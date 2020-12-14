История о нарушении границы со стрельбой - пропагандистская акция со стороны спецслужб РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко
Российская сторона в ходе очередной погранично-представительской встречи вновь не смогла представить объективную информацию о возможном нарушении группой лиц границы из Украины и огневом противостоянии, о которых ранее информировала пограничная служба ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Российская сторона все же решилась на очередную погранично-представительскую встречу, на которой настаивала Государственная пограничная служба Украины. Встреча состоялась в эти выходные и проходила в том числе непосредственно на линии границы. На ней российская сторона вновь не смогла представить объективную информацию, однако всячески продолжала манипулировать фактами, которые отобразила и в своем расследовании", - сообщили в Госпогранслужбе.
В ведомстве отметили, что на этот раз представители погранслужбы ФСБ РФ заявили о дорожке следов группы лиц с территории Украины на территорию РФ и в обратном направлении, которые не смогли никак продемонстрировать на местности во время проведения погранично-представительских встреч. Также любые следы на местности отсутствуют и в фотоматериалах, предоставленных российской стороной.
"В то же время пограничники смежной страны начали путаться с местом, где якобы произошло нарушение границы. С российской стороны в очередной раз отсутствует какая-либо информация о человеке, который, с их слов, погиб, не представлены доказательства, подтверждающие наличие у нарушителя оружия", - пояснили в Госпогранслужбе.
Кроме того, предположение российской стороны о "трех вооруженных лицах" не подтверждается даже их протоколом опроса старшего пограничного наряда, который не видел, или не мог их видеть. На неконструктивность российской стороны указывает и то, что письмом от 5 декабря она отказалась от проведения погранично-представительской встречи, мотивируя свою позицию проведением одностороннего расследования, хотя соответствующее заключение было утверждено 4 декабря.
Как сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в интервью ИА "Интерфакс-Украина", Госпогранслужба получила информацию о происшествии от российской стороны с огромной задержкой, приблизительно на 11 часов. "Это свидетельствует о том, что российская сторона пыталась или вообще не афишировать эту информацию, или нарабатывала позицию, которую потом официально озвучила", - отметил он.
По словам главы погранведомства, с целью выяснения всех обстоятельств этого события была проведена первая погранично-представительская встреча на уровне помощников пограничных представителей, однако во время встречи ни одной подтверждающей информации украинской стороне не было предоставлено.
"Каждая сторона должна представить доказательства, а они не были представлены. Установлена процедура, согласно которой по результатам погранично-представительской встречи составляется протокол, где есть позиция российской стороны и позиция украинской стороны. Украинская сторона настаивала на представлении доказательств, но к общему решению мы так и не смогли прийти. Поэтому я считаю, что это обычная информационная пропагандистская акция со стороны спецслужб РФ. К чему она посвящена? Пожалуй, ко дню ФСБ РФ, который в соседней стране будут отмечать вскоре", - подчеркнул Дейнеко.
Он добавил, что Госпогранслужба до сих пор не получила официальной информации о якобы погибшем в РФ недалеко от границы украинце. "Да, в сети Интернет есть информация о том, что это гражданин Украины Г., который неоднократно попадал в поле зрения, однако официально мы ее не имеем. Тело погибшего не передавалось в Украину из РФ. Также, насколько мне известно, родственники и близкие этого лица на территорию РФ пока не выезжали", - сказал Дейнеко.
Напомним, 4 декабря около 11:00 российские пограничники заявили о нарушении в полночь границы с Украиной в РФ группой лиц. Неизвестные якобы открыли огонь из оружия и в результате ответного огня один из них погиб, еще двое скрылись на территорию Украины.
Украинской стороне российские пограничники не смогли предоставить доказательств, в том числе и следов пересечения границы на местности. К тому же от них не поступило никакой информации о человеке, которій, по их словам, погиб, и оружии, которое нарушитель мог использовать.
"Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что россияне застрелили гражданского с криминальным прошлым, но придумали легенду о "прорыве границы с украинской стороны".
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от ***...артисты с погорелого театра..
(жаль невольную жертву... попал под маховик ФСБешных провокаций)
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…