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арбитраж (187) лес (618) Евросоюз (16684)

Мораторий Украины на экспорт леса противоречит Соглашению об ассоциации и должен быть отменен, - решение Арбитражной комиссии

Мораторий Украины на экспорт леса противоречит Соглашению об ассоциации и должен быть отменен, - решение Арбитражной комиссии

Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала Украину как можно быстрее отменить его.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине на своем сайте в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно окончательному решению Арбитражной комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, полный мораторий Украины на экспорт необработанной древесины противоречит Соглашению об ассоциации. Таким образом, Украина должна как можно быстрее отменить мораторий", - указано в сообщении.

Как подчеркнуло представительство, этим решением завершается первый в истории торговый спор в рамках двустороннего соглашения.

ЕС предоставляет Украине поддержку в рамках различных проектов, направленных на защиту окружающей среды, развитие государственного управления и устойчивого управления лесами, а также, среди прочего, создание цепочек добавленной стоимости для продуктов лесного хозяйства, не связанных с обработкой древесины, и комплексное управление лесами.

"Однако Комиссия подтвердила в своем решении, что полный запрет на экспорт необработанной древесины, который действует в Украине с 2015 года, не касается ни одной из перечисленных целей. Таким образом, это является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, прямо запрещает мораторий на экспорт", - указано в сообщении.

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В решении также указано, что мораторий на экспорт древесины десяти определенных пород, который был введен в 2005 году, может быть частично обоснован исключениями в рамках защиты растительного мира, добавили в представительстве.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка сообщал, что арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.

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Топ комментарии
+19
ассоциация -это что-то эфимерное, а лес отдай
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14.12.2020 16:26
+12
Правильно. Ещё ж не всё выстригли.
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14.12.2020 16:23
+11
Наверное можно квоту ввести ( куба 2 в год) и так обойти проблему. Можно ввести лицензии на поставку древесины. С обязательным высаживанием новых деревьев для фирм , которые везут лес в ЕС. При желании - можно - много чего придумать. Но наши небось сами там в арбитраже подмахивали, чтобы такое решение принять
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14.12.2020 16:36
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Правила форума Совет форумчан
Правильно. Ещё ж не всё выстригли.
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14.12.2020 16:23 Ответить
Украина даже обосновать мораторий правильно не может ДОЛБО*БЫ,
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14.12.2020 18:10 Ответить
Прощавай ліс...
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14.12.2020 16:24 Ответить
ассоциация -это что-то эфимерное, а лес отдай
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14.12.2020 16:26 Ответить
паспорт получил? это оно! +тем у кого мозги, легче сотрудничать, покупать и поставлять товар. у кого в голове ноль, тот может поехать на работу. так было в Польше в 1990-1995. могло быть и у нас, но тупое быдло цеплялось за колбасу по 2 рубля, и бесплатный газ. теперь нет ни того, ни другого, а только субсидия и нищета.
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14.12.2020 16:34 Ответить
ну для европейцев совсем не эфемерное. вот какой круглячок Мораторий Украины на экспорт леса противоречит Соглашению об ассоциации и должен быть отменен, - решение Арбитражной комиссии - Цензор.НЕТ 3073
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14.12.2020 16:40 Ответить
зато е зє-лені доляри...- за Ліс...
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14.12.2020 16:43 Ответить
Никакой кругляк никогда не сможет заменить самое ценное, что есть у Украины - незалежность
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14.12.2020 16:26 Ответить
А где будем партизанить за незалежнисть,если лесов небудет.?
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14.12.2020 16:30 Ответить
в кустах или е...ях, третьего не дано
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14.12.2020 16:40 Ответить
в подводных лодках в степях Украины еще можно
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14.12.2020 16:42 Ответить
Сразу выползи кацапские троли. Муд.чье следите за своим лесом а то скоро главстерх его начнет продавть с белками и вашими бабами пошедшими за "сухостоем".
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14.12.2020 17:08 Ответить
правильно, а сколько европейских ценностей приобрели-гейпарады, сексменьшинства, это ценнее леса
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14.12.2020 16:59 Ответить
Сколькко?
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14.12.2020 17:09 Ответить
Блин, да измените формулировку!
В связи с надвигающейся экологической катастрофой ...
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14.12.2020 16:26 Ответить
шо параша, шо эвропа, шо наши прикорытные быдлылитные воры
как экология, зеленая энергия, зеленые тарифы, так да
как коптить углем, резать лес, какая такая экология?
су ки, а мы овцы

нет у нас своей "солидарности"
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14.12.2020 16:54 Ответить
короче залезли вместо европы,в глубокую-.......
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14.12.2020 16:26 Ответить
Вот . и ЕС начинает нагибать Украину.
Пугают сразу ассоциацией.
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14.12.2020 16:27 Ответить
а чего ей пугать. она давно подписана. Порошенко подписал.
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14.12.2020 16:43 Ответить
А че вы там подписали? Силу сибири, или турецкий поток? Как себя теперь на южномткавказе чувствуете?
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14.12.2020 17:26 Ответить
Он подписал соглашение об ассоциации с ЕС, а на лес мораторий! А зебилы уже готовы лес продать
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14.12.2020 18:34 Ответить
вроде как пытаются частично ограничить, а им не дают
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14.12.2020 18:54 Ответить
кто не дают? Коломойский с Ахметовым ?
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14.12.2020 18:56 Ответить
"Об этом сообщило представительство ЕС в Украине".
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14.12.2020 21:22 Ответить
так бодро как при вазелине карпаты не пилили даже при яныке. даже ООН забеспокоились
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14.12.2020 16:30 Ответить
А при Пете конечно не пилили? Да сынок его кума там в первых рядах лесной мафии.
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14.12.2020 16:35 Ответить
Все круги на луже разошлись, можешь надевать портки
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14.12.2020 16:40 Ответить
до тебя плохо доходит смысл печатного текста?
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14.12.2020 16:42 Ответить
Ну, ты и зебил!
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14.12.2020 17:06 Ответить
отойдите от зеркала больной
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14.12.2020 17:09 Ответить
А никто и не сомневался что так будет.
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14.12.2020 16:34 Ответить
ІКЕА-головний ворог українських Карпат.
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14.12.2020 16:36 Ответить
Наверное можно квоту ввести ( куба 2 в год) и так обойти проблему. Можно ввести лицензии на поставку древесины. С обязательным высаживанием новых деревьев для фирм , которые везут лес в ЕС. При желании - можно - много чего придумать. Но наши небось сами там в арбитраже подмахивали, чтобы такое решение принять
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14.12.2020 16:36 Ответить
А лучше, пили то дерево, которое сам посадил. Как зерновые.
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14.12.2020 16:47 Ответить
типа зеленых тарифов - "интуристы" обидятся, не поймут, уйдут
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14.12.2020 16:59 Ответить
А украинский бизнес может вырезать леса в Германии Франции, Италии? У них там такие шикарные Альпы кучерявятся.....Австрийские тоже вывезем с корнями и мхом....
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14.12.2020 16:37 Ответить
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14.12.2020 16:44 Ответить
во-во, и наделаем табуреток, а потом им же и продадим
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14.12.2020 16:45 Ответить
о так звичайно - завтра і почнем...- санітарну вирубку ...
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14.12.2020 16:46 Ответить
спасибо сусаниным от демократической власти , завели и привели
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14.12.2020 16:44 Ответить
ну, Сусанин за царя-батюшку был, а эти сугубо за себя.
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14.12.2020 16:45 Ответить
Странный арбитраж. Если бы был ограничен экспорт только в ЕС, тогда можно отменять. Но ведь полностью экспорт кругляка отменили из-за наводнений в Карпатах и эрозии земли. Хитрожопые, пилити и восстанавливайте свои леса и нечего прикрываться тем, что даете деньги на экологию.
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14.12.2020 16:44 Ответить
чего странный? нормальная колониальная политика.
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14.12.2020 16:46 Ответить
ні, це жиди змовились
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14.12.2020 18:22 Ответить
так треба забороняти вирубку лісів, і їх відновлювати.
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14.12.2020 19:03 Ответить
а ассоциацию кто-нибудь читал? там что, написано, что можно лес вывозить сколько угодно?
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14.12.2020 16:48 Ответить
Цензор та кругляк- це заклик до активації кацапської сволоти під проксі...
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14.12.2020 16:52 Ответить
Спитайте будь якого українця,і він скаже,що воліє залишитись з лісом,аніж з якоюсь "асоціацією",яка асоціюється у нього лишень з махлюванням і обдиранням...
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14.12.2020 16:56 Ответить
Спитайте будь якого українця,і він скаже,що воліє залишитись з лісом,аніж з якоюсь "асоціацією" Лес вывозят не Украинцы? Нужно научиться уважать себя, а потом требовать от других.
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14.12.2020 17:31 Ответить
пффф.... так ніби ліс не вивозився під час "мораторію"? так що можуть собі то "рішення" в свою толерантну сраку засунути! в Україні діє тільки закон грошей!
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14.12.2020 17:15 Ответить
а вот Норвегия - хер забила на все маратории и только лес импортирует.....
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14.12.2020 17:23 Ответить
Скоро все гиляки кончатся.
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14.12.2020 17:25 Ответить
Вот вам и плоды атсосиации - прощайте украинские леса
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14.12.2020 17:45 Ответить
Вот так и получается, что украинский лес уже не украинский.
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14.12.2020 18:06 Ответить
Та плювати європі і америці на Україну,для них головне гроші.Ну ще можуть "висловити стурбованість",а наші хапуги раді старатись - виріжуть всі ліси.
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14.12.2020 18:13 Ответить
какое там решение комиссии, зебилам нужно заработать продав лес
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14.12.2020 18:36 Ответить
Хрен им, а не лес !!!!!! Пусть свой пилят в баварии !!!!!
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14.12.2020 19:00 Ответить
Оччень известные личности, некоторые считают их мессиями
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14.12.2020 20:07 Ответить
да уж, когда они говорили - Европа для Украины не благотворительная организация и не банкомат, наши только утерлись и сглотнули. А теперь осталось только расслабится что-бы не так больно было. Посмотрим чем они ответят.
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14.12.2020 20:08 Ответить
Думать надо было, когда подписывали атсосиацию и внимательно читать, что там написано. Хотя скорее всего читали, но не захотели оспаривать - ведь надо же было срочно подписать, а то как же "европейский выбор"
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14.12.2020 20:12 Ответить
Про лес (https://www.youtube.com/watch?v=MVaEQJBbQi4 ссылка )
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14.12.2020 20:26 Ответить
Дані статистики України та Європейського союзу про вивезення лісу-кругляка з нашої країни після запровадження мораторію Верховною Радою розходяться у 238 разів.

Так, згідно з українською статистикою, експорт необробленої деревини в ЄС в 2016 році становив 840 тис. тонн кругляка, а в 2017 році - тільки 2 тис. тонн.

Водночас статистика ЄС дає принципово інші дані. За даними Євростату, в 2017 році з України в ЄС вивезли 477 тис. тонн кругляка. А рік тому, коли діяв частковий мораторій, в Євросоюз завезли 1,32 млн тонн (а не 840 тис. тонн, як в українській статистиці).
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, де аналізують експортні потоки в межах проекту Діалог зі сприяння торгівлі, передбачає, що частину кругляка вивозять з України під виглядом "дров". Адже кордон ЄС перетинає на півмільйона тонн менше "дров", ніж виїжджає з України, зазначає видання.
Крім того, за даними українського уряду, обсяги незаконної вирубки лісу взагалі не впали, незважаючи на мораторій.
А ще світові колонізатори придумали формулу що земля, надра, вода і ліс це не належить певній країні а є надбання світу тобто їх. Фарисейство в тому, що згідно логіки не можна вирубувати площі більші ніж на них відновлюються лісонасадження. Це тільки злочинці і мафія так чинить.
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14.12.2020 22:27 Ответить
 
 