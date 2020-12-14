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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4183) САП (2036) ГБР (2816) Татаров Олег (366)

САП оспорит передачу дела Татарова и Микитася из НАБУ в ГБР

САП оспорит передачу дела Татарова и Микитася из НАБУ в ГБР

Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение скандального судьи Печерского суда Сергея Вовка, постановившего передать расследование дела, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице САП в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Следственный судья, принимая такое решение, вышел за пределы предоставленных ему полномочий, поскольку решение вопроса о подследственности является дискреционным правом прокурора в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 218 УПК Украины и не относится к компетенции следственного судьи, одновременно законодатель прямо запретил поручать досудебное расследование уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу (ч.5 ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк

В САП отметили, что раз подозрение по делу вынесено бывшему депутату (Максиму Микитасю. - Ред.), то следствие по нему должно осуществлять только НАБУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 декабря скандальный судья Печерского райсуда Сергей Вовк постановил передать дело о хищениях при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в ГБР.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник выразил надежду, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Также на Цензор.НЕТ: Сытник надеется, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет: "Все настроены принимать законные решения"

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

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САП оспорит передачу дела Татарова и Микитася из НАБУ в ГБР 01
САП оспорит передачу дела Татарова и Микитася из НАБУ в ГБР 02

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Топ комментарии
+7
Нет у вас метода против волчары! Всесильный, однако. Ну прямо Воланд!
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14.12.2020 19:54
+6
а что по этому поводу думает бенядиктова? (конфликт интересов? не? клуб по интересам? да?)))
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14.12.2020 19:56
+5
"футболисты"
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14.12.2020 19:52
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"футболисты"
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14.12.2020 19:52 Ответить
Короче как всегда развалят Виновных нет.
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14.12.2020 20:35 Ответить
Нет у вас метода против волчары! Всесильный, однако. Ну прямо Воланд!
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14.12.2020 19:54 Ответить
а что по этому поводу думает бенядиктова? (конфликт интересов? не? клуб по интересам? да?)))
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14.12.2020 19:56 Ответить
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB!_%D0%A5%D1%83%D0%B9,_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0! Гол...буй...штанга!
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14.12.2020 20:04 Ответить
Ось це вам, шановні, конкретні вітання від Зе-президента та його команди з Новим 2021 роком. Але у мене виникає питання, як мабуть і у кожного хто прочитав цю інформацію: а що, ДБР це не бюро розслідувань, а бюро поховань злочинів чиновників вищого рангу та ешелону влади держави, чи як?
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14.12.2020 20:35 Ответить
Починається соплежуйство,прикривання інших голих срак,а нам говорять,що ЗЕфуфлон такий молодець,ну прямо бубочка.
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14.12.2020 20:43 Ответить
КАКАЯ ДИЧЬ ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ
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14.12.2020 20:47 Ответить
Боже, яке ж одухотворьонне обличчя представника синьожопих тов. тартарова! Сльози мішають мнє гаваріть! НАХ цих тварюк з України! Туди, де вони при Пороху ховалися. Тобто, в рашці під віником!
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14.12.2020 20:49 Ответить
так вони прекрасно знають, що вовк дубль виніс незаконне рішення. наш КПК , який видають за розробку портнова списаний з КПК росії. за деякими нюансами особливо важливий крок оскарження підсудності у слідчого судді. Це було плагіаторами не продумане. Після невдалої атаки на ВС та дискваліфікації Богдана з ОПУ, вдалося тільки обмежити звернення сторони після касації до Великої палати. в праві є наявний постулат, який можна виразити коротко - спори про підсудність недопустимі. А вся ця епопея має на меті показати Презу що все щодо Татарова незаконне, дати аргумент для захисту татарова в суді зазагльної юрисдикції, у печерському райсуді, минуючи Антикорупційний суд - бо цей, як виражався портний є сільським судом, оскільки туди набрані невідомі судді із "села" а "ЕЛІТА" судочинства не змогла туди проникнути. До речі, такий же плагіатний закон Савченко був заточений на одну особу. В його російській копії амністія не поширюється на осіб, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини, в українському примірнику така вказівка відсутня, що і потягнуло застосування амністії до таких осіб.
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14.12.2020 23:06 Ответить
 
 