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грипп (573) КГГА (2944) Киев (24765) ОРВИ (207)

В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ 12 тысяч человек, - КГГА

В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ 12 тысяч человек, - КГГА

В Киеве за минувшую неделю зарегистрировали 11 880 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 46,6%.

Так, в период с 7 по 13 декабря заболели - 4 549 детей и 7 331 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 38,3%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Среди школьников заболеваемость возросла на 16,6% - зарегистрировано 2 325 случаев.

В больницы были доставлены 23 человека, из них 19 - дети.

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А не ковідом ?
Хто там рахує зараз.
Ковід це теж ГРВІ.
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14.12.2020 17:49 Ответить
Курячий грипп напал внезапно
А ОРВИ,... это не пупок РВИ
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14.12.2020 17:55 Ответить
Та не переживайте вы так, этА не Ковид !!! ...этА прАстой грипп !!! - Степанов
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14.12.2020 17:59 Ответить
треба берегти себе та рідних
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14.12.2020 18:17 Ответить
 
 