Новогоднюю звезду для главной елки Украины уже изготавливают, она будет восьмиугольной, - Добруцкий
Новогоднюю звезду для главной елки Украины в центре Киева сейчас изготавливают и будут пытаться все сделать до 19 декабря. Она будет восьмиугольной, хотя были предложения сделать ее и пяти-, и шестиугольной.
Об этом сообщил в эфире "Громадського радио" Игорь Добруцкий, основатель проекта Folk Ukraine, который уже несколько лет организует новогодние праздники в столице, передает Цензор.НЕТ.
"Когда она будет готова, трудно спрогнозировать, поскольку все получилось вне плана, и спонтанно все трудно изменить, но мы все сделаем, чтобы до 19 декабря на открытие елки все успеть", - отметил Добруцкий.
Он также добавил, что шляпа, которую раскритиковала часть общества, и которую сняли, согласно тематическому замыслу проекта, была сказочной, поскольку одной из тематик, которую предложили общественности организаторы, является тематика "Сказочный лес" с волшебными героями для детей.
"В этом году общественности предложили три тематики этого года: кристаллы возле арки Дружбы народов, Петриковская роспись на Контрактовой площади и сказочный лес со сказочными героями на Софийской площади, где впервые должна была быть главная елка для детей в новом наряде. Это просто творческий проект, и все. То, что каждый видел, это уже их личные фантазии. Именно поэтому эта шляпа по замыслу темы про сказочный лес была волшебной, а не колдовской, как некоторые интерпретируют", - добавил организатор.
По мнению Добруцкого, не следует также связывать Рождество и елку, ведь елка - это просто атмосфера праздника, а не символ Рождества. Традиция ставить елку пришла к нам со времен Петра Первого, из Голландии, Германии.
"Это сказка для детей, творчество, и ее следовало так и воспринять. Но из-за этой шляпы мнения разделились, к сожалению. А тему сказочности надо было бы довести до логического конца. А так сегодня мы остановили весь процесс, иллюминацию, много героев тематических было сделано по замыслу. Непонятно, как ставить с ними фотозоны и как теперь их воспримет общество, когда оно "накручено", к тому же, еще и церковью. Словом, ломается общий концепт замысла", - добавил он.
Добруцкий добавил, что расходы на обустройство праздника небольшие - это максимум 200 тыс. гривен.
Как сообщалось, с главной елки Киева и Украины на Софийской площади 13 декабря убрали украшение - шляпу - из-за неоднозначной реакции общественности.
Пожалуйста, подождите...
Надо ставить белую или желтую звезду...красная звезда это свермассивный гигигант на кануне своего разрушения....
Желтая или белая символ развития и движения вверх...
Кстати как тебе такая штучка
========
Где возвестила? в иудейской провинции Галилея?
Разве вы не возмущались бы, если бы была 5-конечная?
Это традиционная рождественская звезда.
Те ж саме стосується і восьмикінечної зірки...
(Між іншим, глянь на погони поліції, і порахуй, скільки променів на їх зірочках...
а первыми словами были " Дави активиста"
звезда где была? на небе ну никак не на пальме. тебе звезд мало?
пальмами его встречали когда? в момент рождения?
А комментаторы ликуют
Восьмиконечная - символ Божьей Матери, неповинования на зоне, символ религии Удмуртов.
Восьмиугольная - мусульманский "Руб аль-хизб".
того ,что такое Рождественские праздники. Безусловно , главную ёлку страны
должна украшать восьмиугольная ,путеводная Звезда Рождества .
Подписываюсь под словами священника ПЦУ Ивана Сидора :
"Утром ,в день памяти апостола Андрея Первозванного ,с главной
ёлки страны сняли шляпу.
Прекрасный праздник здравого смысла ! ".
Детальніше читайте на УНІАН: https://religions.unian.ua/religinossociety/591856-za-vifleemskoyu-zirkoyu-tam-de-narodivsya-spasitel-svitu.html
нашего пути,любви Бога и существования мира.
Что бы угодить всем надо ставить 7-ми угольную.
І ця людина вже не перший рік влаштовує Різдвяні свята для киян? Він узагалі не розуміє, що́ він робить? Спитайте в нього, що таке Вифлеємська зірка і чим вона відрізняється від відьомського капелюха.