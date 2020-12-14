С 19 декабря религиозные мероприятия разрешены при условии дистанции в 1,5 метра

Правительство утвердило новые карантинные ограничения, направленные на борьбу с пандемией COVID-19 в Украине. Изменения коснутся также и деятельности религиозных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 19 декабря по 28 февраля.

Согласно подпункту 7 п. 2 постановления Кабмина на территории Украины на период действия карантина запрещается:

Деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения; проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

То есть храмы и другие помещения, приспособленные под молитвенные нужды, могут функционировать, если во время религиозных мероприятий обеспечивается дистанция между присутствующими в 1,5 метра. Такое требование касается религиозных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе, ведь один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения - это по факту дистанция между присутствующими ориентировочно в 1,5 метра.

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Таким образом, Правительство отменило ограничения в 20 человек для религиозных мероприятий, ведь теперь подпункт 6 п. 2 постановления Кабмина об ограничении проведения массовых мероприятий не распространяется на религиозные мероприятия, проведение которых регулируется вышеупомянутым подпунктом 7 п.2 постановления.

Согласно подпункту 8 п. 2 постановления, во время карантина разрешается прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов не более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.

Такому, менее строгому, ограничению могут следовать те религиозные общины, которые проводят богослужения в арендованных кинотеатрах и учреждениях культуры.

Дополнительно к упомянутым ограничительным противоэпидемическим мерам, в период с 8 января по 25 января 2021 на территории Украины запрещается деятельность ряда учреждений и субъектов хозяйствования, которые принимают посетителей (частичный "локдаун"). На религиозные сооружения и помещения, приспособленные под молитвенные нужды, эти ограничения не распространяются. Однако в эти дни запрещается прием посетителей учреждениями культуры, что делает невозможным проведение религиозных мероприятий и богослужений тех религиозных общин, которые арендуют помещения в учреждениях культуры.

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