Дата ужесточения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, - Ляшко
Дата введения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, но и целого ряда показателей, в том числе прогнозов по заполняемости больниц и загруженности службы скорой помощи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Для расчета даты введения карантина мы базировались не только на ежедневных показателях количества больных, для этого еще использовались показатели времени ожидания вызова скорой и времени проезда к больному, количество имеющихся коек в больницах и количество кислородных точек, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие", - отметил Ляшко.
Санврач отметил, что 8 января в качестве даты для введения карантина было предложено с учетом расчета прогноза, поскольку следующий пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января - начало февраля.
"И этот рост совпадет с сезонным ростом количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний", - уточнил Ляшко.
По словам Ляшко, введенный ранее карантин "выходного дня" как один из вариантов карантинных противоэпидемических мероприятий позволил остановить рост эпидемической кривой и стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения.
При этом сейчас среднее время на удвоение ежедневного количества новых случаев инфицирования в Украине составляет, в среднем, 40 дней. В карантин "выходного дня" этот показатель был на уровне 23 дней.
"Когда мы говорим в целом по стране 40, то в некоторых областях этот показатель почти вдвое меньше, в частности, в Запорожской области - 22, Кировоградской - 24, Киевской - 25", - подчеркнул Ляшко.
Главный санврач отметил изменение подхода медучреждений к формированию отчетности по заполнению коек.
"Сейчас мы сделали открытыми все данные о наличии свободных коек в больницах, свободных коек с кислородом, количества госпитализированных и выписанных по каждой больнице. Поэтому сейчас видим совсем другой подход к заполнению данных больницами. Они стараются показывать достоверные данные, поскольку их недостоверные данные сразу можно перепроверить на месте", - сказал он.
При этом Ляшко подчеркнул, что последние четыре недели Минздрав видит "стабильную тенденцию в количестве больных, которые лечатся стационарно".
"Эти цифры колеблются в рамках 27-29 тысяч", - сказал он.
Ляшко также пояснил, что большой коэффициент обнаружения положительных случаев среди всех протестированных на COVID-19 "позволяет сделать вывод, что врачи не направляют должным образом на тестирование", поэтому Минздрав изменил подходы к тестированию и иначе регулирует работу пунктов тестирования.
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Это ж надо так вдохновенно пи32еть.
а то ж проклятые журналисты раскопали бы что дистанция нарушается. а как без нарушений? подарков то не получишь. а как это день рождения и без подарков? и варенья
У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
дада а мы и не поняли про 8-е - - водочки уже усе папьют , погостям
паходят, все концерты увидят до 7.01 - и канец новому году.
а дальше - на больничные нары
но енто ужо не нашедело