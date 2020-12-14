Мошенники, представляясь Мамедовым, требуют помощи у чиновников и журналистов, - пресс-секретарь замгенпрокурора Непряхина

Против заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова "развернута очередная масштабная дискриминационная информационная кампания".

Об этом пресс-секретарь Мамедова Наталья Непряхина написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем, дозвонщик идентифицирует тех, кому звонит, обращается к ним по имени и отчеству. Звонки поступают с номера: 095 465-13-51. На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонках. От имени Гюндуза Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных. Кроме того, посредником является и будто бы его личный помощник Денис, который в дальнейшем общается с номера 099 779-64-21", - написал она.

По ее словам, заместитель генерального прокурора сейчас находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замгенпрокурора Мамедов обсудил с прокурором Международного уголовного суда расследование преступлений РФ на оккупированных территориях Украины

У Мамедова связывают эту кампанию с тем, что Гаага согласилась расследовать дело в отношении международного вооруженного конфликта на Донбассе и в Крыму.

Также читайте: Украина хочет засудить Путина в Международном уголовном суде, - Мамедов