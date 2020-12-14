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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25761) Донбасс (26950) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ открывали огонь из гранатометов вблизи Шумов, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ открывали огонь из гранатометов вблизи Шумов, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 14 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Однако вечером было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. По позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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так на то они и шумы, та и глухих там нема
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14.12.2020 17:54 Ответить
так на то они и шумы, бо глухих там нема
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14.12.2020 17:58 Ответить
В гумконвоях кроме оружия ничего просто нет,вот особенные на птиц охотятся,добытчики,кормильцы.
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14.12.2020 17:59 Ответить
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Шумів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8633
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14.12.2020 18:25 Ответить
В ДЫнеРЕ скоро плюнешь и попадешь в молоко. См.ценник..
Это они назвали так сеть гастрономов где есть даже какая-то ГРЕЧА ???!!!
но нет молока. Есть херня похожая цветом на молоко. Откуда в этой резервации молоко?

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Шумів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3979
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14.12.2020 18:45 Ответить
Устроить бы этим тварям "дискотеку" на всем протяжении т.н. линии разграничения (ОТСТУПЛЕНИЯ) да такую веселую, чтобы дохли от восторга! А в канун Нового года сбросить оставшимся в живых с БАЙРАКТАРОВ "подарочки" с приглашением на второе отделение веселухи. И мотивировать особо обеспокоенным, что это наш ответ на вражеские провокации! Хорошие мечты? И МНЕ НРАВЯТСЯ!!!
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14.12.2020 18:47 Ответить
 
 