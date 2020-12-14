Профильный комитет Рады рекомендует депутатам продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде поддержать за основу и в целом законопроект №4467 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клочко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По результатам рассмотрения комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу и в целом", – сказал он.

Законопроектом предлагается продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.

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Этот законопроект нужен, потому 31 декабря 2020 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленный законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Новый законопроект должен продлить на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщалось, 7 декабря народные депутаты зарегистрировали в понедельник в парламенте законопроект №4467 О внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".