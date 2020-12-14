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Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" сыграет в 1/16 с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге"

Жеребьевка Лиги Европы:

Определились соперники футбольных клубов "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) в двухматчевых простивостояних в 1/16 Лиги Европы УЕФА.

Согласно жеребьевке в Ньоне в понедельник, донецкий "Шахтер" сыграет с израильской "Маккаби" (Тель-Авив), а киевское "Динамо" с бельгийским клубом "Брюгге", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Шахтер" первый матч проведет в гостях, "Динамо" начнет дуэль в Киеве.

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Первые игры состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.

Также по итогам жребия стали известны все пары плей-офф, которые выглядят следующим образом:

Вольфсберг — Тоттенхэм

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед

Бенфика — Арсенал

Црвена Звезда — Милан

Антверпен — Рейнджерс

Славия Прага — Лестер

РБ Зальцбург — Вильярреал

Брага — Рома

Краснодар — Динамо Загреб

Янг Бойз — Байер

Мольде — Хоффенхайм

Гранада — Наполи

Лилль — Аякс

Олимпиакос — ПСВ

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Топ комментарии
+5
Краще і не придумаєш... Відверто вдалий жереб, треба тепер не просрати як завжди (Динамо)
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14.12.2020 14:47
+3
можуть.. але з тих, хто міг бути у Динамо - 95 % команд взагалі непрохідні. А з Брюге 50 на 50
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14.12.2020 14:55
+2
Ну от і побачимо, на що здатен Містер - бо поки він не вражає... Хоча по ідеї мали б пройти, бо минулий чемпіонат Бельгії Брюге програло Генту, а Гент ми легко винесли!
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14.12.2020 14:51
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Краще і не придумаєш... Відверто вдалий жереб, треба тепер не просрати як завжди (Динамо)
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14.12.2020 14:47 Ответить
Ну от і побачимо, на що здатен Містер - бо поки він не вражає... Хоча по ідеї мали б пройти, бо минулий чемпіонат Бельгії Брюге програло Генту, а Гент ми легко винесли!
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14.12.2020 14:51 Ответить
вас певно фізруки вражали,регулярними вильотами на дальніх підступах
чи я щось пропустив і до нас Мессі перейшов грати.
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14.12.2020 16:26 Ответить
Гент зараз на 12 му місці в лізі а Брюгге на 1 му до того ж Брюгге перемогло газпромовський сосуніт на виїзді це серйозний суперник для Динамо.
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14.12.2020 16:29 Ответить
Прокляття "Динамо" це Суркіс, тут ніякий Містер не допоможе.
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14.12.2020 17:11 Ответить
Ну при Лобановському Суркіс не заважав вигравати у Реала чи Барси!
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14.12.2020 23:08 Ответить
та тут навіть Моуріньо постав, то він з такими гравцями, які є зараз в Динамо не вразить...
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14.12.2020 23:50 Ответить
Маккабі , для Шахтаря - не проблема , але бельгійці для Динамо можуть нею стати . .
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14.12.2020 14:52 Ответить
можуть.. але з тих, хто міг бути у Динамо - 95 % команд взагалі непрохідні. А з Брюге 50 на 50
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14.12.2020 14:55 Ответить
Согласен.
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14.12.2020 14:52 Ответить
Надо выигрывать
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14.12.2020 14:56 Ответить
переїдуть у Київ та куплять Олімпійський
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14.12.2020 16:30 Ответить
Соломон забьє два автогола і далі пройде Мпккабі!
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14.12.2020 15:34 Ответить
Повезло с жеребьевкой что не попали на грандов ! Осталось только за малым - выиграть !!!
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14.12.2020 15:50 Ответить
 
 