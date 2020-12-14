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Директора Днепровского метрополитена будут судить за служебную халатность, повлекшую миллионные убытки, - прокуратура

Директора Днепровского метрополитена будут судить за служебную халатность, повлекшую миллионные убытки, - прокуратура

Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора КП "Днепровский метрополитен" Днепровского горсовета за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Так, в июле 2016 между КП "Днепровский метрополитен" и акционерным обществом заключен контракт на завершение строительства метрополитена в городе Днепр. По данным следствия, директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика выполнения работ (а это не несет никакой пользы заказчику), подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ.

В результате таких действий за период 2018-2019 гг. подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме более 270 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись. Кроме того, после подписания указанных изменений, по договору безосновательно исключены работы, которые уже выполнены и оплачены государством в 2012 году на общую сумму более 14 млн грн.

В октябре 2019 бездействие должностного лица во время строительства метрополитена привело к возникновению чрезвычайной ситуации - частично разрушено здание общежития НТУ "Днепровская политехника", которое находится рядом с объектом строительства.

Так, из-за нарушения государственных строительных норм и правил, а также длительную неконсервацию технологических объектов на территории жилого здания, произошло проседание фундамента общежития. Как следствие, общежитие находится в аварийном состоянии, всех его жителей эвакуировали, а университету нанесен материальный ущерб в размере более 16 млн грн. Сейчас указанная сумма средств возмещена в полном объеме.

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Нет метро - нет дела.
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14.12.2020 16:25 Ответить
а шо, боря тут и рядом не лежал?
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14.12.2020 16:29 Ответить
Так это Боря оказывается сидел в киевском министерстве и три года саботировал выдачу разрешения на взрывные работы для турецкого Limak?
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14.12.2020 17:35 Ответить
ты шо, куку? При чом тут Боря? он только денег дал из бюджета. а украл же не он. ци рукы ничого не кралы.
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14.12.2020 17:37 Ответить
У семи нянек коррупция зашкаливает.Суды,НАБУ,САП,Полиция,СБУ ,наконец.А Рада всех амнистировала голосами СН.Сборище алчностей.Разогнать и пересадить.Начиная с Дубинского.
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14.12.2020 16:51 Ответить
Так это ж БРЕД. Не давали копать метро область и Киев, подрядчика выбирал ****. ну общага обвалилась по известной причине - херово строили при союзе. Новость конечно есть, но анализ материала дела где?
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14.12.2020 17:04 Ответить
Только почему-то забыли упомянуть что взрывные работы не проводились потому что специально не давалось разрешение от киевских чиновников, из-за чего и пошло отставание от графика, о чем все прекрасно осведомлены. Работы ведет турецкий Limak который с удовольствием бы вложился бы в сроки, если бы ему не ставили искуственных палок в колеса.
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14.12.2020 17:34 Ответить
 
 