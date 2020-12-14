С 19 декабря религиозные мероприятия разрешены при условии дистанции в 1,5 метра
Правительство утвердило новые карантинные ограничения, направленные на борьбу с пандемией COVID-19 в Украине. Изменения коснутся также и деятельности религиозных организаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.
Отмечается, что ограничения будут действовать с 19 декабря по 28 февраля.
Согласно подпункту 7 п. 2 постановления Кабмина на территории Украины на период действия карантина запрещается:
Деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения; проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.
То есть храмы и другие помещения, приспособленные под молитвенные нужды, могут функционировать, если во время религиозных мероприятий обеспечивается дистанция между присутствующими в 1,5 метра. Такое требование касается религиозных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе, ведь один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения - это по факту дистанция между присутствующими ориентировочно в 1,5 метра.
Таким образом, Правительство отменило ограничения в 20 человек для религиозных мероприятий, ведь теперь подпункт 6 п. 2 постановления Кабмина об ограничении проведения массовых мероприятий не распространяется на религиозные мероприятия, проведение которых регулируется вышеупомянутым подпунктом 7 п.2 постановления.
Согласно подпункту 8 п. 2 постановления, во время карантина разрешается прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов не более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.
Такому, менее строгому, ограничению могут следовать те религиозные общины, которые проводят богослужения в арендованных кинотеатрах и учреждениях культуры.
Дополнительно к упомянутым ограничительным противоэпидемическим мерам, в период с 8 января по 25 января 2021 на территории Украины запрещается деятельность ряда учреждений и субъектов хозяйствования, которые принимают посетителей (частичный "локдаун"). На религиозные сооружения и помещения, приспособленные под молитвенные нужды, эти ограничения не распространяются. Однако в эти дни запрещается прием посетителей учреждениями культуры, что делает невозможным проведение религиозных мероприятий и богослужений тех религиозных общин, которые арендуют помещения в учреждениях культуры.
Пожалуйста, подождите...
Если бы у нас были умные люди (как в государстве, так и в церкви), а так же нормальное гражданское общество, то они бы просто договорились (государство рекомендовало, а церковь заботясь о здоровье прихожан прислушалась....). Но это не про нас. И как я уже сказал, государство по факту, вмешалось в дела церкви
т.е. когда этот "гражданин", будучи в платье, набил капище рабами, половина заразилась, заразила свои семьи, и сотня ломанулась в больницу, гос-во в минусе на пару млн плюс 10 трупов, а поп - стал толще на 10000. вы хоть подумал что написал? я подума сперва что первый комент - сарказм, а тут ПГМ походу в терм. стадии.
На Днобассе тоже тупое гос-во не разнесло капища артой - а чо, цырковь же независима(особенно московская), а то шо там куча оружия и БП и боевиков - тююю, так солдат мамки еще нарожают - ДА???
тьху!
я ставлю знак равенства между совками и верунами - одинаково упороты. и вдвойне(в б-стве случаев) - когда совок верит и в чЛенина и в Монстра-яхве.
Лично я, агностик - я допускаю существование бога и в случае его существования, не вижу причин ходить в церковь и расшибать себе лоб, тем более в разгар эпидемии! Мое отношение к людям, внимающего гласу попа, тоже примерно как к малоумным....Но я уважаю принцип разделения и невмешательства государства и религии, а так же уверен, что государство не имело прав, ограничивать и наши права (ограничивая свободу собраний, перемещения....) - государство должно было дать РАЗУМНЫЕ рекомендации, а дальше само общество должно было самоорганизоваться, а дальше уже естественный отбор (идиот должен вымереть)
Если их ритуалы включали действия несущие угрозу для других - то был бы уже другой вопрос (Принцип римского права решает данный вопрос "Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей")
Да ну? ну вот упал ты и стало плохо и ехала маршрутка и закинули и отвезли под больницу(и заразили) - "не катался"? никогда не утверждай ниче.
\\\\\\\соблюдаю масочный режим в людных местах...\\\\\
ахаха, ну ясно.
маска это же не сраный костюм химзащиты - защищает на 100%
Кучма Лазаренко Вилкулы и даже Юля...
Каломойский Пинчук а следом Зелемойский
Чуваки вас развели,что Чечетов у Днепроморья...
Не пожрешь какое то время - в гроб, не пойдешь в сортир какое-то время - в гроб, по утолишь жажду - в гроб. А тут что? тоже нужда переться в капище и там бормотать что-то обращаясь к невидимому чуваку? А если оН обратился к тебе - в психушку
баранов лечить надо только культом личности Кучмистов аквалангистов...
По ихним разчетам,нам больше 130 депутатов и нахрен не нужно.
Истинно верующих Господь защитит !
А всяких примазавшихся ...
Вот и верующие так. Протестуем без оружия, просто к медикам не обращаемся.