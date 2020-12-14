РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12257 посетителей онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
13 545 86
НАБУ (4183) Вовк_Сергей (36) ГБР (2816) Венедиктова (726) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2384)

Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк

Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса Президента Украины Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Соответствующее решение судья Вовк принял 14 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

В Печерский суд поступил иск от адвоката одного из подозреваемых в этом уголовном производстве. Защитник просил передать дело в ГБР. По его мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, потому НАБУ расследовать это уголовное производство не может.

Заседание по делу Татарова состоялось 14 декабря в 8 утра. Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать дело у НАБУ и передать его в Главное следственное управление Государственного бюро расследований. "Обязать Генерального прокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве ... и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования", - говорится в документе.

Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Буду подавать иск против Сытника, - Татаров

Ранее директор НАБУ Артем Сытник выразил надежду, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Также на Цензор.НЕТ: Сытник надеется, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет: "Все настроены принимать законные решения"

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Смотрите также: Создана система влияния на президента Зеленского для того, чтобы россияне могли защищать свои интересы в Украине, - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
Я считаю, пришло время оппозиции требовать от США и ЕС ввести санкции против бандитской власти Украины. Такого беспредела даже при Чугунии не было.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:36
+40
Передали справу корупціонера, колаборанта рига, корупціонерам, колаборантам ригам.Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк - Цензор.НЕТ 9850
показать весь комментарий
14.12.2020 18:42
+39
а що в зебілятніку колись дотримувались законів?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк - Цензор.НЕТ 4766
показать весь комментарий
14.12.2020 18:32 Ответить
А согласно какого закона у суда есть полномочия забирать дела у НАБУ?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:34 Ответить
а що в зебілятніку колись дотримувались законів?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:36 Ответить
ЕВРЕЙСКОГО И КВАРТАЛЬНОГ если хочется и надо-то можна иудеям все и всегда а вот гоям Кодексы Венецианские Комиссии Конституция... Презумпция невиновности власти.... министра полицаев недоторканость судей и прочая вся наволочь.. концлагерь должен стать таким де национальным носителем идентичности украинцев -как сало горилка и борщ...
показать весь комментарий
14.12.2020 18:36 Ответить
Вы сейчас разжигаете межнациональную вражду как адвокат, прокурор или работник суда?
показать весь комментарий
15.12.2020 09:38 Ответить
В Печерский суд поступил иск от адвоката одного из подозреваемых в этом уголовном производстве. Защитник просил передать дело в ГБРИсточник: https://censor.net/ru/n3236895

Это основания для рассмотрения этого вопроса (подтасовка с участием адвоката и суда). Трения о полномочиях и подсудности между ГБР и НАБУ всем известны. У судьъ нет полномочия взять и передать, должно быть заявление одной из сторон, так и мутят куда им надо.
показать весь комментарий
14.12.2020 19:11 Ответить
Так у клоуна закон, как дышло - куда повернёшь, туда и вышло...
показать весь комментарий
14.12.2020 20:37 Ответить
Решили щуку утопить в реке!
показать весь комментарий
14.12.2020 18:35 Ответить
І щуку кинули у річку...
показать весь комментарий
14.12.2020 18:35 Ответить
А я вже подумав шо тєло Татарова передали......
показать весь комментарий
14.12.2020 18:35 Ответить
Ти мабуть в іншому Всесвіті живеш. Здивований? Ха! Це Україна!
показать весь комментарий
14.12.2020 18:48 Ответить
Тоже так прочитал сначала.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:51 Ответить
если бы так...
показать весь комментарий
14.12.2020 20:38 Ответить
Грьобаний стид...
показать весь комментарий
14.12.2020 18:35 Ответить
Эта музыка будет вечной
Если мы не сменим батарейки...
показать весь комментарий
14.12.2020 18:36 Ответить
Казалось бы причём тут корупция ?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:36 Ответить
Я считаю, пришло время оппозиции требовать от США и ЕС ввести санкции против бандитской власти Украины. Такого беспредела даже при Чугунии не было.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:36 Ответить
При зеку була точнісінько така сама фігня.
показать весь комментарий
15.12.2020 03:25 Ответить
необучаемые
показать весь комментарий
14.12.2020 18:38 Ответить
Впороті. І в першу чергу ті 73% ідіотів.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:40 Ответить
У наших судах розвелось вовків більше ніж у тамбові. і що ні вовк то шакал,а прикидається вівцею.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:40 Ответить
вже відкрилось полювання на вовків , де можно купити ліцензію в Печерський район ?
показать весь комментарий
14.12.2020 19:49 Ответить
Може в печерському лісництві?
показать весь комментарий
14.12.2020 19:55 Ответить
Ого, вот это беспредел! Куда послы стран G7 смотрят?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:40 Ответить
а может нужно самим разбираться со своей властью?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:40 Ответить
Так 73% розібрались, пілять...
показать весь комментарий
14.12.2020 18:41 Ответить
Дати наган?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:46 Ответить
Того добра, на жаль, вистачає. От що найстрашніше, зелені падлюки в наглу все й ведуть.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:54 Ответить
Да так некому разбираться, сплошная мафия!
показать весь комментарий
14.12.2020 20:42 Ответить
Передали справу корупціонера, колаборанта рига, корупціонерам, колаборантам ригам.Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк - Цензор.НЕТ 9850
показать весь комментарий
14.12.2020 18:42 Ответить
В 13 році люди вийшли на Майдан не тому, що януковощ був найбільшим злом, а тому, що людям набридла гнила, корумпована , продажна система. Гарні люди загинули, злодії відбулися легким переляком замазаними мордами від зеленки та смітєвими баками, яник втік і на нього повісили все, а гнила ракова пухлина корупції та злодійства залишилася і прогресує далі на хвороту тілі держави Україна і її в переважній більшості недолугому народі.
показать весь комментарий
14.12.2020 21:36 Ответить
Зебильё, вы не парьтесь- сразу передавайте своему }{уйлу в Басманный. Он не подведёт.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:43 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2020 18:43 Ответить
Прикольная у нас страна,правда?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:46 Ответить
Думаете, у нас тут розовые единороги скачут по радугам и срут трояндами?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:51 Ответить
Серуть ващє-то метеликами ))) єдинороги...
показать весь комментарий
14.12.2020 22:52 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2020 22:54 Ответить
ну при чем тут зеленский....?
показать весь комментарий
14.12.2020 18:45 Ответить
Виновен у всём.
Даже в том,шо фанера пролетела на выборах
показать весь комментарий
14.12.2020 19:07 Ответить
ну тогда значит - Фантомас виноват...
показать весь комментарий
14.12.2020 20:45 Ответить
Фамилия Вовк уже ругательная
показать весь комментарий
14.12.2020 18:49 Ответить
Рік тому тут на Цензорі я писав, що часи Яника в порівнянні з часами Буббочки ми будемо згадувати як часи демократії і правосуддя. На жаль, до того все йде.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:52 Ответить
зеЛя и его банда мрази и подонки
показать весь комментарий
14.12.2020 18:58 Ответить
Бляха-муха то капєц! Як ми зажигали!
показать весь комментарий
14.12.2020 19:00 Ответить
Зебилы, что там со Свинарчуками?
показать весь комментарий
14.12.2020 19:04 Ответить
волк с татаровым должны на одном дереве висеть
показать весь комментарий
14.12.2020 19:08 Ответить
Т.е. практически открыто признается коррупционная вертикаль "судья" Вовк - ГБР - ОП.
Не удивительно шо судьи чепчики вверх бросали когда стадо тупого зебилья втащило свое ЗЕ на трон...
показать весь комментарий
14.12.2020 19:14 Ответить
Це просто "беспредел"
показать весь комментарий
14.12.2020 19:16 Ответить
Це свавілля.
показать весь комментарий
14.12.2020 20:17 Ответить
Это просто уже выходит за все границы наглости и беспредела судейского. Они завтра могут отменить и саму Украину если мы не отменим их,этих бандитов в судейских мантиях.
показать весь комментарий
14.12.2020 19:16 Ответить
Блин....
Прочитал - "Тело Татарова....." аж в сердце ёкнуло!
Будем ждать.....
показать весь комментарий
14.12.2020 19:17 Ответить
по фрейду..
показать весь комментарий
14.12.2020 23:28 Ответить
Шахраї зухвало знущаються над правосуддям впиваючись своєю безкарністю,потішаючись з решти українців.
показать весь комментарий
14.12.2020 19:21 Ответить
А ще як будуть потішатися на 30-річчя Незалежності... Жодних артистів, повій і ********* щоб не пускали більше на Софіївську площу, ніякого сміття більше на святому місці.
показать весь комментарий
14.12.2020 20:25 Ответить
короче ссють зебілам в очі і не соромляться.
показать весь комментарий
14.12.2020 19:24 Ответить
Так у них совести отродясь не было...
показать весь комментарий
14.12.2020 20:50 Ответить
Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк - Цензор.НЕТ 3517
Продажный ЗЕбил -капитулянт идёт по накатанной колее сбежавшего кровавого ЗЕКА.
Колея которая точно скоро приведёт его к ЗЕКУ Иуде, в его любимую паРашу в Ростов!
показать весь комментарий
14.12.2020 19:28 Ответить
Здобули Зелені. Що цікаво, їм по..ер, хто там, шо там. Аби не Порошенко, Луценко. Що цікаво, всі г+г канали мовчать, значить все норма
показать весь комментарий
14.12.2020 19:28 Ответить
тільки одне: казнить нельзя помиловать...- і без всяких ком....
показать весь комментарий
14.12.2020 19:35 Ответить
Волчару в президенты!
показать весь комментарий
14.12.2020 19:47 Ответить
ту - ту!
показать весь комментарий
14.12.2020 20:53 Ответить
Той хто пристрелить вовка буде національним героєм.
показать весь комментарий
14.12.2020 19:56 Ответить
Я не знаю що з цим робить-при слідуючому майдані судді в першу чергу повинні відповісти за свої злочини і позбавитись від всього майна яке вони украли оформляючи такі рішення
показать весь комментарий
14.12.2020 20:06 Ответить
Вообще судейский корпус захватил власть в стране. Они решают любые вопросы. Кому где работать, кто занимается расследованиями, распоряжаются судьбами людей... И при всем этом - их никто не выбирает, никто не контролирует, никто не может уволить...
показать весь комментарий
14.12.2020 20:09 Ответить
Пока в цій країні існує олігархат ,вовчі судди і продажні правоохоронці нічого доброго не буде і вся відповідальність лежить на так званому президенту ,вся повнота влади в нього, апле ні за що не відповідає.
показать весь комментарий
14.12.2020 20:22 Ответить
Він сказав ясно -- ми усі президенти і відповідальність на нас, а він нам нічого "не должен".І якщо наші мужчини не розберуться з суддями, бандитами, нам ніякі дяді і посли не допоможуть.
показать весь комментарий
14.12.2020 20:36 Ответить
Как неожиданно! При такой-то честнейший власти 😁
показать весь комментарий
14.12.2020 20:38 Ответить
Зеля старается, подельника отмазывает.
показать весь комментарий
14.12.2020 20:42 Ответить
Где президент ??! Не может на этого ******** вовка управы найти !?!
показать весь комментарий
14.12.2020 20:48 Ответить
Чи не пора вже декого утилізувати ?
показать весь комментарий
14.12.2020 21:05 Ответить
https://i.pinimg.com/originals/a1/e7/f7/a1e7f78b268953dd2ddec8389ceddc49.jpg
показать весь комментарий
14.12.2020 21:17 Ответить
Справу Татарова передали з НАБУ в ДБР, рішення ухвалив скандальний суддя Вовк - Цензор.НЕТ 542
показать весь комментарий
14.12.2020 21:19 Ответить
В 13 році люди вийшли на Майдан не тому, що януковощ був найбільшим злом, а тому, що людям набридла гнила, корумпована , продажна система. Гарні люди загинули, злодії відбулися легким переляком замазаними мордами від зеленки та смітєвими баками, яник втік і на нього повісили все, а гнила ракова пухлина корупції та злодійства залишилася і прогресує далі на хвороту тілі держави Україна і її в переважній більшості недолугому народі.
показать весь комментарий
14.12.2020 21:35 Ответить
Спасти рядового Татарова...
показать весь комментарий
14.12.2020 21:46 Ответить
Срать в лицо начали нагло, рано и неприкрыто. Распоясались все, творят шо хотят. Зе по макушку в дерьме, суд вообще хуже раковой опухоли, живет и паразитирует.
показать весь комментарий
14.12.2020 22:46 Ответить
Нашие своих не сдают. Имеется в ввиду судья крот - Вовк, взяточник и маргионал вытащил очередного крота взяточника и маргинала Татарова и так по кругу. Ничего не сделаете, поэтому сидите ровно на жопе у Вас 73 % все президенты, ******* все и все как могут, закон работает как дышло. Нарід избирает недееспособного Кернеса главой города, чтоб можно было ******* деньги у бабуинов-73% украинцев, но во всем будет виноват Порошенко, но только не 73% стадо бабуинов
показать весь комментарий
15.12.2020 00:12 Ответить
Анархия.
показать весь комментарий
15.12.2020 00:18 Ответить
Ну так , як кажуть по приколу, цікаво а які ще можуть прийняти рішення печерний і адмін суд, де працюють два вовки права? Здається меж немає. Як кажуть : любе голубе ! І як після цього люди можуть не ненавидіти суддів? Через таких вовків усю судову систему люди ладні роздерти. Є ж в системі нормальні судді, напевно мало але ж є. Тільки коли будуть суддів доганяти очевидно не будуть розбиратися. Є про що подумати тим нормальним
показать весь комментарий
15.12.2020 00:47 Ответить
То виходить усі ті реформи, усі жертви що ми понесли, усю ціну, яку заплатили - це все до п...зди, бо так рішив суддя Вовк? То може він ще Чорнобильську катастрофу відмінить, чи створення СРСР?
показать весь комментарий
15.12.2020 09:19 Ответить
В Україні всього два вовки тероризують державу і її лідерів з 2010 року.
показать весь комментарий
15.12.2020 10:34 Ответить
Срочно нужен Вовкодав!
показать весь комментарий
15.12.2020 10:55 Ответить
Что-бы про Сытника не говорили, НАБУ - единственный орган, который хоть что-то реально делает в борьбе с полностью победившей в нашей стране коррупцией.. ГБР - полностью подконтрольный презику, его офису и Генеральной прокуратуре орган, все дела которого по заказу рассматривают в нарушение подсудности судьи Печерского суда, как правило сидящие "на крючке" у "органов". Сомали отдыхает...
показать весь комментарий
15.12.2020 11:37 Ответить
Справу Татарова Вовк передав від НАБУ до ДБР.
Татарова, якого Зеленський досі не звільнив.
Менше місяця тому, послам сімки Зе клявся на крові, що боротьба з корупцією це сенс його життя.
Сьогодні Зе помочився на послів сімки.
Завтра сімка помочиться на Зе 100%
показать весь комментарий
15.12.2020 11:57 Ответить
Торопятся... Боятся Дядюшку Джо...
показать весь комментарий
15.12.2020 12:18 Ответить
 
 