Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе предлагает на очередном заседании 15-16 декабря рассмотреть вопросы освобождения удерживаемых лиц и новых участков разведения сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со сслкой на страницу в Фейсбук украинской делегации в ТКГ.
На вторник, 15 декабря, запланировано заседание подгрупп ТКГ (политической, гуманитарной, экономической и подгруппой по безопасности), а на среду, 16 декабря - общее заседание ТКГ.
На заседании предполагается рассмотерть вопрос освобождения удерживаемых лиц, вопросы разблокирования российской стороной работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения и вопрос обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.
Также планируется рассмотреть финализацию договоренностей о 19 участках разминирования и о 4 новых участках разведения сил и средств.
Пожалуйста, подождите...
Уже б сразу у РФ спросили куда надо войска отвести да и по всему.
"Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил"
Если это правда , то у нас беда !!
Как в анекдоте:
-Изя, зачем вы женились на Саре?
- Потому что я ей кучу подарков подарил когда ухаживал что мне стало жалко потраченных денег.
Так и здесь, чем больше отдадим врагу земли тем быстрее у нас не будет другого выхода как оставшимися территориями вернуться в состав РФ.
Кстати ето идея не Зеленского а Жириновского. Именно Жириновский еще осенью 2014 неосторожно разляпал план по захвату Украины. А именно, захватить Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Одесскую область, отрезав Украину от Азовского и Черного морей и тем самым у Киева не будет другого выхода как вернуться оставшимися регионами в состав РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля