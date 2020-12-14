Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" сыграет в 1/16 с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге"
Определились соперники футбольных клубов "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) в двухматчевых простивостояних в 1/16 Лиги Европы УЕФА.
Согласно жеребьевке в Ньоне в понедельник, донецкий "Шахтер" сыграет с израильской "Маккаби" (Тель-Авив), а киевское "Динамо" с бельгийским клубом "Брюгге", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Шахтер" первый матч проведет в гостях, "Динамо" начнет дуэль в Киеве.
Первые игры состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.
Также по итогам жребия стали известны все пары плей-офф, которые выглядят следующим образом:
Вольфсберг — Тоттенхэм
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
Бенфика — Арсенал
Црвена Звезда — Милан
Антверпен — Рейнджерс
Славия Прага — Лестер
РБ Зальцбург — Вильярреал
Брага — Рома
Краснодар — Динамо Загреб
Янг Бойз — Байер
Мольде — Хоффенхайм
Гранада — Наполи
Лилль — Аякс
Олимпиакос — ПСВ
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чи я щось пропустив і до нас Мессі перейшов грати.