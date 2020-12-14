РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12909 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 280 28
карантин (16728) религия (852) церковь (1321) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

С 19 декабря религиозные мероприятия разрешены при условии дистанции в 1,5 метра

С 19 декабря религиозные мероприятия разрешены при условии дистанции в 1,5 метра

Правительство утвердило новые карантинные ограничения, направленные на борьбу с пандемией COVID-19 в Украине. Изменения коснутся также и деятельности религиозных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 19 декабря по 28 февраля.

Согласно подпункту 7 п. 2 постановления Кабмина на территории Украины на период действия карантина запрещается:

Деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения; проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

То есть храмы и другие помещения, приспособленные под молитвенные нужды, могут функционировать, если во время религиозных мероприятий обеспечивается дистанция между присутствующими в 1,5 метра. Такое требование касается религиозных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе, ведь один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения - это по факту дистанция между присутствующими ориентировочно в 1,5 метра.

Читайте также: США внесли Россию в список стран, правительства которых допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания", - Помпео

Таким образом, Правительство отменило ограничения в 20 человек для религиозных мероприятий, ведь теперь подпункт 6 п. 2 постановления Кабмина об ограничении проведения массовых мероприятий не распространяется на религиозные мероприятия, проведение которых регулируется вышеупомянутым подпунктом 7 п.2 постановления.

Согласно подпункту 8 п. 2 постановления, во время карантина разрешается прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов не более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.

Такому, менее строгому, ограничению могут следовать те религиозные общины, которые проводят богослужения в арендованных кинотеатрах и учреждениях культуры. 

Дополнительно к упомянутым ограничительным противоэпидемическим мерам, в период с 8 января по 25 января 2021 на территории Украины запрещается деятельность ряда учреждений и субъектов хозяйствования, которые принимают посетителей (частичный "локдаун"). На религиозные сооружения и помещения, приспособленные под молитвенные нужды, эти ограничения не распространяются. Однако в эти дни запрещается прием посетителей учреждениями культуры, что делает невозможным проведение религиозных мероприятий и богослужений тех религиозных общин, которые арендуют помещения в учреждениях культуры.

Также читайте: Религиозные деятели и правозащитники готовы вместе бороться с домашним насилием

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
По сути это вмешательство в дела церкви - государство не имеет право указывать, как именно проводить религиозные обряды
показать весь комментарий
14.12.2020 16:52
+2
Сначала верим в Иисуса, затем в Санта Клауса и Деда Мороза, затем в речь Президента встречаем Новый год, новые тарифы и рост цен... Потом верим в себя, что выживем в Новом - ***..чем году.
показать весь комментарий
14.12.2020 16:52
+2
Конечно, но тогда не имеет право лечить слегших, трясущихся попов и блеющих баранов - лекарства им тоже не имеет право продавать
показать весь комментарий
14.12.2020 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще пять днів
показать весь комментарий
14.12.2020 16:42 Ответить
интересно, а шмыгать носом еа этом расстоянии тоже запрещается?
показать весь комментарий
14.12.2020 16:43 Ответить
На шару нельзя. Если шмыгнул и купил свечку, то можно.
показать весь комментарий
14.12.2020 16:45 Ответить
так свечки то разные бывают
показать весь комментарий
14.12.2020 16:50 Ответить
А от від одноразових ложок для причащення уХйлівська церква відмовилась - дистанція блін....
показать весь комментарий
14.12.2020 16:51 Ответить
По сути это вмешательство в дела церкви - государство не имеет право указывать, как именно проводить религиозные обряды
показать весь комментарий
14.12.2020 16:52 Ответить
Конечно, но тогда не имеет право лечить слегших, трясущихся попов и блеющих баранов - лекарства им тоже не имеет право продавать
показать весь комментарий
14.12.2020 17:02 Ответить
Ирония понятна, но тут вы не правы. Тот же поп, обращаясь в больницу выступает, как обычный гражданин и как гражданин, может повозмущаться действиями государства например по поводу принятия законов! Однако, не может это делать от лица церкви!!! Точно так же государство не имеет право указывать, как осуществлять религиозные обряды и кого (и в каком количестве) допускать в церковь!
Если бы у нас были умные люди (как в государстве, так и в церкви), а так же нормальное гражданское общество, то они бы просто договорились (государство рекомендовало, а церковь заботясь о здоровье прихожан прислушалась....). Но это не про нас. И как я уже сказал, государство по факту, вмешалось в дела церкви
показать весь комментарий
14.12.2020 17:16 Ответить
Офигеть!!!
т.е. когда этот "гражданин", будучи в платье, набил капище рабами, половина заразилась, заразила свои семьи, и сотня ломанулась в больницу, гос-во в минусе на пару млн плюс 10 трупов, а поп - стал толще на 10000. вы хоть подумал что написал? я подума сперва что первый комент - сарказм, а тут ПГМ походу в терм. стадии.

На Днобассе тоже тупое гос-во не разнесло капища артой - а чо, цырковь же независима(особенно московская), а то шо там куча оружия и БП и боевиков - тююю, так солдат мамки еще нарожают - ДА???
тьху!
я ставлю знак равенства между совками и верунами - одинаково упороты. и вдвойне(в б-стве случаев) - когда совок верит и в чЛенина и в Монстра-яхве.
показать весь комментарий
14.12.2020 19:39 Ответить
Ну рабы (как вы их называете) всех цивилизованных стран, сами выбороли себе право, чтобы государство не вмешивалось в их дела и по ответной договоренности, они не вмешиваются в дела государства. Это базовые принципы правового государства и их надо уважать, вне зависимости от вашего отношения к верующим....
Лично я, агностик - я допускаю существование бога и в случае его существования, не вижу причин ходить в церковь и расшибать себе лоб, тем более в разгар эпидемии! Мое отношение к людям, внимающего гласу попа, тоже примерно как к малоумным....Но я уважаю принцип разделения и невмешательства государства и религии, а так же уверен, что государство не имело прав, ограничивать и наши права (ограничивая свободу собраний, перемещения....) - государство должно было дать РАЗУМНЫЕ рекомендации, а дальше само общество должно было самоорганизоваться, а дальше уже естественный отбор (идиот должен вымереть)
показать весь комментарий
15.12.2020 09:26 Ответить
вот агностика заразит такой "выборец прав" и агностик помрет, а дети агностика так же будут как и агностик ратовать за "свободу" шабашей? а если бы ритуалы включали напр, воскурения серой? норм., просто потом гос-ву хоронить "выборцев веры". я же написал - че кто-то ("идиот"?) в маршрутке должен заражаться от бесноватых "выборцев веры"?
показать весь комментарий
15.12.2020 10:37 Ответить
Не заразит, я на маршрутке не катаюсь, соблюдаю масочный режим в людных местах...
Если их ритуалы включали действия несущие угрозу для других - то был бы уже другой вопрос (Принцип римского права решает данный вопрос "Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей")
показать весь комментарий
15.12.2020 14:38 Ответить
Не заразит, я на маршрутке не катаюсь\\\\\\\\\

Да ну? ну вот упал ты и стало плохо и ехала маршрутка и закинули и отвезли под больницу(и заразили) - "не катался"? никогда не утверждай ниче.

\\\\\\\соблюдаю масочный режим в людных местах...\\\\\

ахаха, ну ясно.

маска это же не сраный костюм химзащиты - защищает на 100%
показать весь комментарий
15.12.2020 16:51 Ответить
Да мы бы и рады, так государство сволочное потом претензии выставляет : *Почему скорую не вызвали, почему к врачу не обратились.?* Мы уже сами и ковид лечить научились, лишь бы вас жаба от ненависти не удушила. А вы в больничках лечитесь, завистники.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:25 Ответить
Сначала верим в Иисуса, затем в Санта Клауса и Деда Мороза, затем в речь Президента встречаем Новый год, новые тарифы и рост цен... Потом верим в себя, что выживем в Новом - ***..чем году.
показать весь комментарий
14.12.2020 16:52 Ответить
Эпоха бедности успешно будто и прошла...
Кучма Лазаренко Вилкулы и даже Юля...
Каломойский Пинчук а следом Зелемойский
Чуваки вас развели,что Чечетов у Днепроморья...
показать весь комментарий
14.12.2020 16:58 Ответить
оборудованных для молитвенных нужд Источник: https://censor.net/ru/n3236863\\\\\

Не пожрешь какое то время - в гроб, не пойдешь в сортир какое-то время - в гроб, по утолишь жажду - в гроб. А тут что? тоже нужда переться в капище и там бормотать что-то обращаясь к невидимому чуваку? А если оН обратился к тебе - в психушку
показать весь комментарий
14.12.2020 17:00 Ответить
Леонид Данилович вас не отпустит от дерьма....,он ПАПА украинского говна...
показать весь комментарий
14.12.2020 17:03 Ответить
Про Порошенко че нить сбацайте болваныв..типа фабрика в Липецке...
баранов лечить надо только культом личности Кучмистов аквалангистов...
показать весь комментарий
14.12.2020 17:06 Ответить
Кто это будет соблюдать, и кто будет контролировать эти правила? Уж точно не церковники.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:06 Ответить
И откуда они берут такие "разчеты"-5кв.м. на человека"-з потолка чи шо? Набрал специально-площадь сесионного зала ВР-650кв.м.
По ихним разчетам,нам больше 130 депутатов и нахрен не нужно.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:20 Ответить
всем попам -по рулетке.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:12 Ответить
власть от лукаого ,запрещает деятельность власти Господа Без наказаниясевышнего ей не обойтись
показать весь комментарий
14.12.2020 17:14 Ответить
Всевышнего
показать весь комментарий
14.12.2020 17:15 Ответить
Зачем эти ограничения?
Истинно верующих Господь защитит !
А всяких примазавшихся ...
показать весь комментарий
14.12.2020 17:22 Ответить
https://censor.net/ru/news/3236875/na_hmelnitchine_kord_zaderjal_mujchinu_ugrojavshego_rujem_medikam_i_pravoohranitelyam_protestuya_protiv

Вот и верующие так. Протестуем без оружия, просто к медикам не обращаемся.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:29 Ответить
Клоуны
показать весь комментарий
14.12.2020 18:00 Ответить
Да что там религиозные мероприятия, даже молодоженов в первую брачную ночь заставляют соблюдать дистанцию в 1,5 метра...
показать весь комментарий
14.12.2020 18:10 Ответить
 
 