як «ЗЕлюкам» живеться після виборів «кота в мішку»?
- «Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу… А щодо "прожжёный ворюга" - це не до мене... Це до "кота в мішку" і до 300% "свого прокурора"... Другий рік навіть звинувачення висунуть не можуть...
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14.12.2020 15:39 Ответить
Конечно выдуманная.....И выдумали её то ли китайцы то ли ордынцы ,а может на пару. Выдумка оказалась удачной ...люди мрут и мрут .
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14.12.2020 15:09 Ответить
О! Сталося! Новий срач у Зю!-клоаці.
...А коли почнуть якісно бити писок одне одному, а потім ламати руки-ноги-черепи?
З нетерпінням чекаємо! Свята ж бо наближаються...
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14.12.2020 15:19 Ответить
неплохой троллинг..зачет
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14.12.2020 15:24 Ответить
 
 