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Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский

Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство новых приемных отделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", - подчеркнул Зеленский во время селекторного совещания по противодейтсвию распространения коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделены более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек. Также продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

Также читайте: Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+3
эти придурки ещё и строить что ли не начинали?
Только документация?
Я уже переболеть успел!!!
Когда он уже в отставку уйдет?
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14.12.2020 14:49
+3
Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного

от как єто понять? от шо оно несет?

В мире наоборот ускоренно строят медучреждения из-за епидемии а єтому - "помешало"?

А в дороги закатать миллиарди - не помешало... нет слов ...ля
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14.12.2020 14:57
+2
Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9967
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14.12.2020 14:44
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Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9967
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14.12.2020 14:44 Ответить
Нарешті зє сцикло наркоманське вилізло.
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14.12.2020 14:44 Ответить
эти придурки ещё и строить что ли не начинали?
Только документация?
Я уже переболеть успел!!!
Когда он уже в отставку уйдет?
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14.12.2020 14:49 Ответить
Зебил, он никуда ни уйдет!
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14.12.2020 17:11 Ответить
в приймальних відділеннях не лікують , там пацієнт перебуває 20-30 хвилин ! чи не сподобалось ,як прийняли в Феофанії ?
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14.12.2020 14:50 Ответить
в селах если у тебя ковид- ложись и подыхай. Скроые тупо не едут - говорят везти некуда, мест нет.
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14.12.2020 15:39 Ответить
И видосик можно забацать... Ремейк "Придорожного заведения" с названием "Придорожное отделение". Три в одном: видосик, дорога, отделение. Все, как любит "величайший".
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14.12.2020 14:52 Ответить
к следующему лету настроят шалашей или беседок, там кислороду будет, хоть задохнись
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14.12.2020 14:52 Ответить
Чого прокинувся? Не поспішай. Поспи.
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14.12.2020 14:57 Ответить
Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного

от как єто понять? от шо оно несет?

В мире наоборот ускоренно строят медучреждения из-за епидемии а єтому - "помешало"?

А в дороги закатать миллиарди - не помешало... нет слов ...ля
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14.12.2020 14:57 Ответить
Швидка добудова приймальних відділень - це питання життя і здоров'я людей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4230
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14.12.2020 14:59 Ответить
турбожвачка ЗЕ
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14.12.2020 15:01 Ответить
поясніть хто небудь шановні, цьому недоумкові, що це, потрібно було робити пів року тому..
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14.12.2020 15:27 Ответить
Первый раз вижу ручной тормоз зелёного цвета 😁
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14.12.2020 15:29 Ответить
Ще й з ароматами лайна.
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14.12.2020 16:31 Ответить
Не приймальні відділення вирішують проблему лікування пацієнтів, а профільні відділення і лікарні, належним чином забезпечені відповідними силами і засобами.
Цей клоун вчергове бовкнув, аби бовкнути для піара.
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14.12.2020 16:42 Ответить
Дебілізм вищої категорії! Якщо кварталівець не розуміє,що у приймальному відділенні хворий перебуває лише 20-30 хвилин при нормальній організації обстеження та вирішення питання - куди направити хворого,а основний процес лікування відбувається у профільних відділеннях любої лікарні,то далі говорити нема про що.Тому тих консультантів,що йому говорять про першочергове будівництво приймальних відділень,а не оснащення основних відділень,потрібно просто підвісити за Фаберже на кожному новому побудованому приймальному відділенні
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14.12.2020 18:01 Ответить
 
 