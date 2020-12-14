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Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата": "Следующие шаги будут сделаны в ближайшее время"

Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что расследование дел, связанных с группой "Приват", следует активизировать.

"Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор добавила, что также сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

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"Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - подчеркнула Венедиктова.

Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам Привата: Следующие шаги будут сделаны в ближайшее время 01

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Топ комментарии
+12
Будуть повертати Приват Бені ?
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14.12.2020 15:31
+8
А пока на следственном эксперименте выясняют, может ли 5 млрд долларов поместиться в большие женские трусы.
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14.12.2020 15:44
+6
Там справи на рахунок виведеного рефінансу і грошей вкладників.
Спочатку бенядіктова мусить виявить що гроші "ніхто не виводив", а вже а на основі цього відмінять націоналізацію.
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14.12.2020 15:39
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Будуть повертати Приват Бені ?
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14.12.2020 15:31 Ответить
Там справи на рахунок виведеного рефінансу і грошей вкладників.
Спочатку бенядіктова мусить виявить що гроші "ніхто не виводив", а вже а на основі цього відмінять націоналізацію.
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14.12.2020 15:39 Ответить
А то. Беня нервничает. Деньги "за президенство" уплачены, а результата нет
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14.12.2020 15:45 Ответить
зачем возвращать, если у него вся страна в смартфоне? Приватом он будет пускать пыль в глаза
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14.12.2020 16:01 Ответить
Таки, да. Влезла что бы все отбелить, завалить и похоронить
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14.12.2020 16:29 Ответить
Рафик нучом ни уинауат!
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14.12.2020 15:36 Ответить
100% зеленый прокурор от марионетки коломоя
а у привата тот же звет в оформлении как у зелоха. совпадение - не думаю...
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14.12.2020 15:37 Ответить
Беня, в отличие от многих, не слишком разборчив, что на верхушке елки(пятиконечная звезда или что-то похожее на презерватив на стручке древнего старика из сказок про Средиземье). Ему важно, что под елочкой. Вот приват под елочкой для него будет самое то. Скоро-скоро Новый Год...
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14.12.2020 15:38 Ответить
бенядиктова против бени
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14.12.2020 15:38 Ответить
Мой расклад немного иной.Бенедиктова -креатура Авакова.Аваков с Беней в нормальных отношениях.Если смогут уболтать США ,то Беня сможет вернуть своё любимое детище.Заслуги 14- 15 годов перед Украиной у Бени коллосальные.Поэтому возможен компромисс.
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14.12.2020 17:48 Ответить
группа прихват бени-профессора вне конкуренции у зеленых скудоумков
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14.12.2020 15:39 Ответить
Tak vet Benia ejio i postavil v prokurori,znacit budet tianut vremia ili nenajdiot narusenyji
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14.12.2020 15:42 Ответить
БенядиктоваЛка будет расследовать дела Бени? Прэлэстно!
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14.12.2020 15:42 Ответить
А пока на следственном эксперименте выясняют, может ли 5 млрд долларов поместиться в большие женские трусы.
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14.12.2020 15:44 Ответить
Збираючись воювать з Мамаєм, Дмитрій Донський взяв з собою "гостей сурожских" (купців, що торгували з Кримом і Генуєю), "Дабы правильно о делах князевых, сказывали...".
Вєнедіктова включилася у группи прокурорів, щоб розслідування теж "правильно" рухалося...
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14.12.2020 15:53 Ответить
дембельский аккорд бестолковой и продажной генпрофурорши
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14.12.2020 15:54 Ответить
Ближайшие шаги Бенедиктовой - это успеть похерить дело до увольнения!
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14.12.2020 16:02 Ответить
Нда... Нынче дома у Бени - "когда вине по бокалам и сигары дымят" !
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14.12.2020 16:08 Ответить
По установившейся у "Слуг Народа" доброй традиции Венедиктовой за вход в группу необходимо выплатить 5-7 соточек косых гривасей подъёмных и не меньше зарезервировать на компенсацию за выход из той же группы. Пусть, на радость простого люда, Иришка почаще входит и выходит да и групп побольше бы.
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14.12.2020 16:20 Ответить
... І сучку Щучку кинули у річку...
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14.12.2020 16:24 Ответить
Це ж як мухи проти лайна.
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14.12.2020 16:28 Ответить
До прихода Байдена осталось 27 дней. Надо бы поторопиться.
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14.12.2020 16:38 Ответить
Венедиктова - засланный казачок, будет разваливать дело.
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14.12.2020 19:29 Ответить
 
 