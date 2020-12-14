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Кличко во время открытия сессии Киевсовета: Нам надо в короткие сроки принять бюджет

Кличко во время открытия сессии Киевсовета: Нам надо в короткие сроки принять бюджет

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета рассмотреть проект бюджета столицы на следующий год без политики и популизма.

Об этом он заявил во время открытия заседания Киевского городского совета, пишет Цензор.НЕТ.

Он отметил, что бюджет нужно принять в сжатые сроки.

"Сегодня главный вопрос, ради которого мы собрались, – мы должны принять к рассмотрению проект бюджета столицы на следующий год. Смету нужно принять в сжатые сроки – у нас осталось фактически две недели. Поэтому я прошу всех ответственно отнестись к своим обязанностям перед киевлянами и эффективно работать. Потому что от этого зависит, какую смету мы примем. Как будет жить и развиваться столица в следующем году", – сказал Кличко.

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Он подчеркнул, что более пяти лет бюджет Киева является открытым и прозрачным. Любой в режиме онлайн может посмотреть, сколько поступлений получает город и на расходы идут деньги общины. От конкретного ЖЭКа или детского сада до отдельных коммунальных предприятий.

Закупки через систему ProZorro столица также ввела первой. И эта информация открыта, и с ней всегда можно ознакомиться.

"Поэтому давайте работать без политики и популизма. И доработаем и примем бюджет, оптимальный в этой сложной ситуации. Потому что мы видим падение экономики, как едва выживает бизнес. А это все – поступления, которые мы недополучаем в бюджет города. Поэтому надо сосредоточиться на главных направлениях и статьях, обеспечивающих жизнедеятельность столицы и ее дальнейшее развитие. А сделано для этого уже немало", – отметил Виталий Кличко.

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Мы уже отметили рост цен на всё и вся без политики и популизма.
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14.12.2020 15:56 Ответить
- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.(с)
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14.12.2020 16:04 Ответить
вот это мэр - сказал-сделал, а остальным, не только лишь всем, остаеца тока работать, засучив носки в ожидании волшебного пенделя
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14.12.2020 16:05 Ответить
Терміново прийняти бюджет, є гарна нагода вкрасти пісок і сіль для посипання вулиць. Прозорий дерибан продовжується.
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14.12.2020 18:09 Ответить
Не тим голова у нього зайнята...Відро з піском - і бігом на вулиці посипати...
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14.12.2020 17:13 Ответить
 
 