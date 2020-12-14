Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство новых приемных отделений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", - подчеркнул Зеленский во время селекторного совещания по противодейтсвию распространения коронавируса.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделены более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек. Также продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.
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Только документация?
Я уже переболеть успел!!!
Когда он уже в отставку уйдет?
от как єто понять? от шо оно несет?
В мире наоборот ускоренно строят медучреждения из-за епидемии а єтому - "помешало"?
А в дороги закатать миллиарди - не помешало... нет слов ...ля
Цей клоун вчергове бовкнув, аби бовкнути для піара.