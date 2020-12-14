В Раду внесен законопроект о продлении запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Я регистрирую законопроект о продлении запрета импорта из России и Беларуси еще на 1 год. Чтобы до тех пор, как Украина интегрируется в энергосистему ЕС и отсоединится от сетей России и Беларуси, ни у кого не возникало соблазна снова поставить на колени украинскую энергетику ", - сообщил нардеп.
Согласно сайту Верховной Рады, законопроекту присвоено № 4493.
По словам Кучеренко, сейчас существует большой риск, что с 1 января в Украине начнутся поставки и белорусской электроэнергии.
"Энергетический регулятор уже призывает трейдеров заключать контракты, а Укрэнерго - проводить аукционы на пересечение - то есть на право пользоваться магистральными трансграничными линиями", - заявил нардеп.
Он добавил, что прошлогодний импорт тока из России нанес колоссальный ущерб украинскому энергетическому комплексу, привел к остановке шахт и возникновению миллиардных долгов.
"За преступления 2019-2020 гг., которые привели к энергво второй раз преступление становится уже "практикой". Но я не согласен с этим мириться, поэтому в последнюю пленарную неделю мы будем биться за то, чтобы не дать заработать этим преступникам и остановить наконец эту национальную забаву - фигурные прыжки на граблях", - отметил Кучеренко.
Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.
По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
Уточніть суб"єктність цього "МИ" ?!
Якщо це не заборонити законом , то завжди знаходиться "суб"єкти" й таких купа , хто подідить до кремлінів домовлятися про будь що від імені цього "МИ" ...
Ось не так давно була спроба впарити для "МИ" якусь неіснуючу вакцину від ********** ?!
Тому й требо бити по руках й не блокуванням мереж , а законом ... щоб хто піде проти закона сідає за грати !
Якщо б був закон про заборону будь яких офіційних й не акредитованних певним переліком посадовців (презідент, прем"єр, віза СБУ й РНБО) , то Мертветчук й чверть "ЖОПОлехаймовців" би давно були би за гратами .
А так , що не забороненно , то те можно !
Это газ взвинтили искусственно цены и цена выше себестоимости добычи в раз 15 ....
А вот эл. энергия как раз цена не более 2-3 раз от себестоимости . Это газ и тепло стали неподъемнымм и именно по газовой мафии нужно бить жестоко и беспощадно !
Вот и был тогда повсеместно дикий рынок ... Впрочем , в компрадоских странах и Украина тоже таковая пытаются копировать именно этот дикий рынок и модель экономики начала 19-го века !
И ЗЕплесень именно это протягивают . Пытаясь отменить КЗОТ и вообще всякие права наёмных работников -- ну прямо как в Европе и США начала 19-го века !