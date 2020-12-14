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Новости Приговор генералу Назарову
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"Дело генерала Назарова" - прецедент, который может иметь последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко

Дело в отношении генерал-майора Вооруженных сил Украины Виктора Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту Ил-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент убежден, что для РФ перекладывание ответственности на украинского военного в авиакатастрофе самолета Ил-76МД в июне 2014 года на Донбассе, в результате которой погибло 49 военнослужащих ВСУ, - это идеальный вариант избежания наказания за военные преступления.

"Убежден, в российском Генштабе потирают руки - ответственность за российское преступление переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в Офисе Президента Украины вернули Путину за считанные часы до того, как те должны оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", - подытожил лидер "ЕС".

Также читайте: Звиробий станет кандидатом от "ЕС" на довыборах в Раду по округу в Надворной

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Также читайте: Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в 2014 году в виде семи лет лишения свободы

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Топ комментарии
+35
А справи против простих солдат не підривають обороноздатності, задрала кліка недоторканих ,що угробила тисячі людей ,чи через некомпетентність чи то зумисне.
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14.12.2020 17:45
+33
Зебил, Иловайской операцией кто командовал? Случайно не зебил хомчак?
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14.12.2020 18:01
+30
Тобто якщо генерал віддає команду неозброєним солдатам іти пішки по мінному полю, то винні ті хто мінне поле спорудили?
у нас війна, задача Московії вбивати нас, наша задача вбивати їх. Про те хід думок Порошенка мене насторожує.
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14.12.2020 17:48
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Прочитай уважно! Саме так, Порошенко його виправдовує!
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14.12.2020 20:07 Ответить
Це в твоїй уяві . Ніде він його не виправовує . Жодним словом . Він взагалі говорить про інше ,, про те що - не треба забувати про паРашу .
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14.12.2020 20:18 Ответить
Що, прямо так і каже, що генерала правильно засудили, і не треба забувати про паРашу? Коменти пороховати під цим постом явно показують, що для вас нема нічого святого, крім святого Петра. До його слів ви вимагали покарати Назарова, і звинувачували Зеленського, що він не хоче цього робити, вказували, що до Зеленського звертаються родичі загиблих, а Зеленський не хоче Назарова карати. А тепер, після слів вашого божка, вже Назаров не винний, і він мав право послати солдат на смерть. Це ж ти написав!!! Чи вже забув?
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14.12.2020 20:28 Ответить
Я не Пороха захищаю , а розжовую тобі сказане ним ,, бо ти чомусь ніяк не вторпаєш . !! Він говорить зовсім про інше . А ти чомусь зациклився на Назарові .. .
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14.12.2020 20:34 Ответить
Ні!!! Ти, якраз Пороха захищаєш!!! І будеш навіть Путіна захищати, якщо Порох скаже, що Путін не винний.
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14.12.2020 20:42 Ответить
Слухай, а тобі не соромне все це писати, що ти написав? Чи добре платять?
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14.12.2020 20:45 Ответить
Ні не соромно ,, бо добре платять . Шоколадками . ..
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14.12.2020 22:09 Ответить
Вони обоє рябоє, і в одній упряжці були. Добровольці звільнили Маріуполь, Покровськ і інші населені пункти, за це їх нищили в "котлах" Якби не добровольці та волонтери, то була б вам Україна.
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14.12.2020 21:15 Ответить
Де ? .
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14.12.2020 21:28 Ответить
Угу , добровольці звільняли ,а військові ЗСУ , в цей час -" на печі загорали" .. І вистачає ж в тебе совісті молоти таке , своїм дурним язиком .

Кожен робив на війні своє , добровольці свою справу , ЗСУ свою , а ти їх ділиш ,, одні хороші - інші погані . .. Ну не курвище ж ти . ??
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14.12.2020 21:27 Ответить
А військові у цей час здавались окупантам і здавали їм зброю, як це було, наприклад з 25ю бригадою ЗСУ, яку Турчинов навіть хотів розформувати за зраду. Якби у прихильників Порошенка була пам'ять трохи довша, ніж пам'ять акваріумної рибки, вони б про це пам'ятали.
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14.12.2020 21:34 Ответить
А інші .? 25 бригада не всі ЗСУ . .

Не маніпулюй , чувачок .Зі мною такі "фокуси"не проходять .
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14.12.2020 21:45 Ответить
Сам ти "курвище", до того ж дурне, як поліно.
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15.12.2020 07:31 Ответить
Народ тоді говорив, що захищають Україну не завдяки, а... ВСУПЕРЕЧ владі. І не дарма. Бо на фронті з п'яти гранат вибухала одна, і патрони були заржавілі, БТРи ламалися...
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15.12.2020 08:18 Ответить
Який народ , той що вибрав Зе ? То не народ , а стадо баранів .!! Безмозглих , інакше й не назвеш . "Захистили " вони Україну , придурки ..! .Обравши главою держави - малороса . .В якого одна мета на умі , - як би скоріше "злити" кацапам Україну .

А гранати й патрони довела до такого стану не влада ,з Порошенком на чолі . Їм це все дісталося в спадок . Не маніпулюй , с-чка ватна . Ти ще ТА провокаторша , тут на Цн . І ще раз кажу тобі - перестань ділити убд на " правильних" ( добровольців) , і "не правильних" ( військових ЗСУ) . Тому що ти плюєш цим , і на могили десантників , в тому числі ,, які загинули в літаку . Дійшло , тобі ,, вівця .?
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15.12.2020 10:00 Ответить
аж у зебільного кондрашова сталась кондрашка
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14.12.2020 22:56 Ответить
А Вы знаете ТОЧНУЮ причину сдачи техники?
Расскажите всем.
Турчинову, через пару часов объяснили всю историю, и он своё решение отменил.
А почему?
Так что, все ждут Ваших гениальных мыслей.
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15.12.2020 08:50 Ответить
Чотири БМП у Гіркіна в Слов'янську - це якраз подарунок ЗСУ.
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14.12.2020 21:36 Ответить
.. І це всі хвакти того що ЗСУ не вела бойових дій . ?
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14.12.2020 21:47 Ответить
...Беня звільнив Донбас це ж треба !!!

"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6469 .
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14.12.2020 22:06 Ответить
А хто відводив війська на 30 км і подарував Новоазовськ сепаратистам, а разом з ним і Азовське море?!
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15.12.2020 07:15 Ответить
А дійсно - хто відводив .? І де факти того що то була саме спланована операція , а не вимушений крок . ??

До речі , де таке взагалі було .?? Приснилось .?
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15.12.2020 10:07 Ответить
Я смотрю, от этой новости у поклонников Порошенко произошел разрыв шаблонов и пер...ков, потому смамят нещадно. Ведь они еще вчера требовали посадить и растрелять Назарова, и обвиняли Зеленского, что он недостаточно активен в этом направлении.
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14.12.2020 20:04 Ответить
Я даже не знаю, кто посоветовал Порошенко такое сморозить. Если сам сымпровизировал, то это у него уже маразм покрадывается.
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14.12.2020 20:06 Ответить
Это его истинное я, прикрывать позор высшими интересами.
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14.12.2020 20:31 Ответить
Чесно кажучи, дійсно, розрив шаблону.
Перша куйня, яку, як на мене, Олексійович упоров це - бульдозер, з якого Гетьман агітував не піддаватись на провокації і не йти на беркутню і вв-шників
Друга це - обіцянка закінчити АТО за два тижні
Третя - випуск зі Слов'янська Гіркіна.
В те, що Іловайськ був ЗУМИСНЕ ВЛАШТОВАНИЙ ПОРОХОМ НЕ ВІРЮ І МАЮ НА ТЕ
ПІДСТАВИ. В тому числі і свідчення декількох комрот "Донбасу"
Були ще тупуваті заяви про те,що подолали б ворога і без волонтерів ....
І зараз - знову.
Якщо він в цьому впевнений чи, навіть, якщо його в цьому переконали, то це - 3.14здець. Адже ЖОДЕН з доказів на суді не був спростований генералом, більше того, коли він спробував збрехати, що "нічево нє вєдал про ппо, яке вже завезли на Вкраїну", полковник СБУ його тут же мокнув носом у брехню. Ні, я припускаю ще й варіант глобальної підстави Назарова, але ця підстава могла бути організована лише тодішньою владою. І мета її абсолютно не зрозуміла, принаймні мені.
І до чого тут демагогія, про те, "що в усьому винен ***...ло". Все дуже мутно, дуже і, головне, а що далі? То які думки?
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14.12.2020 22:43 Ответить
це типа, якби х...ло не напало, то той хенерал не віддав би злочинний наказ. але є насправді питання в тому, що той хенерал недостойний звання, бо не вміє керувати, а їх то якраз і вчили на випадок війни, ні ну якби він так накази кацапам віддавав, щоб вони тупо гинули, то можна й медаль, до речі, може у х..ла і виписана.
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14.12.2020 23:00 Ответить
Ну типу того...
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14.12.2020 23:08 Ответить
Бо відступали ЗСУ, а добровольців залишали обіцянками допомоги, якої не було...
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15.12.2020 09:16 Ответить
А где в это время был клоун наркоман который скрывался о тпризыва в месте с зебилами ?
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14.12.2020 20:18 Ответить
Шо где? В Москве на корпоративах подрывал экономику Макшании. Диверсантил.
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14.12.2020 20:52 Ответить
До нього ще дійде черга.
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15.12.2020 08:24 Ответить
С одной стороны - легко обвинять того, кто взял на себя ответственность в условиях, когда многие его коллеги самоустранились и сдавали территории. Но с другой... 49, б..дь, жизней положены ни за хрен. Аэропорт то сдали.
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14.12.2020 20:28 Ответить
кто в курсе , подскажите , у генерала брат вроде в рашке тож военный , будет-ли назаров воевать ( убивать ) брата ?
какие ратные подвиги у данного фигуранта ( думаю не секрет )
как в ВСУ к простым бойцам относились и генералы в том числе ( может и сейчас так ? ) Бурлакова писала давно
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14.12.2020 20:29 Ответить
Вот кого точно не будут судить за приказ вернуть наши территории - Крым и части Довбаса - так это Бубочку. Потому шо оно ссыкливое. А вот за измену - тут Ослу не отвертеться.
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14.12.2020 20:50 Ответить
В прыжке переобулся. А не при Порохе ли дело на Назарова завели????
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14.12.2020 21:31 Ответить
Думаю військових повинен судити військовий суд ..
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14.12.2020 21:42 Ответить
Генерали тепер стануть імпотентними, безініціативними клопами які будуть вимагати від головнокомандуючого дозвіл на всі військові дії в письмовій формі з підписом гофмаршала. Таке враження, що генералів залякують перед вторгненням орди. .
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14.12.2020 22:15 Ответить
Так залякують, що за 7 років ніяк не покарають.
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15.12.2020 07:23 Ответить
"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8633 Это работа Порошенк"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7266о?
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14.12.2020 22:24 Ответить
Циничный протекционизм Порошенко сильно подрывает его авторитет, его вояжи во Львов во время выборов мэра и манипулятивные разглагольствования в пользу одного из кандитатов, произвели крайне негативное впечатление, эдакий совок наоборот.
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14.12.2020 23:13 Ответить
До речі, я щось не чув, що цей Іл був збитий ОДНІЄЮ РАКЕТОЮ пзрк. Зазвичай, для такого тиау літака потібно 2-3 ракети, щоб збити його.
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14.12.2020 23:14 Ответить
Переконаний, у російському Генштабі потирають руки - відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова - це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", - підсумував лідер "ЄС". Джерело: https://censor.net/ua/n3236883

Отож. А хто дозволив наркоманам і пиякам мати право вибирати і бути обраним? Чи не ваша фракція із "фронтовиками"?
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14.12.2020 23:23 Ответить
ви, 73/43%зебіли, ще досі люто вишукуєте винних у своїй перемозі?
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14.12.2020 23:54 Ответить
від зебіла чую. Я разом з Петром співав на стадіоні гімн України. І маю повне право тикати його носом у незроблене чи погано зроблене.
Ось ковідна істерія, яку чомусь підтримує Петро, буде колись викрита і винуватці нестимуть покарання. А такі як ти знову обзиватимуть порядних людей епітетами. Думай.
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15.12.2020 00:30 Ответить
співун себе потикай
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15.12.2020 07:20 Ответить
Петя - ПНХ.
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15.12.2020 11:29 Ответить
Порохатий Барига краше б на "Рошені" до Нового Року наліпив би невеличких шоколадних ЗЕ-брехунів. Навіть серед мене знайшлося б трішки грошеняток, щоб хоча і шоколадному ЗЕ-падлюці, але відгризти голову. А для задоволення ЗЕ-прихильників намастирив би льодяників у формі ЗЕ-паскуди на паличці - тоді б ЗЕ-прихильники мали б і нагоду, і змогу з насолодою смоктати свого ЗЕ-покидька. Порохатий Барига напередодні Нового Року креативним гешефтом з цукерочним ЗЕ-мерзотником і настрій усім підняв би, і собі дещицю грошви набарижив би.
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16.12.2020 22:04 Ответить
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