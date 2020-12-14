РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11313 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 036 22
карантин (16728) Ляшко Виктор (1358) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Дата ужесточения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, - Ляшко

Дата ужесточения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, - Ляшко

Дата введения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, но и целого ряда показателей, в том числе прогнозов по заполняемости больниц и загруженности службы скорой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Для расчета даты введения карантина мы базировались не только на ежедневных показателях количества больных, для этого еще использовались показатели времени ожидания вызова скорой и времени проезда к больному, количество имеющихся коек в больницах и количество кислородных точек, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие", - отметил Ляшко.

Санврач отметил, что 8 января в качестве даты для введения карантина было предложено с учетом расчета прогноза, поскольку следующий пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января - начало февраля.

"И этот рост совпадет с сезонным ростом количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний", - уточнил Ляшко.

По словам Ляшко, введенный ранее карантин "выходного дня" как один из вариантов карантинных противоэпидемических мероприятий позволил остановить рост эпидемической кривой и стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения.

Читайте: Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев"

При этом сейчас среднее время на удвоение ежедневного количества новых случаев инфицирования в Украине составляет, в среднем, 40 дней. В карантин "выходного дня" этот показатель был на уровне 23 дней.

"Когда мы говорим в целом по стране 40, то в некоторых областях этот показатель почти вдвое меньше, в частности, в Запорожской области - 22, Кировоградской - 24, Киевской - 25", - подчеркнул Ляшко.

Главный санврач отметил изменение подхода медучреждений к формированию отчетности по заполнению коек.

"Сейчас мы сделали открытыми все данные о наличии свободных коек в больницах, свободных коек с кислородом, количества госпитализированных и выписанных по каждой больнице. Поэтому сейчас видим совсем другой подход к заполнению данных больницами. Они стараются показывать достоверные данные, поскольку их недостоверные данные сразу можно перепроверить на месте", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что последние четыре недели Минздрав видит "стабильную тенденцию в количестве больных, которые лечатся стационарно".

"Эти цифры колеблются в рамках 27-29 тысяч", - сказал он.

Ляшко также пояснил, что большой коэффициент обнаружения положительных случаев среди всех протестированных на COVID-19 "позволяет сделать вывод, что врачи не направляют должным образом на тестирование", поэтому Минздрав изменил подходы к тестированию и иначе регулирует работу пунктов тестирования.

Читайте: COVAX официально одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
"Для расчета даты введения карантина мы базировались не только на ежедневных показателях количества больных, для этого еще использовались показатели времени ожидания вызова скорой и времени проезда к больному, количество имеющихся коек в больницах и количество кислородных точек, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие", - отметил Ляшко.

Это ж надо так вдохновенно пи32еть.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:30
+5
Да-да, и ещё мы закладывали в формулу год выпуска коек, их цвет, количество пружин и возможность выдерживать двойную нагрузку + делалась поправка на матрац - с одной стороны обоссан или с обеих.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:35
+2
главное было подогнать под днюху вавия
а то ж проклятые журналисты раскопали бы что дистанция нарушается. а как без нарушений? подарков то не получишь. а как это день рождения и без подарков? и варенья
показать весь комментарий
14.12.2020 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Для расчета даты введения карантина мы базировались не только на ежедневных показателях количества больных, для этого еще использовались показатели времени ожидания вызова скорой и времени проезда к больному, количество имеющихся коек в больницах и количество кислородных точек, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие", - отметил Ляшко.

Это ж надо так вдохновенно пи32еть.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:30 Ответить
Зебил? Понятно.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:42 Ответить
... У них работа такая - звиздеть . Думаю , что у МОЗ появилась ещё одна возможность для обеспечения больниц швл аппаратами и кислородными баллонами . Если не используют и этот шанс во времени , то да , - будет капец к февралю - марту .
показать весь комментарий
14.12.2020 17:47 Ответить
главное было подогнать под днюху вавия
а то ж проклятые журналисты раскопали бы что дистанция нарушается. а как без нарушений? подарков то не получишь. а как это день рождения и без подарков? и варенья
показать весь комментарий
14.12.2020 17:30 Ответить
все подарки скирдуются в Омане, с этим Моника Янелох заблаговременно обеспокоился перед тем как прильнуть к очку Пыни
показать весь комментарий
14.12.2020 18:18 Ответить
Вводите с 8-го января . Всё равно до 20-го января всем будет плохо .
показать весь комментарий
14.12.2020 17:32 Ответить
Долечили украинцев? Такие мастера спорта по борьбе с ковидом, и вот опять жопа.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:33 Ответить
Да-да, и ещё мы закладывали в формулу год выпуска коек, их цвет, количество пружин и возможность выдерживать двойную нагрузку + делалась поправка на матрац - с одной стороны обоссан или с обеих.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:35 Ответить
👏👏👏😁
показать весь комментарий
14.12.2020 18:03 Ответить
Нет, то для тебя видео. Перепись дебилов-антивакцинаторов под видео. Нанороботы, чипы и прочая ересь. Как вам с такими понятиями живется в 21 веке без мозгов? Может, вам нужны уже не трехслойные, а пятислойные шапочки из фольги. Одевайте, пока остатки мозгов совсем не спалили.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:20 Ответить
Не-не, дебил зеленый, не путай. Спутник то для вас выпустили. Шапочку не снимай.
показать весь комментарий
14.12.2020 20:51 Ответить
Вводите 7-го,так как 8-го может быть уже поздно.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:40 Ответить
Санврач отметил, что 8 января в качестве даты для введения карантина было предложено с учетом расчета прогноза, поскольку следующий пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января - начало февраля.- скажите ,кто писал расчеты прогнозов и станет понятно ,что расчеты прогнозов.которых было уже куева туча совсем никак не лечат и не уменшают заболеваемость,что говорит о прямой заинтересованности расчитывающих прогнозы.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:41 Ответить
Да-да, рассчитывалось по справочнику "СТЕЛЯ".
показать весь комментарий
14.12.2020 17:42 Ответить
По гороскопу.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:44 Ответить
У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.

У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:06 Ответить
Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:09 Ответить
с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, - Ляшко

дада а мы и не поняли про 8-е - - водочки уже усе папьют , погостям
паходят, все концерты увидят до 7.01 - и канец новому году.

а дальше - на больничные нары

но енто ужо не нашедело
показать весь комментарий
14.12.2020 19:09 Ответить
 
 