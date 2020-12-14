Джапарова о продаже "Массандры" оккупантами: Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести ответственность

Российская Федерация как государство-оккупант в очередной раз нагло нарушает нормы международного гуманитарного права.

Об этом заявила в Twitter замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Российская Федерация будет нести за него ответственность", - подчеркнула замглавы МИД.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.