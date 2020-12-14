На Хмельнитчине КОРД задержал мужчину, угрожавшего ружьем медикам и правоохранителям, протестуя против госпитализации
Бойцы спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области успешно и без единого выстрела провели спецоперацию по разоружению и задержанию мужчины, угрожавшего ружьем врачам и правоохранителям. В ходе спецоперации никто не пострадал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как подчеркивается, данное событие произошло вечером 13-го декабря в с. Богдановка. 39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду скорой медицинской помощи. Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с отцовским ружьем в руках.
"Врачи сразу позвонили в полицию и покинули место происшествия. Почти 3 часа бойцы КОРДа и роты полиции особого назначения вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, совершил около 20 хаотических выстрелов в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружья", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.
Кроме этого отмечается, что работники КОРДа полиции Хмельницкой области провели штурм и задержали правонарушителя без применения оружия и спецсредств. В ходе спецоперации никто не пострадал.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам статьи 348 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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Никто не имеет права госпитализировать человека без его согласия.
Даже в тоталитарных странах нет такой практики.
Что за хирню устроили тут бубочка с рюкзаковым!
В прошлом году повязали фермера, который выращивал табак.
Они думают, что табак растет прямо в магазинах?
Поясняю..для одарённых. Когда к кому то приходят.. без оружия и угроз.. а человек выходит с оружием.. только потому, что оно у него есть и ему что - то не нравятся посетители.. то он сам становится угрозой.. и по закону, он может быть.. привлечён к ответственности.
Есть такое выражение.. "Нема ума считай калека"..
И если медиков, а именно скорее всего, 66 бригаду вызвала мать.. а это есть в новости..
то явно "товарищ" был не в адеквате и угрожал окружающим