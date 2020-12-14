Мошенники предлагают "получить" 8 тыс. грн в обмен на персональные данные и плату за "помощь юриста"

С начала декабря в киберполицию обратились около 100 потерпевших от этой "схемы".

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Обычно правонарушители размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8000 гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую ​​материальную помощь может получить каждый", - сказано в сообщении.

Далее заинтересовавшимся получением выплаты предлагают ввести номер своей банковской карты, а после - заплатить за "помощь юриста" в оформлении заявки, получении электронной подписи, и так далее.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мошенники, представляясь Мамедовым, требуют помощи у чиновников и журналистов, - пресс-секретарь замгенпрокурора Непряхина

"После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - отметили в полиции.

Киберполицейские советуют получать информацию о выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать конфиденциальную информацию о себе посторонним, а если это все же случилось - немедленно заблокировать карту.

Также на Цензор.НЕТ: Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 декабря начался прием заявок физлиц-предпринимателей на получение помощи из-за ужесточения карантина. За первые 10 часов заявки подали более 5 тыс. человек. Минцифры предупреждает, что в работе приложения "Дія" возможны сбои из-за нагрузки.