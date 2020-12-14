Голубовская о ситуации с COVID-19 в Украине: Мы на пике "огня". Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей
Ситуация с коронавирусом напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария. У нас она приближается к пику, сейчас один из более сложных периодов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила инфекционистка Ольга Голубовская в интервью изданию "Обозреватель".
"Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них ведь это самое важное, чтобы была возможность госпитализации и получения медицинской помощи, чтобы их спасли", - сказалаГолубовская.
По ее словам, Украина сейчас находится в одном из самых тяжелых периодов пандемии коронавируса.
"В одном из самых тяжелых периодов. Но это касается не только Украины, но и всех стран. Посмотрите, что творится в США. Я когда читаю их сводки, мне кажется, там еще хуже, чем у нас. У них, наверное, втрое меньше больничных коек на 10 тыс. населения, чем у нас. Там больные лежат в больничных часовнях, в гаражах. Где только есть какое-то помещение – все занято больными. Многие страны используют стадионы – все так, как было 100 лет назад. Ничего не изменилось в противодействии таким болезням.", - отметила она.
За последние сутки в Украине количество случаев инфицирования коронавирусом резко уменьшилось по сравнению с предыдущими данными. По состоянию на утро, 14 декабря, выявлено почти 6,5 тыс. инфицированных
Пожалуйста, подождите...
дура такаяне слышала речи преЗЕдента. Поэтому и "не в курсе".
https://inforesist.org/oshibka-poroshenko-kotoruyu-ne-dopustit-zelenskij/ .....,эпидемия обязательно будет величественная. С нужным градусом пафоса. Чтобы - морги переполнены. Чтобы - врачи умирали героически на рабочем месте. Чтобы - тысячи больных на стадионе во временном госпитале. Чтобы один падал, а на его место становился другой - студент или интерн. Чтобы боялись даже из дома выйти, не говоря про парк. Желательно - угандошить экономику так, чтобы всё-таки хлебные карточки. Оптимально было бы, чтобы в каждой семье - похоронка.
А щоб не було біди,народ повинен мати прави відзивати владу та обипати нову і так як можно частіше поки не викоринити останьніх аферістів вони ж і вороги.
бо у нас більшість людей займається "самолікуванням" вдома,а у США якщо будеш так робити втратиш страховку.
(с) сами_знаете_кто
Ви ж помітили, як в останні дні стрімко падає кількість нових випадків захворювань на ковід? Круто ж?
Насправді - ніт.
Якщо подивитись кількість госпіталізованих (а це показник, який не приховаєш, бо є офіційна статистика по кожній лікарні), то виявляється, що коли в Україні реєстрували 15 тис нових випадків захворювань, до лікарень потрапляло 1,7 тис людей. А в останні дні, коли реєструвалось по 10-12 тис нових випадків - в лікарні потрапляло вже по 3 тис людей щодня.
На графіку ви бачите співвідношення госпіталізацій до кількості реєстрацій нових хворих. Протягом досить тривалого часу воно стабільно перебувало на рівні 10-11%. Тобто кожен 10 зареєстрований випадок був важким, і людина потрапляла в лікарню. А 10 грудня ситуація кардинально змінилась, і тепер в середньому до лікарні потрапляє вже кожен 4-й.
Очевидно, що жодних причин для того, щоб вірус так несподівано збільшив частку важкого перебігу, немає.
А що відбувається насправід? А насправді люди хворіють все більше, бо до лікарень потрапляє ще більше людей. Влада ж замість того, щоб пояснити людям, що ситуація погіршується, робить все навпаки - демонструє нібито зменшення захворюваності. Така безглузда комунікація призводить до того, що люди розслабляються (ну вірус же ж відступає!), і починають нехтувати правилами безпеки.
Ускладнений доступ до тестів (ціна, час проведення і т.д.) зменшує кількість реєстрацій легких форм захворювань. І ці люди покашллюючи, з незначними болями в горлі чи що там ще в них виникає, ходять по вулицях, розносять бацилу.
Дивлячись на статистику, можна зробити висновок, що 30-32 тисячі нових реєстрацій хворих, про які влада на днях оголосила, як про поріг, після якого буде оголошенно локдаун, ми вже подолали. Адже при 3 тис госпіталізацій протягом 1 дня - це і є 30 тис реєстрацій нових хворих. Якщо рахувати нормально.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220323861981623&set=a.1082930708439 Maksym Savanevskyi
Бабло пиляли???
Були гроші, був час, щоби підготуватись і все просрали...
Будь що перетворять на лайно...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Как это согласуется с заявлениями уважаемого врача ?????
Да вчера видел как белые трамписты били чорных и блеклевсметера. Прям все в масках, ага, так бьют аж задыхаются. Но карантин соблюдают. А как иначе? Знают что о них Голубовская будет рассказывать.
Воистину, https://stihi.ru/2008/08/12/558 ч то имеем не храним, а потерявши плачем.
Госпиталь в выставочном центре ExCel London, созданный всего за 9 дней, стал первым в серии запланированных больниц типа Найтингейл.
Проще на асфальте тырить и играть роль диктора, каждый день озвучивая статистику с потолка. Скоро вакцинами торговать начнут - прийдётся поднапрячься, чтобы свой кусок левых доходов урвать)))))
Но бюджет не растет , потому, что у депутатов "жныва",и им не болит беда потому, чужое, мы с этими разные, потому денег в бюджете на людей не хватает.Народ их как принял на работу, а в ответ вредительство, тупость и вражд, пора отзывать, дргого выхода нет .