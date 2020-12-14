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задержание (6650) Хмельнитчина (895) КОРД (167)

На Хмельнитчине КОРД задержал мужчину, угрожавшего ружьем медикам и правоохранителям, протестуя против госпитализации

На Хмельнитчине КОРД задержал мужчину, угрожавшего ружьем медикам и правоохранителям, протестуя против госпитализации

Бойцы спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области успешно и без единого выстрела провели спецоперацию по разоружению и задержанию мужчины, угрожавшего ружьем врачам и правоохранителям. В ходе спецоперации никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

Как подчеркивается, данное событие произошло вечером 13-го декабря в с. Богдановка. 39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду скорой медицинской помощи. Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с отцовским ружьем в руках.

"Врачи сразу позвонили в полицию и покинули место происшествия. Почти 3 часа бойцы КОРДа и роты полиции особого назначения вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, совершил около 20 хаотических выстрелов в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружья", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

Кроме этого отмечается, что работники КОРДа полиции Хмельницкой области провели штурм и задержали правонарушителя без применения оружия и спецсредств. В ходе спецоперации никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам статьи 348 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция подтверждает нападение на полицейских при составлении админпротокола на Киевщине: преступники задержаны, изъято оружие и боеприпасы. ВИДЕО

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Топ комментарии
+3
Если в доме есть шизофреник с обострениями - какого лешего иметь оружие, к которому тот может получить доступ?
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14.12.2020 17:34
+2
Закрыли психушки ? Вот результат .
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14.12.2020 17:25
+2
"Если человек идиот, то это надолго." (с)
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14.12.2020 18:23
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Я так и не понял - за что арестовали человека?
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14.12.2020 17:24 Ответить
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14.12.2020 17:26 Ответить
Закрыли психушки ? Вот результат .
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14.12.2020 17:25 Ответить
уверен, что у мужика "нашли" т.н. "ковид-19 !!! мужик не выдержал... ну и почалось..
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14.12.2020 17:26 Ответить
Вирус лютует. Всё как Голубовская говорила.
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14.12.2020 17:26 Ответить
Якщо ви не хочете в лікарню,ми йдемо до вас.
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14.12.2020 17:28 Ответить
Ага, этот негодяй хотел лишить Ляшка со степановым доходов. Преступник он.
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14.12.2020 17:31 Ответить
так у хлопца просто кукуха поехала или возомнил себя максом плохим
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14.12.2020 17:29 Ответить
Його вже не будуть госпіталізовувати? Якась фігня.
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14.12.2020 17:29 Ответить
Если в доме есть шизофреник с обострениями - какого лешего иметь оружие, к которому тот может получить доступ?
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14.12.2020 17:34 Ответить
Не понял.
Никто не имеет права госпитализировать человека без его согласия.
Даже в тоталитарных странах нет такой практики.
Что за хирню устроили тут бубочка с рюкзаковым!
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14.12.2020 17:34 Ответить
при немцах такого не было
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14.12.2020 17:43 Ответить
А кто вам сказал.. что причиной была.. насильная госпитализация? Причиной было.. неадекватное поведение лица.. в горячке.. с оружием.. Отреагировали адекватно
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14.12.2020 19:34 Ответить
https://www.facebook.com/100009411019352/videos/2834640063526333/ Кошмары областной медицины, или как николаевский облздрав решил "из экономии" распустить неотложную психиатрическую бригаду, существующую десятки лет.
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14.12.2020 17:43 Ответить
все у нас делают через жопу
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14.12.2020 17:44 Ответить
Так згідно реформи державні псих.лікарні повинні бути ліквідовані.Куди ж його збирались відвести і хто там тоді психи.
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14.12.2020 17:49 Ответить
В Хмельницкой области менты особенно шизанутые.
В прошлом году повязали фермера, который выращивал табак.
Они думают, что табак растет прямо в магазинах?
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14.12.2020 17:51 Ответить
а почему уголовное дело если обстрел был неприцельным. сепарам за такое особый статус дают
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14.12.2020 17:54 Ответить
Где там было правонарушение? Приперлись к человеку в дом, он аж отстреливаться вынужден был. Мусора врачи, бандюганы вонючие!
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14.12.2020 18:07 Ответить
Капсом.. капсом крой.. зачем же жирный шрифт то..?
Поясняю..для одарённых. Когда к кому то приходят.. без оружия и угроз.. а человек выходит с оружием.. только потому, что оно у него есть и ему что - то не нравятся посетители.. то он сам становится угрозой.. и по закону, он может быть.. привлечён к ответственности.
Есть такое выражение.. "Нема ума считай калека"..
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14.12.2020 19:31 Ответить
А теперь, берете и ставите себя на место того, кому внушают что он больной. По закону, человек имеет полное право отказаться от госпитализации. А тут доведение ситуации до точки каления, провокация. Не хрен лазить и чего то требовать. Назовут клизмой, полезайте в зад.
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15.12.2020 00:40 Ответить
Вчитайтесь.. внимательно.. в новость!!! У него проблемы со здоровьем, но не написали каким именно.. Но судя по фразе.. во время очередного обострения, говорит о многом..
И если медиков, а именно скорее всего, 66 бригаду вызвала мать.. а это есть в новости..
то явно "товарищ" был не в адеквате и угрожал окружающим
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15.12.2020 15:03 Ответить
"Если человек идиот, то это надолго." (с)
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14.12.2020 18:23 Ответить
До того,що я в же сказав,мені додати нічого. Можу тільки повторити.Хоча,пішов ти на х... на тебе ще час витрачати...
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14.12.2020 22:03 Ответить
 
 