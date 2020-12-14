Мораторий Украины на экспорт леса противоречит Соглашению об ассоциации и должен быть отменен, - решение Арбитражной комиссии
Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала Украину как можно быстрее отменить его.
Об этом сообщило представительство ЕС в Украине на своем сайте в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Согласно окончательному решению Арбитражной комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, полный мораторий Украины на экспорт необработанной древесины противоречит Соглашению об ассоциации. Таким образом, Украина должна как можно быстрее отменить мораторий", - указано в сообщении.
Как подчеркнуло представительство, этим решением завершается первый в истории торговый спор в рамках двустороннего соглашения.
ЕС предоставляет Украине поддержку в рамках различных проектов, направленных на защиту окружающей среды, развитие государственного управления и устойчивого управления лесами, а также, среди прочего, создание цепочек добавленной стоимости для продуктов лесного хозяйства, не связанных с обработкой древесины, и комплексное управление лесами.
"Однако Комиссия подтвердила в своем решении, что полный запрет на экспорт необработанной древесины, который действует в Украине с 2015 года, не касается ни одной из перечисленных целей. Таким образом, это является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, прямо запрещает мораторий на экспорт", - указано в сообщении.
В решении также указано, что мораторий на экспорт древесины десяти определенных пород, который был введен в 2005 году, может быть частично обоснован исключениями в рамках защиты растительного мира, добавили в представительстве.
Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка сообщал, что арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.
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В связи с надвигающейся экологической катастрофой ...
как экология, зеленая энергия, зеленые тарифы, так да
как коптить углем, резать лес, какая такая экология?
су ки, а мы овцы
нет у нас своей "солидарности"
Пугают сразу ассоциацией.
Так, згідно з українською статистикою, експорт необробленої деревини в ЄС в 2016 році становив 840 тис. тонн кругляка, а в 2017 році - тільки 2 тис. тонн.
Водночас статистика ЄС дає принципово інші дані. За даними Євростату, в 2017 році з України в ЄС вивезли 477 тис. тонн кругляка. А рік тому, коли діяв частковий мораторій, в Євросоюз завезли 1,32 млн тонн (а не 840 тис. тонн, як в українській статистиці).
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, де аналізують експортні потоки в межах проекту Діалог зі сприяння торгівлі, передбачає, що частину кругляка вивозять з України під виглядом "дров". Адже кордон ЄС перетинає на півмільйона тонн менше "дров", ніж виїжджає з України, зазначає видання.
Крім того, за даними українського уряду, обсяги незаконної вирубки лісу взагалі не впали, незважаючи на мораторій.
А ще світові колонізатори придумали формулу що земля, надра, вода і ліс це не належить певній країні а є надбання світу тобто їх. Фарисейство в тому, що згідно логіки не можна вирубувати площі більші ніж на них відновлюються лісонасадження. Це тільки злочинці і мафія так чинить.