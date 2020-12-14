Наемники РФ открывали огонь из гранатометов вблизи Шумов, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 14 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Однако вечером было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. По позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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