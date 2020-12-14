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мошенничество (1195) помощь (7420) предприниматели (1234) киберполиция (325)

Мошенники предлагают "получить" 8 тыс. грн в обмен на персональные данные и плату за "помощь юриста"

Мошенники предлагают

С начала декабря в киберполицию обратились около 100 потерпевших от этой "схемы".

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Обычно правонарушители размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8000 гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую ​​материальную помощь может получить каждый", - сказано в сообщении.

Далее заинтересовавшимся получением выплаты предлагают ввести номер своей банковской карты, а после - заплатить за "помощь юриста" в оформлении заявки, получении электронной подписи, и так далее.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мошенники, представляясь Мамедовым, требуют помощи у чиновников и журналистов, - пресс-секретарь замгенпрокурора Непряхина

"После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - отметили в полиции.

Киберполицейские советуют получать информацию о выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать конфиденциальную информацию о себе посторонним, а если это все же случилось - немедленно заблокировать карту.

Также на Цензор.НЕТ: Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 декабря начался прием заявок физлиц-предпринимателей на получение помощи из-за ужесточения карантина. За первые 10 часов заявки подали более 5 тыс. человек. Минцифры предупреждает, что в работе приложения "Дія" возможны сбои из-за нагрузки.

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Топ комментарии
+9
Я правильно понял: люди, не являющиеся частными предпринимателями, решили "заработать"
8 000 грн, но этих людей, кидалы тупо развели на бабло?
Это только в нашей стране такое возможно...
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14.12.2020 17:51
+7
Почему же? Идиоты есть везде. Просто у нас их количество зашкаливает. Выборы показали.
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14.12.2020 18:30
+6
Это обратились 100 идиотов. А еще тысяча идиотов ждет обещанных 8 тысяч, а еще тысяча боится, что их засмеют. Так что все там нормально - схема рабочая.
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14.12.2020 18:41
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Я правильно понял: люди, не являющиеся частными предпринимателями, решили "заработать"
8 000 грн, но этих людей, кидалы тупо развели на бабло?
Это только в нашей стране такое возможно...
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14.12.2020 17:51 Ответить
Почему же? Идиоты есть везде. Просто у нас их количество зашкаливает. Выборы показали.
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14.12.2020 18:30 Ответить
Но все равно, участвовать в мошеннической схеме и после того, как другие мошенники их кинули, побежать жаловаться в полицию, это шедевр!
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14.12.2020 19:18 Ответить
А, ну это да - национальное .
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14.12.2020 19:43 Ответить
в ютубе их реклама в топе
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14.12.2020 20:03 Ответить
100 идиотов .
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14.12.2020 17:53 Ответить
Даже маловато как-то...
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14.12.2020 18:29 Ответить
Это обратились 100 идиотов. А еще тысяча идиотов ждет обещанных 8 тысяч, а еще тысяча боится, что их засмеют. Так что все там нормально - схема рабочая.
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14.12.2020 18:41 Ответить
А правда,что надо отдать в налоговой 30% за получение помощи ?
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14.12.2020 17:54 Ответить
Если каждый зебобик - президент, то почему бы им не быть при этом фопом? Игорь Валерьевич запрещает? Нет. А потому очередь за 8К ждет каждого... зебобика. Наслаждайтесь красотой игры, если можете.
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14.12.2020 17:54 Ответить
Это типа мульт капитан Врунгель
мы бандитто,мы ганстеритто
убиватто пистолетто,оуу йез
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14.12.2020 17:58 Ответить
зато скоро по информации зеркала недели на канале перший при поддержке фбк выйдет фильм он вам не лох
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14.12.2020 18:00 Ответить
И-ФОПы тоже, на едином налоге и чёрном 'нале' должны дань отдавать не тока Зэлюкам, но и Зэкам!
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14.12.2020 18:17 Ответить
Я даже знаю, за кого эти 100 "потерпевших" голосовали. Жри-те.
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14.12.2020 18:28 Ответить
😁
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14.12.2020 18:33 Ответить
все это смахивает на аферу с юлиной тысячей
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14.12.2020 18:30 Ответить
И ещё момент: там внизу приписка , типа если выяснится, что вы обманули, то придется вернуть эти деньги в двойном размере.
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14.12.2020 18:41 Ответить
И что интересно: заявление можно подать только в Дії, а она в Бета-версии. И кроме того Президент пригласил хакеров взломать Дію, и он за это не только не подаст в суд, а наоборот - даст денежную премию . Эксперементальные белые мышки.
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14.12.2020 18:31 Ответить
Безкоштовний сир тільки у мишоловці. Грати з державою в азартні ігри - собі дорожче. На шару тільки оцтом поласуєте.
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14.12.2020 19:03 Ответить
 
 