На сегодня нет разногласий с "Укроборонпромом" по реформированию госконцерна и ОПК в целом, - Уруский

Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и назначенный недавно генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев заявили о снятии всех разногласий и совместной командной работе в рамках трансформации "Укроборонпрома" и оборонно-промышленного комплекса страны в целом.

Об этом они заявили сегодня на совместной пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день после смены руководства концерна "Укроборонпром" у нас нет никаких разногласий в видении реформирования и концерна, и оборонной промышленности в целом. У нас есть полное взаимопонимание с генеральным директором Юрием Гусевым", – сказал Уруский.

По его словам, в последние дни прошла целая серия важных переговоров и совещаний, в том числе под руководством главы секретариата Совета безопасности и обороны и премьер-министра, по итогам которых можно сделать такой вывод.

"Мы одна команда, которая реализует задачи президента Украины по трансформации ОПК и "Укроборонпрома" И в этом смысле у нас есть полностью общее мнение в отношении дальнейшей трансформации корпоратизации предприятий, которые входят сегодня в "Укроборонпром". И мы этот процесс уже начали," – подчеркнул Гусев.

Гендиректор госконцерна отметил, что ожидает в ближайшее время утверждения в Раде законопроекта об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности (№3822), который сейчас отозван для доработки, чтобы ускорить такую корпоратизацию и сделать ее максимально эффективной.

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Уруский напомнил, что трансформация "Укроборонпрома" предполагает реорганизацию более 60 его базовых предприятий в девять отраслевых холдингов (ХК) по направлениям: шесть войдут в состав будущей госхолдинговой компании (ГХК) под условным названием "Оборонные системы Украины", три – в "Аэрокосмические системы". По его словам, в составе ГХК будут ХК бронетанковая техника (13 предприятий), радарные системы (10), спецхимия и боеприпасы (7+1), высокоточное оружие (15) и авиаремонт (7). Три другие ХК - "Антонов", "Авиадвигателестроение" и "Ракетно-космический центр "Пивденный" (условное название) - войдут в состав второй ГХК - "Аэрокосмические системы Украины".

Остальные предприятия госконцерна, которые уже не производят оборонную продукцию, будут переданы (по 19-ти уже принято решение Кабмина) Фонду госимущества на продажу, при этом средства от продажи финансово успешных и инвестиционно-привлекательных объектов планируется направить на развитие отрасли, добавил Уруский.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева писал о том, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что из более ста предприятий, которые сейчас входят в состав "Укроборонпрома", в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.