"Дело генерала Назарова" - прецедент, который может иметь последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко
Дело в отношении генерал-майора Вооруженных сил Украины Виктора Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту Ил-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент убежден, что для РФ перекладывание ответственности на украинского военного в авиакатастрофе самолета Ил-76МД в июне 2014 года на Донбассе, в результате которой погибло 49 военнослужащих ВСУ, - это идеальный вариант избежания наказания за военные преступления.
"Убежден, в российском Генштабе потирают руки - ответственность за российское преступление переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в Офисе Президента Украины вернули Путину за считанные часы до того, как те должны оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", - подытожил лидер "ЕС".
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
Пожалуйста, подождите...
Кожен робив на війні своє , добровольці свою справу , ЗСУ свою , а ти їх ділиш ,, одні хороші - інші погані . .. Ну не курвище ж ти . ??
Не маніпулюй , чувачок .Зі мною такі "фокуси"не проходять .
А гранати й патрони довела до такого стану не влада ,з Порошенком на чолі . Їм це все дісталося в спадок . Не маніпулюй , с-чка ватна . Ти ще ТА провокаторша , тут на Цн . І ще раз кажу тобі - перестань ділити убд на " правильних" ( добровольців) , і "не правильних" ( військових ЗСУ) . Тому що ти плюєш цим , і на могили десантників , в тому числі ,, які загинули в літаку . Дійшло , тобі ,, вівця .?
Расскажите всем.
Турчинову, через пару часов объяснили всю историю, и он своё решение отменил.
А почему?
Так что, все ждут Ваших гениальных мыслей.
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До речі , де таке взагалі було .?? Приснилось .?
Перша куйня, яку, як на мене, Олексійович упоров це - бульдозер, з якого Гетьман агітував не піддаватись на провокації і не йти на беркутню і вв-шників
Друга це - обіцянка закінчити АТО за два тижні
Третя - випуск зі Слов'янська Гіркіна.
В те, що Іловайськ був ЗУМИСНЕ ВЛАШТОВАНИЙ ПОРОХОМ НЕ ВІРЮ І МАЮ НА ТЕ
ПІДСТАВИ. В тому числі і свідчення декількох комрот "Донбасу"
Були ще тупуваті заяви про те,що подолали б ворога і без волонтерів ....
І зараз - знову.
Якщо він в цьому впевнений чи, навіть, якщо його в цьому переконали, то це - 3.14здець. Адже ЖОДЕН з доказів на суді не був спростований генералом, більше того, коли він спробував збрехати, що "нічево нє вєдал про ппо, яке вже завезли на Вкраїну", полковник СБУ його тут же мокнув носом у брехню. Ні, я припускаю ще й варіант глобальної підстави Назарова, але ця підстава могла бути організована лише тодішньою владою. І мета її абсолютно не зрозуміла, принаймні мені.
І до чого тут демагогія, про те, "що в усьому винен ***...ло". Все дуже мутно, дуже і, головне, а що далі? То які думки?
какие ратные подвиги у данного фигуранта ( думаю не секрет )
как в ВСУ к простым бойцам относились и генералы в том числе ( может и сейчас так ? ) Бурлакова писала давно
Отож. А хто дозволив наркоманам і пиякам мати право вибирати і бути обраним? Чи не ваша фракція із "фронтовиками"?
Ось ковідна істерія, яку чомусь підтримує Петро, буде колись викрита і винуватці нестимуть покарання. А такі як ти знову обзиватимуть порядних людей епітетами. Думай.