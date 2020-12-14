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Профильный комитет Рады рекомендует депутатам продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Профильный комитет Рады рекомендует депутатам продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде поддержать за основу и в целом законопроект №4467 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клочко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По результатам рассмотрения комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу и в целом", – сказал он.

Законопроектом предлагается продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Голосов для продления действия закона об особом статусе Донбасса в Раде достаточно, - Разумков

Этот законопроект нужен, потому 31 декабря 2020 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленный законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Новый законопроект должен продлить на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также на Цензор.НЕТ: Рада завтра рассмотрит продление закона об особом статусе Донбасса на год, - Разумков

Как сообщалось, 7 декабря народные депутаты зарегистрировали в понедельник в парламенте законопроект №4467 О внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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то то у сепаров праздник будет, а у патриотов-траур
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14.12.2020 16:45 Ответить
главное, что у сепаров бюджет не пострадал,- пенсии запроданцам будет и дальше платить Украина и ...МВФ...
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14.12.2020 16:53 Ответить
также отмечу, в связи плохой эпид.ситуацией в Украине, долбаное анти-правительство будет делать прививки(бесплатно) анти-ковид все тем же сепарам из ордло, невзирая на статистику привитых "спутником" .. . непонятно, как ВОЗ будет контролировать возможные мутации пандемии ордла- рашкостана? выход один = скидывание пенсий беспилотниками!
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14.12.2020 17:08 Ответить
Наши керманичи им подарки делают, а они даже пленных не хотят менять.
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14.12.2020 17:09 Ответить
В Украине сложился коллективный Маннергейм, который борется с линией Ермака - Андрей Пионтковский
Политика / Мнения 14-дек, 06:349 3 434 0

Фактическая потеря влияния России на Южном Кавказе имеет громадное значение и показывает провал всей политики России на постсоветском пространстве. Далее последуют поражения Кремля в Украине, но здесь многое будет зависеть от действий без пяти минут президента США Джо Байдена.

В самой Украине сейчас сформировался коллективный Маннергейм - это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, это министр реинтеграции Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Они успешно борются с линией главы Офиса президента Андрея Ермака, который продвигает интересы Москвы. Об этом в программе Все по беспределу рассказал российский политолог и публицист АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ.

В последнее время в Украине сложился, как я назвал это в одной из своих публикаций, коллективный Маннергейм (Карл Густав Эмиль Маннергейм - самый известный в Финляндии военачальник, государственный деятель - маршал Маннергейм был президентом Финляндии в течение двух лет.

Осенью 1944 года он вывел страну из Второй мировой войны и заложил фундамент мирной жизни. Он был генералом имперской армии РФ, а в годы Второй мировой не позволил СССР взять Финляндию). Это министр иностранных дел Кулеба, это министр реинтеграции Резников и секретарь СНБО Данилов. Они ставят вопрос совершенно правильно, так же как его ставит западное сообщество.

Все разговоры о каком-то политическом урегулировании бессмысленны, пока не будет выполнено базовое требование Минских соглашений. Вывод российских войск и военнослужащих с территории Украины. Вот когда это будет выполнено, будем разговаривать на любые другие темы.

Вот в этом и должна заключаться успешная стратегия Украины. Сейчас в украинском руководстве борются две линии. Линия Ермака на реализацию российских хотелок по распространению ОРДЛО на всю Украину или, как я называю это, присоединение Украины к ОРДЛО. И твердая линия на сопротивление российской агрессии. Вот в последние буквально недели мне кажется, что вторая патриотическая линия, к счастью, берет верх.

- Почему, как вы думаете, Ермак придерживается этой первой линии? Почему он так активно ее защищает?

- Я считаю, что он сознательный агент российской власти. Более того, у меня есть эксклюзивные сведения из Москвы, касающиеся и подробностей его вербовки, и связей. Все его действия направлены на то, чтобы односторонне что-то подписать. Вершиной его творчества было подписание соглашения о консультативном совете ОРДЛО и Украины в марте. Это было сорвано гражданским обществом.

- Он давно был завербован?

- У него были давние связи с Россией по бизнесу. А завербован он был сразу же после победы Зеленского на выборах. Когда он оказался так близко к окружению президента.
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14.12.2020 18:00 Ответить
 
 