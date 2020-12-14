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COVID-19 постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления. Под "прицелом" люди до 30 лет, - Голубовская

COVID-19 постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления. Под

В Украине увеличивается количество "тяжелых" больных пациентов с коронавирусной инфекцией возрастом до 30 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

По ее словам, еще два месяца назад такой ситуации в стране не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления течения.

"Ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария. У нас она приближается к пику, сейчас один из наиболее тяжелых периодов. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, больных очень много. Увеличивается количество тяжелых больных, причем до 30 лет. Два месяца назад такого еще не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления", - сообщила врач.

Отвечая на уточняющий вопрос, имеют ли тяжелые больные до 30 лет сопутствующие заболевания, она отметила, что средиэтой группы бывают относительно здоровые люди: "Например, небольшая избыточная масса тела, бывает нет никаких видимых заболеваний. Многое зависит от нашей генетики, но вообще, развитие инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него. Это очень сложное взаимодействие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовская о ситуации с COVID-19 в Украине: Мы на пике "огня". Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей
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Топ комментарии
+5
Койки заполнены на 50%. Тока ложить больных некуда. От такая зеленая статистика
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14.12.2020 15:51
+4
Зайдите в любую инфекционную больницу и своими глазами увидите кто наперсточник, а кто и тянет на звание ********.
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14.12.2020 15:25
+4
https://censor.net/ru/user/455358 Любая инфекционная больница забита, в период, когда население болеет сезонными заболеваниями- гриппом, ОРВИ и пр.
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14.12.2020 15:35
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старші вже перехворіли ?
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14.12.2020 15:22 Ответить
Вірусу все одно кого їсти. Тож постраждають всі.
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14.12.2020 15:23 Ответить
З'їв білку,з'їв котика.В,сі були добрими знайомими
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14.12.2020 15:39 Ответить
Одни статистику малюют шо у нас заболеваемость в три раза уменьшилась за неделю. Другая рассказивает про увеличение. Как вас понять?
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14.12.2020 15:24 Ответить
Зайдите в любую инфекционную больницу и своими глазами увидите кто наперсточник, а кто и тянет на звание ********.
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14.12.2020 15:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/455358 Любая инфекционная больница забита, в период, когда население болеет сезонными заболеваниями- гриппом, ОРВИ и пр.
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14.12.2020 15:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/479935 Это не так.
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14.12.2020 15:56 Ответить
Я за 30 лет не помню, чтобы морги в Запорожье были так забиты.
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14.12.2020 16:04 Ответить
Смертность в Украине в 2020 году ниже, чем в прошлом - Госстат

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903480-smertnist-v-********-u-2020-rotsi-nizhcha-nizh-torik-derzhstat
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14.12.2020 17:46 Ответить
Таким я предлагаю: когда врачи станут лечить от ковида, отказаться и заставить лечить от гриппа. Чисто из протеста! ))
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18.03.2021 17:28 Ответить
А как туда попасть, если даже больным в основном отказывают?
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14.12.2020 15:45 Ответить
Госбольницы всегда держат в таком количестве, что бы они были заполнены. При этом есть протоколы, кого госпитализировать а кого нет
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14.12.2020 16:05 Ответить
Сегодня ровно 2 недели, как она заболела. Шо, еще не вычухалась?
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14.12.2020 15:25 Ответить
У некоторых последствия ковида по 6-8 месяцев длятся. 2 недели это условный срок болезни, с ковидом он бесполезен.
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18.03.2021 17:32 Ответить
Квартал на гастролях.
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14.12.2020 15:38 Ответить
Ясно. Медицина как наука не может объяснить. Здравоохранение как отрасль хозяйства не может сделать. Но деньги из бюджета хотят и по-больше
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14.12.2020 15:43 Ответить
Она и до осложнений была такой тварью?
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14.12.2020 15:49 Ответить
В мед поступила лет в 20, чи долго поступала, чи просто не могла определиться с выбором профессии.
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14.12.2020 15:55 Ответить
Койки заполнены на 50%. Тока ложить больных некуда. От такая зеленая статистика
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14.12.2020 15:51 Ответить
"постоянно меняет клиническую картину" - это очень странно.
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14.12.2020 16:01 Ответить
Странно то, шо это инфекционист говорит - доктор Пугаловская.
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14.12.2020 16:07 Ответить
Для Ковиду неіснує правил...Він володіє тілом...
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14.12.2020 16:22 Ответить
Главкаратисту напрячься..
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14.12.2020 16:45 Ответить
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14.12.2020 16:49 Ответить
У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.
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14.12.2020 17:58 Ответить
У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
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14.12.2020 18:03 Ответить
А у мужа сестры пневмония и задыхается. Причем ковидный анализ отрицательный. Эк он благополучную статистику легко больных портит!
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18.03.2021 17:30 Ответить
Хм... ну боліла і в мене два тижні назад шия. А я думав, що то від фізичних вправ...
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14.12.2020 19:10 Ответить
Жаль что я не маньяк и не герой, а так бы вычислил бы Голубовскую, связал бы и залили ей в глотку раскаленного свинца. За ложь, за сотни смертей в котороых эта тварь виновата.
Не буду расшифровывать уже нет сил, раз сто за Ковид писал и ловил на брехне эту коррупционерку с дипломом рВача.
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14.12.2020 19:18 Ответить
В нас шо, одна вона така?
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14.12.2020 20:24 Ответить
Маску поправьте, а то она ток рот закрывает. "Я тикы тут повирыла у короновирус" - типичные слова больных в больницах. Не верят, плюют на карантин и правила, потом болеют.
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18.03.2021 17:35 Ответить
фсё пропало.
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14.12.2020 21:14 Ответить
 
 