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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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вино (110) Крым (26004) МИД (6805) Джапарова (174)

Джапарова о продаже "Массандры" оккупантами: Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести ответственность

Джапарова о продаже

Российская Федерация как государство-оккупант в очередной раз нагло нарушает нормы международного гуманитарного права.

Об этом заявила в Twitter замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Российская Федерация будет нести за него ответственность", - подчеркнула замглавы МИД.

Джапарова о продаже Массандры оккупантами: Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести ответственность 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина представила ЕС концепцию Крымской платформы

Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.

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Топ комментарии
+4
Як саме буде нести? Перед ким буде нести? Коли буде нести?
І головне- хто забезпечить це?
У вас нема відповідей на це питання, нешанована влада України!
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14.12.2020 19:40
+2
до речі , у німців була можливість вивезти чи випити , але чомусь не зробиле ні те ні друге .
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14.12.2020 20:06
+1
Бояру будут разливать, как пить дать...
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14.12.2020 19:40
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Чийого саме протесту?
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14.12.2020 19:42 Ответить
Цим МЗС переймається. А новина про що?
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14.12.2020 19:53 Ответить
Массандра не конкурент Кахетинским винам. Рынок Массандры - в основном московия.
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14.12.2020 19:40 Ответить
От і спеціалісти з виноробства підтяглися...)))
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14.12.2020 19:41 Ответить
Я имею с чем сравнить. А ты?
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14.12.2020 19:44 Ответить
"Білий мускат Червого Каменю". Чув? Пив?
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14.12.2020 19:45 Ответить
Угу. В сравнении с Тибаани или даже Телави - шмурдяк с привкусом белого изюма.
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14.12.2020 19:52 Ответить
Пив ! Не сподобався "Чорний доктор " смачніший ! був Але нічого страшного - тепер Шабо нічим не гірші вина виробляє !
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14.12.2020 23:38 Ответить
На смак та колір... Мені, наприклад, грузинські вина не подобаються, але це не підстава заявляти, що вони не конкурент французьким чи навіть молдовським.
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14.12.2020 20:31 Ответить
Ну так. Я ж озвучиваю свое мнение. Я не винодел, я по самжене и медовухах. У меня сосед - Сицилиец, старий дядько, недавно его 75-летие отмечали. Он делает свое вино из местного (ну, не саме местного,из Нью-Джерси) винограда, как делали его предки хрен зна сколько веков. Кахетинские вина ему очень нравятся, мы ему дарили как-то ящик-ассорти, с тех пор каждый раз, когда покупаем Грузинские вина, имеем в виду вкусы дона Салваторе...ну, вiн просто добра людина, я дуже пишаюся дружбою с ним.
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14.12.2020 20:46 Ответить
Як саме буде нести? Перед ким буде нести? Коли буде нести?
І головне- хто забезпечить це?
У вас нема відповідей на це питання, нешанована влада України!
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14.12.2020 19:40 Ответить
Бояру будут разливать, как пить дать...
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14.12.2020 19:40 Ответить
Кожному своє...)))
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14.12.2020 19:44 Ответить
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14.12.2020 20:04 Ответить
А кто покупатель?
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14.12.2020 19:41 Ответить
Дуже вірне питання... Скажімо так- володарі рашки. Це щось змінило?
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14.12.2020 19:43 Ответить
Нема чому дивуваться...Німці грабували окуповані території, то вивозили предмети мистецтва, продовольство, дорогоцінності... Ну, а кацапи - випивку... Кому чого не вистачає, той те і краде...
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14.12.2020 19:44 Ответить
Кацапи продали ЗЕМЛЮ, на якій впрошували виноград , з якого робили елітне вино, яке дурбецали вважають "випивкою".
Так зрозуміло?
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14.12.2020 19:47 Ответить
А для них нема різниці... Мене, один раз, пригостили елітним віскі, а на закуску поклали чорний хліб і квашений огірок...
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14.12.2020 20:02 Ответить
А ви чим зазвичай віскі закусюєте?
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14.12.2020 20:04 Ответить
Я і текілу, частіш всього, закушую не лимоном з сіллю, а почеревиною гарячого копчення, власного виготовлення...
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14.12.2020 20:31 Ответить
до речі , у німців була можливість вивезти чи випити , але чомусь не зробиле ні те ні друге .
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14.12.2020 20:06 Ответить
Та ні... Вони цього не встигли-б, зробить - в перший період думали, що "прийшли навічно", а потім у них була перевантажена залізниця... Перли стільки поранених і техніки на капремонт, що у них рухомого складу - вагонів і паровозів, не вистачало... Хоча підірвать погреби, могли...
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14.12.2020 20:29 Ответить
А що з картинами Айвазовського із Феодосійського музею-ще й досі в пітері?
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14.12.2020 21:12 Ответить
Я не знаю... З друзями, з Криму, зв"язок втратив давно, після того, як мою сторінку у "Однокласниках", заблокували, так що лише зрідка списуюсь з колишнім співслужбовцем, який, після виходу на пенсію переїхав у Вінницю. А в нього є якийсь контакт з Кримом... Однак, вже кілька місяців мовчить... Я ж служив недалеко від Феодосії. Бував у музеї... Чесно кажучи, мені - "не дуже"... Єдине, що у нього геніально виходило - морська вода... А решта об"єктів на картинах - "так собі"...
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14.12.2020 21:20 Ответить
Судиться должны наследники князей Воронцовых, и Голицыных, основателей "Массандры", у которых производство отжали)))
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14.12.2020 20:11 Ответить
Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей... купили за 5,327 млрд рублей.

Ничего себе наторговали.
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14.12.2020 20:27 Ответить
 
 