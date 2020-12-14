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мошенничество (1195) Мамедов Гюндуз (115)

Мошенники, представляясь Мамедовым, требуют помощи у чиновников и журналистов, - пресс-секретарь замгенпрокурора Непряхина

Мошенники, представляясь Мамедовым, требуют помощи у чиновников и журналистов, - пресс-секретарь замгенпрокурора Непряхина

Против заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова "развернута очередная масштабная дискриминационная информационная кампания".

Об этом пресс-секретарь Мамедова Наталья Непряхина написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем, дозвонщик идентифицирует тех, кому звонит, обращается к ним по имени и отчеству. Звонки поступают с номера: 095 465-13-51. На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонках. От имени Гюндуза Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных. Кроме того, посредником является и будто бы его личный помощник Денис, который в дальнейшем общается с номера 099 779-64-21", - написал она.

По ее словам, заместитель генерального прокурора сейчас находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замгенпрокурора Мамедов обсудил с прокурором Международного уголовного суда расследование преступлений РФ на оккупированных территориях Украины

У Мамедова связывают эту кампанию с тем, что Гаага согласилась расследовать дело в отношении международного вооруженного конфликта на Донбассе и в Крыму.

Мошенники, представляясь Мамедовым, требуют помощи у чиновников и журналистов, - пресс-секретарь замгенпрокурора Непряхина 01

Также читайте: Украина хочет засудить Путина в Международном уголовном суде, - Мамедов

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14.12.2020 17:40 Ответить
Номер знают , найти не могут ?
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14.12.2020 17:41 Ответить
Дзвонив Паніковський. Ну може Шура.
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14.12.2020 17:59 Ответить
Здравствуй дарагой,это Мамэд,
Я спасу тэбэ от разных бэд,
Ну и ты нэмножко памагы,
Мы ж з Аваком нэ твио врагы.
Может быть Мамед в Гаагэ есть,
Ну я замэстытэль его здэсь
Ну нэ жадничай,ну подэлись,
И у тэбэ будэт лафа жизнь.
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14.12.2020 18:00 Ответить
раз представляются - значит уважают
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14.12.2020 18:04 Ответить
 
 