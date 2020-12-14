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Новогоднюю звезду для главной елки Украины уже изготавливают, она будет восьмиугольной, - Добруцкий

Новогоднюю звезду для главной елки Украины уже изготавливают, она будет восьмиугольной, - Добруцкий

Новогоднюю звезду для главной елки Украины в центре Киева сейчас изготавливают и будут пытаться все сделать до 19 декабря. Она будет восьмиугольной, хотя были предложения сделать ее и пяти-, и шестиугольной.

Об этом сообщил в эфире "Громадського радио" Игорь Добруцкий, основатель проекта Folk Ukraine, который уже несколько лет организует новогодние праздники в столице, передает Цензор.НЕТ.

"Когда она будет готова, трудно спрогнозировать, поскольку все получилось вне плана, и спонтанно все трудно изменить, но мы все сделаем, чтобы до 19 декабря на открытие елки все успеть", - отметил Добруцкий.

Он также добавил, что шляпа, которую раскритиковала часть общества, и которую сняли, согласно тематическому замыслу проекта, была сказочной, поскольку одной из тематик, которую предложили общественности организаторы, является тематика "Сказочный лес" с волшебными героями для детей.

"В этом году общественности предложили три тематики этого года: кристаллы возле арки Дружбы народов, Петриковская роспись на Контрактовой площади и сказочный лес со сказочными героями на Софийской площади, где впервые должна была быть главная елка для детей в новом наряде. Это просто творческий проект, и все. То, что каждый видел, это уже их личные фантазии. Именно поэтому эта шляпа по замыслу темы про сказочный лес была волшебной, а не колдовской, как некоторые интерпретируют", - добавил организатор.

По мнению Добруцкого, не следует также связывать Рождество и елку, ведь елка - это просто атмосфера праздника, а не символ Рождества. Традиция ставить елку пришла к нам со времен Петра Первого, из Голландии, Германии.

"Это сказка для детей, творчество, и ее следовало так и воспринять. Но из-за этой шляпы мнения разделились, к сожалению. А тему сказочности надо было бы довести до логического конца. А так сегодня мы остановили весь процесс, иллюминацию, много героев тематических было сделано по замыслу. Непонятно, как ставить с ними фотозоны и как теперь их воспримет общество, когда оно "накручено", к тому же, еще и церковью. Словом, ломается общий концепт замысла", - добавил он.

Добруцкий добавил, что расходы на обустройство праздника небольшие - это максимум 200 тыс. гривен.

Как сообщалось, с главной елки Киева и Украины на Софийской площади 13 декабря убрали украшение - шляпу - из-за неоднозначной реакции общественности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве откроют 178 легальных пунктов по продаже живых елок

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Топ комментарии
+19
я себе для елки вырезал из пластика трезуб . покрасил под золото и подсветил светодиодами . лет пять-шесть пользуюсь
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14.12.2020 14:55
+14
Звезда и не шестиугольная. антисемитизм в его чистейшем проявлении. Безобразие.
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14.12.2020 14:54
+13
Новогодняя звезда - это совковая пятиконечная. А восьмиконечная - рожденственская.
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14.12.2020 14:53
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Новогодняя звезда - это совковая пятиконечная. А восьмиконечная - рожденственская.
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14.12.2020 14:53 Ответить
Но будут ставить восьмиугольную.
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14.12.2020 14:56 Ответить
Єдиний розумний коментар...
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14.12.2020 15:08 Ответить
А американская звезда какая?
Надо ставить белую или желтую звезду...красная звезда это свермассивный гигигант на кануне своего разрушения....
Желтая или белая символ развития и движения вверх...
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14.12.2020 18:42 Ответить
восьмиконечная это арабский символ...тот же семитский..
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14.12.2020 18:43 Ответить
"Дурний ти, що сало без хліба...". Подивися на прапор Хмельницького, і порахуй промені у зірки на ньому... Євреї вважають Хмельницького предтечею і провідником Холокосту. То чого ж на його прапорі "юдейський" символ?!... Восьмикінечна зірка - "віфлеємська", що возвістила народження Христа. Це чисто християнський символ, старіший, ніж "розп"яття"... І де ви, такі неуки, беретеся? По клавіатурі тарабанить навчилися, а думать - ні...
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14.12.2020 19:06 Ответить
До 19 века гексаграма употреблялась очень часто в том числе и среди арабов....перестали ее употреблять после того как она стала символов сионистов...
Кстати как тебе такая штучка
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 4898
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14.12.2020 20:56 Ответить
Восьмикінечна зірка - "віфлеємська", що возвістила народження Христа.

========
Где возвестила? в иудейской провинции Галилея?
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14.12.2020 20:58 Ответить
Ні, у Хацепетовці...
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14.12.2020 21:02 Ответить
Мы в Европу или в Совок?
Разве вы не возмущались бы, если бы была 5-конечная?
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14.12.2020 15:09 Ответить
На американском флаге скольки-конечные?
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14.12.2020 23:52 Ответить
отбывающие наказания преступники, негативно относящиеся к режиму содержания, делают себе татуировки с восьмиконечной звездой (неофициально называемой «дави активиста») (с)
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14.12.2020 15:20 Ответить
Плевать нам на уголовников и на все их понятия вместе взятые. Не хватало еще внимание обращать на то, что эти недолюди себе нафантазировали.
Это традиционная рождественская звезда.
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14.12.2020 16:17 Ответить
Не вистачало ще зірки Давида. В Євреїні і таке може статись.
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14.12.2020 18:22 Ответить
До чого тут ваша зірка давіда до 8-кінцевої зірки?
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14.12.2020 18:35 Ответить
Я мала на увазі зовсім не різдвяну 8, а 6 - кінцеву зірку, яка, як каже Добруцький, теж пропонуваласъ. Могли і її обрати. Слава Богові, що ні.
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14.12.2020 22:43 Ответить
"Сва́стика (символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти - приветствие, пожелание удачи, благоденствие, от सु, су - «добро, благо» и अस्ति, асти - «есть, быть») - крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся») либо по часовой стрелке, либо против неё...". Що зробили з нею гітлерівські "гопники"?

Те ж саме стосується і восьмикінечної зірки...
(Між іншим, глянь на погони поліції, і порахуй, скільки променів на їх зірочках...
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14.12.2020 21:26 Ответить
Ми врятовані!
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14.12.2020 14:54 Ответить
Звезда и не шестиугольная. антисемитизм в его чистейшем проявлении. Безобразие.
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14.12.2020 14:54 Ответить
а куда шляпу дели? больно уж вдохновляющее было изделие, а звезду то случайно не из латекса пилить будут?
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14.12.2020 14:55 Ответить
Шляпу на банкову, для дебільних інновацій зешобли.
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14.12.2020 15:26 Ответить
я себе для елки вырезал из пластика трезуб . покрасил под золото и подсветил светодиодами . лет пять-шесть пользуюсь
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14.12.2020 14:55 Ответить
Красава! Но в нашем положении- такое не канает. Будет звезда давида на йолке. Так мудрый нарид решил,еще в апреле 2019ого...
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14.12.2020 14:58 Ответить
Звезда Давида пяти, шести или восьмиконечная?
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14.12.2020 14:59 Ответить
Вы зебила спрашиваете?
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14.12.2020 17:10 Ответить
Шести.
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14.12.2020 18:23 Ответить
Да вы как совок с политическим подтекстом в религиозные торжества.
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14.12.2020 14:58 Ответить
от тебя иного комента и не ожидал
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14.12.2020 15:00 Ответить
У американцев взял - с рождеством без политики. У религии нет политики и наций, а только Бог.
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14.12.2020 15:13 Ответить
а при чем тут политика и национальный символ ? я же не деда Мороза с лицом Пороха ставлю . политика и политики сиюминутны а Родина она навсегда
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14.12.2020 16:59 Ответить
А у меня маленький флаг Украины вместо наконечника на йолке...уже лет пять-шесть...
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14.12.2020 14:59 Ответить
Удавись скот...это тебе точно поможет...
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14.12.2020 15:52 Ответить
В Днепре на главной елке герб города. очень органично смотрится. и правильно
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14.12.2020 15:00 Ответить
Ага, Христос родился под гербом Днепра.
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14.12.2020 15:20 Ответить
нет мля. под елкой он родился
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14.12.2020 15:22 Ответить
под гербом Удмуртии, Чувашии и Мордовии

Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 6513
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 2539
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 3766
а первыми словами были " Дави активиста"
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 6324
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14.12.2020 15:36 Ответить
По звездой небесной, а не под гербом. Ель единственное зеленое дерево символ пальмовых веток, которыми встречали Христа, неуч атеист.
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14.12.2020 16:22 Ответить
ты так сказал будто "атеист" это ругательство
звезда где была? на небе ну никак не на пальме. тебе звезд мало?
пальмами его встречали когда? в момент рождения?
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14.12.2020 16:34 Ответить
над елкой!!
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14.12.2020 23:29 Ответить
НАД!
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14.12.2020 23:30 Ответить
Новогоднюю звезду для главной елки Украины уже изготавливают, она будет восьмиугольной, - Добруцкий - Цензор.НЕТ 16
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14.12.2020 15:01 Ответить
Харошая у тебя йолк
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14.12.2020 15:11 Ответить
зеленожопых дегенератов видно по ходу мыслей
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14.12.2020 15:45 Ответить
угу. все по шаблону
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14.12.2020 15:54 Ответить
Не,то у него йолк по вызову
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14.12.2020 15:47 Ответить
додик ты гей?
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14.12.2020 15:55 Ответить
Он пидагог...😃
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14.12.2020 15:57 Ответить
а может кипу одеть*
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14.12.2020 15:02 Ответить
Меня наиболее впечатлил вариант "сказочный лес со сказочными долбое-ми" 😁
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14.12.2020 15:06 Ответить
Хоча б проектантов знову не накрило, як минулого разу, а хто выдшкодує шляпокляк
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14.12.2020 15:07 Ответить
цуко! звезда восьмиугольная квадратной окружности.
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 6798
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14.12.2020 15:10 Ответить
Хорошо смотрелись бы на елке Зе и его команда ...ногами вверх))
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14.12.2020 15:10 Ответить
Правильный ответ:с болтающими свободно висячими ногами
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14.12.2020 15:46 Ответить
Согласен с Вами полностью....Но, это была моя идея, а Вы написали её первым....Крепление ёлочных украшений Вы предполагаете за горло?
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14.12.2020 16:19 Ответить
...у игрушек горла нет, а только "хвостик" на "ниточке"
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14.12.2020 16:53 Ответить
для креативу - за яйця.
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18.12.2020 08:04 Ответить
не лес сказочный а вы сказочные и далее по тексту
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14.12.2020 15:13 Ответить
эскиз:
Новорічну зірку для головної ялинки України вже виготовляють, вона буде восьмикутною, - Добруцький - Цензор.НЕТ 9911
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14.12.2020 15:17 Ответить
кому вообще пришла идея так радикально менять стиль который имеет признаки традиции, это непрофессионализм, как с новым сайтом... и шляпа в таком виде малознакома в нашей культуре и вообще нафига из елки делать чучело
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14.12.2020 15:17 Ответить
а нафига из Дня Независимости делать шапито?
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14.12.2020 15:19 Ответить
Тим , хто поставив шляпу повна дупа.
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14.12.2020 15:27 Ответить
Що за тупість? Символ п'ятикутної зірки існував задовго до появи не лише СРСР, а й самих москалів. Якщо відмовлятись від усього, що москалі накрали з інших культур - мало що залишиться.
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14.12.2020 15:33 Ответить
Вот и я говорю - тупость
А комментаторы ликуют
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14.12.2020 19:11 Ответить
Все лучше, чем шляпа из этого мерзкого ГарриПоттера. Они бы еще ведьму на верхушку насадили.
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14.12.2020 15:25 Ответить
не-не. на шпиле должен сидеть найвеличнейший.
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14.12.2020 15:30 Ответить
В сраку и плашмя...после бутылки залетит со свистом...😃
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14.12.2020 15:55 Ответить
Не не пробовал...это подходит только таким скотам как ты...так что увы и ах...
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14.12.2020 15:59 Ответить
Как от куда? Из инета... Все знают что винторогим скотам бутылками сраки разрабатывают специально для того что звизда пятиконечная со свистом проходила....плашмя...😃
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14.12.2020 16:06 Ответить
Вобще то раньше был праздник Коляды-молодого Солнца.Это астрономическое явление.Украшали изображением Солнца.А Рожество,Иисуса,звезду уже потом примазали,шоб подменить историю.Люди ведь празднуют,помнят эту дату-так пускай празднуют,но под другой вывеской.
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14.12.2020 15:34 Ответить
к февралю сделают
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14.12.2020 15:38 Ответить
Восьмиугольная звезда?
Восьмиконечная - символ Божьей Матери, неповинования на зоне, символ религии Удмуртов.
Восьмиугольная - мусульманский "Руб аль-хизб".
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14.12.2020 15:43 Ответить
" Концепт замысла " от Добруцкого говорит о полном непонимание этого человека
того ,что такое Рождественские праздники. Безусловно , главную ёлку страны
должна украшать восьмиугольная ,путеводная Звезда Рождества .
Подписываюсь под словами священника ПЦУ Ивана Сидора :
"Утром ,в день памяти апостола Андрея Первозванного ,с главной
ёлки страны сняли шляпу.
Прекрасный праздник здравого смысла ! ".
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14.12.2020 15:43 Ответить
Від Вифлеємської зірки виходить 14 променів, згідно з родоводом Ісуса Христа.

Детальніше читайте на УНІАН: https://religions.unian.ua/religinossociety/591856-za-vifleemskoyu-zirkoyu-tam-de-narodivsya-spasitel-svitu.html
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14.12.2020 15:45 Ответить
а проектно изыскательские работы провели, а проектно сметную документацию утвердили, субподрядчиков не забыли привлечь? И тендер обязательно тендер.
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14.12.2020 15:51 Ответить
Число восемь в повёрнутом на 90 градусов положении означает бесконечность
нашего пути,любви Бога и существования мира.
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14.12.2020 16:00 Ответить
Где конкурс с привлечением магистров херальдики? Где народное обсуждение? Требую включить вопрос о количестве лучей звезды в следующие "5 вопросов Зеленского"!
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14.12.2020 16:00 Ответить
некошерно...должна быть гексаграмма
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14.12.2020 16:46 Ответить
А почему не 6-ти угольная???
Что бы угодить всем надо ставить 7-ми угольную.
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14.12.2020 18:30 Ответить
Лучше бы поставили 4-ри угольную НАТО, было бы круто.
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14.12.2020 18:31 Ответить
«елка - это просто атмосфера праздника, а не символ Рождества»
І ця людина вже не перший рік влаштовує Різдвяні свята для киян? Він узагалі не розуміє, що́ він робить? Спитайте в нього, що таке Вифлеємська зірка і чим вона відрізняється від відьомського капелюха.
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14.12.2020 18:32 Ответить
Но ШЛЯПА это была полная дупа.
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14.12.2020 18:33 Ответить
Дайте имя кто посоветовал эту шляпу, Украина хочет увидеть этого героя.
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14.12.2020 18:35 Ответить
Звезда восьмиконечная - ну хоть это радует.
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14.12.2020 22:13 Ответить
 
 