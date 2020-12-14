Профильный комитет Рады рекомендует депутатам продлить действие закона об особом статусе Донбасса
Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде поддержать за основу и в целом законопроект №4467 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клочко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По результатам рассмотрения комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу и в целом", – сказал он.
Законопроектом предлагается продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.
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Этот законопроект нужен, потому 31 декабря 2020 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленный законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Новый законопроект должен продлить на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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Как сообщалось, 7 декабря народные депутаты зарегистрировали в понедельник в парламенте законопроект №4467 О внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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Политика / Мнения 14-дек, 06:349 3 434 0
Фактическая потеря влияния России на Южном Кавказе имеет громадное значение и показывает провал всей политики России на постсоветском пространстве. Далее последуют поражения Кремля в Украине, но здесь многое будет зависеть от действий без пяти минут президента США Джо Байдена.
В самой Украине сейчас сформировался коллективный Маннергейм - это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, это министр реинтеграции Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов.
Они успешно борются с линией главы Офиса президента Андрея Ермака, который продвигает интересы Москвы. Об этом в программе Все по беспределу рассказал российский политолог и публицист АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ.
В последнее время в Украине сложился, как я назвал это в одной из своих публикаций, коллективный Маннергейм (Карл Густав Эмиль Маннергейм - самый известный в Финляндии военачальник, государственный деятель - маршал Маннергейм был президентом Финляндии в течение двух лет.
Осенью 1944 года он вывел страну из Второй мировой войны и заложил фундамент мирной жизни. Он был генералом имперской армии РФ, а в годы Второй мировой не позволил СССР взять Финляндию). Это министр иностранных дел Кулеба, это министр реинтеграции Резников и секретарь СНБО Данилов. Они ставят вопрос совершенно правильно, так же как его ставит западное сообщество.
Все разговоры о каком-то политическом урегулировании бессмысленны, пока не будет выполнено базовое требование Минских соглашений. Вывод российских войск и военнослужащих с территории Украины. Вот когда это будет выполнено, будем разговаривать на любые другие темы.
Вот в этом и должна заключаться успешная стратегия Украины. Сейчас в украинском руководстве борются две линии. Линия Ермака на реализацию российских хотелок по распространению ОРДЛО на всю Украину или, как я называю это, присоединение Украины к ОРДЛО. И твердая линия на сопротивление российской агрессии. Вот в последние буквально недели мне кажется, что вторая патриотическая линия, к счастью, берет верх.
- Почему, как вы думаете, Ермак придерживается этой первой линии? Почему он так активно ее защищает?
- Я считаю, что он сознательный агент российской власти. Более того, у меня есть эксклюзивные сведения из Москвы, касающиеся и подробностей его вербовки, и связей. Все его действия направлены на то, чтобы односторонне что-то подписать. Вершиной его творчества было подписание соглашения о консультативном совете ОРДЛО и Украины в марте. Это было сорвано гражданским обществом.
- Он давно был завербован?
- У него были давние связи с Россией по бизнесу. А завербован он был сразу же после победы Зеленского на выборах. Когда он оказался так близко к окружению президента.