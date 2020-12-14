COVID-19 постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления. Под "прицелом" люди до 30 лет, - Голубовская

В Украине увеличивается количество "тяжелых" больных пациентов с коронавирусной инфекцией возрастом до 30 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

По ее словам, еще два месяца назад такой ситуации в стране не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления течения.

"Ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария. У нас она приближается к пику, сейчас один из наиболее тяжелых периодов. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, больных очень много. Увеличивается количество тяжелых больных, причем до 30 лет. Два месяца назад такого еще не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления", - сообщила врач.

Отвечая на уточняющий вопрос, имеют ли тяжелые больные до 30 лет сопутствующие заболевания, она отметила, что средиэтой группы бывают относительно здоровые люди: "Например, небольшая избыточная масса тела, бывает нет никаких видимых заболеваний. Многое зависит от нашей генетики, но вообще, развитие инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него. Это очень сложное взаимодействие".

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