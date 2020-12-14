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Новости Бюджет-2021
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госбюджет (1185) Нацполиция (16193) Монастырский (335) заработная плата (2355)

В проекте госбюджета-2021 не заложено достаточно средств для финансирования полиции, - глава правоохранительного комитета ВР Монастырский

В проекте госбюджета-2021 не заложено достаточно средств для финансирования полиции, - глава правоохранительного комитета ВР Монастырский

Уровень финансирования Национальной полиции Украины, предусмотренный в проекте государственного бюджета на 2021 год, является недостаточным.

Такое мнение выразил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос обеспечения полицейских, к сожалению, остается несовершенным, и на сегодняшний день средняя зарплата полицейского составляет примерно 12 тыс. грн. Я думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тыс. грн могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции, особенно учитывая те вызовы, которые переживает отрасль", - сказал Монастырский.

По его словам, вопрос должного материального обеспечения и определяет недобор личного состава Нацполиции, который ныне составляет от 20 до 30%.

Вместе с тем политик подчеркнул, что, в общем, по правоохранительной системе удалось достичь повышения заработных плат для прокуроров, в частности местных.

"В проекте государственного бюджета, который завтра будет рассматриваться в зале, после реформы (местные прокуроры будут. - Ред.) получать значительные суммы - 20-25 тыс. грн", - уточнил глава профильного комитета ВР.

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Топ комментарии
+6
тачилы министерские продайте
не надо покупать полиции в городах модные внедорожники.
раньше на мициках и рено ездили районные копы. сейчас по городу рассекают "шерифы"
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14.12.2020 16:40
+4
Т.е. машины у полицейского начальства недостаточно дорогие?
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14.12.2020 16:34
+3
Бідні поліцейські,мені так шкода.Давайте скинемось,купимо їм нові дубінали з вмонтованими шокерами
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14.12.2020 16:37
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Правила форума Совет форумчан
Т.е. машины у полицейского начальства недостаточно дорогие?
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14.12.2020 16:34 Ответить
Бідні поліцейські,мені так шкода.Давайте скинемось,купимо їм нові дубінали з вмонтованими шокерами
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14.12.2020 16:37 Ответить
тачилы министерские продайте
не надо покупать полиции в городах модные внедорожники.
раньше на мициках и рено ездили районные копы. сейчас по городу рассекают "шерифы"
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14.12.2020 16:40 Ответить
так зачем им гроши, пистолеты есть, вот пускай и крутятся, как хочут
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14.12.2020 16:49 Ответить
они и так только этим и занимаются.
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14.12.2020 17:37 Ответить
Яке горе
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14.12.2020 16:51 Ответить
*****, а відпрацьовувати коли вони будуть. Сміття всране. Як щурі по норам і ще мало.
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14.12.2020 16:54 Ответить
Правильно нафиг армию, нафиг медицину. Хенералом милиции не хфатает на майбахи, филипп потэк и момбланты
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14.12.2020 17:02 Ответить
Человек далекий и от системы МВД и от реальности. Пусть спрорсит сколько они получают., намного больше ,чем он назвал.Да даже если и 12 штук, а пенсионерам и другим сдохнуть?
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14.12.2020 17:04 Ответить
если бы они хоть бы деньги отрабатывали.. А так только рекет от них...
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14.12.2020 17:39 Ответить
Как связан размер бюджета с зарплатами рядовых полицейских?!
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14.12.2020 17:10 Ответить
Та куди вже більше?
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14.12.2020 17:15 Ответить
Продайте гелікоптер МОЗ
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14.12.2020 17:19 Ответить
Харя какая-то испитая у этой слуги! При мусорах небось отирается. Мало ему?!
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14.12.2020 17:20 Ответить
В Польщі ,на пилорамі, в відпустці,баблом затаритесь.
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14.12.2020 17:53 Ответить
МА-А-А-АЛО ! ЩЕ ДАВАЙ!
У проєкті держбюджету-2021 не закладено достатньо коштів для фінансування поліції, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський - Цензор.НЕТ 3211

У проєкті держбюджету-2021 не закладено достатньо коштів для фінансування поліції, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський - Цензор.НЕТ 7742
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14.12.2020 17:57 Ответить
Та й вообщє-то це тренд такий. Кожному хочеться подаруночок під ялинку....
https://www.youtube.com/watch?v=gbvIoJW1kA8&feature=youtu.be 700 швабр за 100 тисяч гривень для Офісу Генпрокурорки. І 75 тисяч на корм для рибок на "Укрзалізниці". Які ще передноворічні закупівлі похапцем роблять чиновники?
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14.12.2020 17:59 Ответить
Вертолеты пусть продают !!!
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14.12.2020 18:55 Ответить
 
 