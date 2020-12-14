Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство новых приемных отделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", - подчеркнул Зеленский во время селекторного совещания по противодейтсвию распространения коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделены более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек. Также продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

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