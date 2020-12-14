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импорт (552) Кучеренко (111) электроэнергия (771)

В Раду внесен законопроект о продлении запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

В Раду внесен законопроект о продлении запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года.


Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.


"Я регистрирую законопроект о продлении запрета импорта из России и Беларуси еще на 1 год. Чтобы до тех пор, как Украина интегрируется в энергосистему ЕС и отсоединится от сетей России и Беларуси, ни у кого не возникало соблазна снова поставить на колени украинскую энергетику ", - сообщил нардеп.


Согласно сайту Верховной Рады, законопроекту присвоено № 4493.
По словам Кучеренко, сейчас существует большой риск, что с 1 января в Украине начнутся поставки и белорусской электроэнергии.
"Энергетический регулятор уже призывает трейдеров заключать контракты, а Укрэнерго - проводить аукционы на пересечение - то есть на право пользоваться магистральными трансграничными линиями", - заявил нардеп.
Он добавил, что прошлогодний импорт тока из России нанес колоссальный ущерб украинскому энергетическому комплексу, привел к остановке шахт и возникновению миллиардных долгов.


"За преступления 2019-2020 гг., которые привели к энергво второй раз преступление становится уже "практикой". Но я не согласен с этим мириться, поэтому в последнюю пленарную неделю мы будем биться за то, чтобы не дать заработать этим преступникам и остановить наконец эту национальную забаву - фигурные прыжки на граблях", - отметил Кучеренко.


Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.
По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.


Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
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Топ комментарии
+4
А твой пост кем инициирован - небось ****** и лубянской братвой ?!
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14.12.2020 18:08
+1
Мені от просто ну ніяк не зрозуміло- а з якого такого буя ми взагалі купуємо електорєнергію у кацапів?
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14.12.2020 17:53
+1
За 30 лет не построено ни одного мусоросжигательного завода Waste to Energy, а сортировка мусора пока на уровне эксперимента, а в середине 90-ых все сдавали бутылки, макулатуру, метал, в многоквартирных домах делались прачечные, хорошее было начало. Смотрите в ютубе украинца Антона Птушкина "Швеция. Как жить в кайф в стране с плохим климатом. Большой Выпуск.", там почти 10 млн просмотров за месяц. PS: в московии сильно подгорает, у них корона и климат не тот.
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14.12.2020 17:54
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Мені от просто ну ніяк не зрозуміло- а з якого такого буя ми взагалі купуємо електорєнергію у кацапів?
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14.12.2020 17:53 Ответить
Ми це хто ?

Уточніть суб"єктність цього "МИ" ?!

Якщо це не заборонити законом , то завжди знаходиться "суб"єкти" й таких купа , хто подідить до кремлінів домовлятися про будь що від імені цього "МИ" ...
Ось не так давно була спроба впарити для "МИ" якусь неіснуючу вакцину від ********** ?!

Тому й требо бити по руках й не блокуванням мереж , а законом ... щоб хто піде проти закона сідає за грати !
Якщо б був закон про заборону будь яких офіційних й не акредитованних певним переліком посадовців (презідент, прем"єр, віза СБУ й РНБО) , то Мертветчук й чверть "ЖОПОлехаймовців" би давно були би за гратами .
А так , що не забороненно , то те можно !
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14.12.2020 18:06 Ответить
Ми- це держава Україна. Що вам там ще на землі обітованній не ясно?
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14.12.2020 19:30 Ответить
Ну ладно,з Росией как бы понятно(там еще ж/д транспортом приторговывают круглосуточно),а вот электроэнергия з Беларуси?-какой то Ротэрдам+
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14.12.2020 19:17 Ответить
Та ні,це просто звичайна корупція.
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14.12.2020 19:33 Ответить
За 30 лет не построено ни одного мусоросжигательного завода Waste to Energy, а сортировка мусора пока на уровне эксперимента, а в середине 90-ых все сдавали бутылки, макулатуру, метал, в многоквартирных домах делались прачечные, хорошее было начало. Смотрите в ютубе украинца Антона Птушкина "Швеция. Как жить в кайф в стране с плохим климатом. Большой Выпуск.", там почти 10 млн просмотров за месяц. PS: в московии сильно подгорает, у них корона и климат не тот.
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14.12.2020 17:54 Ответить
Шикарный законопроект - создать искусственно дефицит электроэнергии и можно ставить любую цену. Отличная идея как ещё поиметь с народа на ровном месте. Инициатор пожелал остаться в тени, но не трудно догадаться, что это г-н Ахметов.
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14.12.2020 18:02 Ответить
А твой пост кем инициирован - небось ****** и лубянской братвой ?!
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14.12.2020 18:08 Ответить
Нет.
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14.12.2020 18:12 Ответить
Чего "нет" в Украине и никогда не было так это "дефицита" электроэенргии , как и искусственной монополии на эл.энергию . Как раз цены на эл.энергию в Украине всегда были вполне подьёмные для среднего украинца и даже для очень бедных .

Это газ взвинтили искусственно цены и цена выше себестоимости добычи в раз 15 ....
А вот эл. энергия как раз цена не более 2-3 раз от себестоимости . Это газ и тепло стали неподъемнымм и именно по газовой мафии нужно бить жестоко и беспощадно !
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14.12.2020 18:26 Ответить
А вообще-то никогда не было никаких "дефицитов" не мелите чушь . Эл.энергия это как и ГТС это критическая ифраструктура и такие вещи не "болты и гайки" которых сперва выпускають и потом продают . Такие вещи фрактують и существуют т.н. "естественные монополии" и всякие разговоры про некий рынок и типа рыночные (типа мировые) цены это как раз и есть спекуляция на заданную тему для тех , кто думает категориями 19-века и законов Адама Смита и Дэвида Рикардо ... Тогда действительно не было ещё критических структур , не было общественной собственности и понятия госрегулирования . Не было антимонопольного законодательства , не было сильных профсоюзов . Не было понятия минимальной зарплаты и многого чего не было .
Вот и был тогда повсеместно дикий рынок ... Впрочем , в компрадоских странах и Украина тоже таковая пытаются копировать именно этот дикий рынок и модель экономики начала 19-го века !
И ЗЕплесень именно это протягивают . Пытаясь отменить КЗОТ и вообще всякие права наёмных работников -- ну прямо как в Европе и США начала 19-го века !
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14.12.2020 18:16 Ответить
И веерных отключений не было? Наивный дурачек. Удачи в беспощадной борьбе с газовой мафией.
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14.12.2020 18:55 Ответить
Хоч щось розумне внесли...якщо Дубінізм не внесе альтернативний...
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14.12.2020 18:38 Ответить
а Прибалтика заключает контракты на поставку дешевой белорусской ЭЭ.
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14.12.2020 18:41 Ответить
а Прибалтика тоже при этом останавливает свои АЭС? Или их там просто нет?
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14.12.2020 19:31 Ответить
Ban vlozen Belroruskomu AES.Pokupajetsia tut so svedov i finov bolsinstve
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14.12.2020 19:33 Ответить
Na skolko ja znaju tak Litva kategoricna protic beloruskoj elektri i otkliucyli ix energiju.Drugyje takze otkazalis .Jesli znajete kto imeno zakliucil kontrakt podskazyte?
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14.12.2020 19:31 Ответить
Jesli podskazyte kto, im pojdut ban kak i Interao polucil i ecio 5 kompaniji.Po zakonu mi neimejem pravo zakupat elektru s Belorus AES
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14.12.2020 19:45 Ответить
Этот законопроект наверняка внесли по инициативе Кобелева и Нафтогаза, чтоб усилить энергетический кризис и еще больше поднять цены на энергоносители
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14.12.2020 19:22 Ответить
И это правильно...! Если наши олигархи перестанут умышленно создавать дефицит, закрывая энергоблоки АЭС, то Украина сама способна экспртировать эл.энергию и неполнять бюджет, а не их карманы, задирая тарифы! На импорте наворовать гораздо легче, не правда-ли?!
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29.01.2021 14:48 Ответить
 
 