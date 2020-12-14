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Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил

Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе предлагает на очередном заседании 15-16 декабря рассмотреть вопросы освобождения удерживаемых лиц и новых участков разведения сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со сслкой на страницу в Фейсбук украинской делегации в ТКГ.

На вторник, 15 декабря, запланировано заседание подгрупп ТКГ (политической, гуманитарной, экономической и подгруппой по безопасности), а на среду, 16 декабря - общее заседание ТКГ.

На заседании предполагается рассмотерть вопрос освобождения удерживаемых лиц, вопросы разблокирования российской стороной работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения и вопрос обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Также планируется рассмотреть финализацию договоренностей о 19 участках разминирования и о 4 новых участках разведения сил и средств.

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Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил 01

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Топ комментарии
+12
Це вороги, від імені України капітулюють. Для цього їх кацапи з олігархами привели до влади.Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил - Цензор.НЕТ 5888
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14.12.2020 19:09
+11
Верх цинизма.Украина настаивает на собственной капитуляции другими словами
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14.12.2020 19:00
+8
пляти сдают свою Земою....а при Порохе раз в недельку читал ..ВСУ продвинулись на 2 км
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14.12.2020 19:05
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Верх цинизма.Украина настаивает на собственной капитуляции другими словами
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14.12.2020 19:00 Ответить
Це вороги, від імені України капітулюють. Для цього їх кацапи з олігархами привели до влади.Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил - Цензор.НЕТ 5888
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14.12.2020 19:09 Ответить
Ці "миротворці" під гаслом "припинення" в інтересах ху?ла створюють на зразок Придністров'я ПУР (приазовськую украинскую республику)
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14.12.2020 19:23 Ответить
Це якийсь гротеск....
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14.12.2020 19:03 Ответить
Це не гротеск . Це мабуть якийсь план .
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14.12.2020 19:21 Ответить
причем забористый.
Уже б сразу у РФ спросили куда надо войска отвести да и по всему.
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14.12.2020 19:38 Ответить
очень может быть , что очень скоро у рф никто не будет спрашивать ничего .
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14.12.2020 19:53 Ответить
Це - план Б в дії !!!
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14.12.2020 19:56 Ответить
пляти сдают свою Земою....а при Порохе раз в недельку читал ..ВСУ продвинулись на 2 км
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14.12.2020 19:05 Ответить
Вона для них не своя.
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14.12.2020 19:10 Ответить
Фєдєрасти не виконали жодного забов'язання, стріляють кожного дня, провокують великі пожежі, де гинуть люди, а зелена падлюка відводить далі війська і здає українську землю ворогу.
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14.12.2020 19:18 Ответить
Леонід Мефодовський , - з боями , кожен день відходимо , знищуємо техніку росіян ( Але " відходимо " ) . - " а зелена падлюка відводить далі війська і здає українську землю ворогу . " . Кацап , ти хоч свої рідні новини на пєрвом каналє дивився ?
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14.12.2020 19:38 Ответить
От дивишься фєдєрастові новини, то й дивись...
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14.12.2020 19:52 Ответить
Льоня , я не дивлюсь (п)федєрастові новини на російських телеаналах . Читаю і шукаю новини тільки на Українських інтернетах , іноді на англійськомовних
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14.12.2020 20:07 Ответить
План "Б" трепла зеленского.
"Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил"
Если это правда , то у нас беда !!
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14.12.2020 19:19 Ответить
Там просто 200 чоловік, в тій ТКГ, не знають чим зайнятися. От знайшли "роботу"
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14.12.2020 19:26 Ответить
Там аферистовичь на пресс-конференции по итогам ТГК так от*осал зеленскому и с таким низкопробным удовольствием сернул на Порошенко,что на этом ублюдке можно ставить крест полностью.
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14.12.2020 19:27 Ответить
Кстати, прямым текстом сказал,что хотел бы стать депутатом,для начала. Расценки за ми**ет у Люси ого го.
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14.12.2020 19:37 Ответить
Вангую случится в аккурат после 25 января,чтоб янелох мог воинам сказать "убери оружие"и что ему уже 43!😵
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14.12.2020 19:28 Ответить
Зато не стреляют! Побежденных рабов действительно не стреляют. Их порют на конюшне. Как можно поддерживать эту власть, которая сливает территорию Украины? То что благодаря ВСУ было освобождено, теперь благодаря зе превращается в ничейную территорию. И это президент?
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14.12.2020 19:30 Ответить
Что, еще не все отдали, до Чопа далко?
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14.12.2020 19:46 Ответить
Путлера до присяги Байдена ухайдокают или он сам с кислой ельцинской рожей по ТВ уйдет. Весь цирк с обнулением и голосованием на пеньках готовился под победу рыжей путинской путаны. Украину бы додавили на принятие минска и устроили здесь гражданскую войну, Запад по замыслам жирика отъехал бы Польше, остальное б слилили московии.
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14.12.2020 19:51 Ответить
Ето и есть план БЕ, побольше отдать врагу нашей земли чтобы потом больше крови пролить когда нашим внукам придется ее назад возвращать?
Как в анекдоте:
-Изя, зачем вы женились на Саре?
- Потому что я ей кучу подарков подарил когда ухаживал что мне стало жалко потраченных денег.
Так и здесь, чем больше отдадим врагу земли тем быстрее у нас не будет другого выхода как оставшимися территориями вернуться в состав РФ.
Кстати ето идея не Зеленского а Жириновского. Именно Жириновский еще осенью 2014 неосторожно разляпал план по захвату Украины. А именно, захватить Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Одесскую область, отрезав Украину от Азовского и Черного морей и тем самым у Киева не будет другого выхода как вернуться оставшимися регионами в состав РФ.
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14.12.2020 20:12 Ответить
Когда галочку в бюлетне ставил было смешнее?
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14.12.2020 20:46 Ответить
До Дебальцево,по Минску?
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14.12.2020 21:59 Ответить
До Дебальцево,по Минску?
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14.12.2020 22:01 Ответить
Може вже зразу обговорити цим колабборантам вивід ЗСУ за Дніпровський вал? А олігофренам, які вибрали зелену картинку з телевізора пояснити це як вирівнювання лінії розмежування.
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14.12.2020 22:10 Ответить
Україна на черговому засіданні ТКГ планує обговорити питання 4 нових ділянок розведення сил - Цензор.НЕТ 1025
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14.12.2020 22:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
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15.12.2020 03:10 Ответить
Гребанные *********, агенты роSSии, капитулянты.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
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15.12.2020 03:12 Ответить
 
 