Директора Днепровского метрополитена будут судить за служебную халатность, повлекшую миллионные убытки, - прокуратура

Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора КП "Днепровский метрополитен" Днепровского горсовета за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Так, в июле 2016 между КП "Днепровский метрополитен" и акционерным обществом заключен контракт на завершение строительства метрополитена в городе Днепр. По данным следствия, директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика выполнения работ (а это не несет никакой пользы заказчику), подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ.

В результате таких действий за период 2018-2019 гг. подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме более 270 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись. Кроме того, после подписания указанных изменений, по договору безосновательно исключены работы, которые уже выполнены и оплачены государством в 2012 году на общую сумму более 14 млн грн.

В октябре 2019 бездействие должностного лица во время строительства метрополитена привело к возникновению чрезвычайной ситуации - частично разрушено здание общежития НТУ "Днепровская политехника", которое находится рядом с объектом строительства.

Так, из-за нарушения государственных строительных норм и правил, а также длительную неконсервацию технологических объектов на территории жилого здания, произошло проседание фундамента общежития. Как следствие, общежитие находится в аварийном состоянии, всех его жителей эвакуировали, а университету нанесен материальный ущерб в размере более 16 млн грн. Сейчас указанная сумма средств возмещена в полном объеме.

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