Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine

Служба внешней разведки в 2020 году купила 44 авто премиум-класса за 38,5 миллиона гривен. Цена отдельных автомобилей превышает 1,5 миллиона за единицу.

Об этом свидетельствуют данные анализа Transparency International Ukraine, которые антикоррупционная организация предоставила "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

Из этих данных видно, что в 2020-м внешняя разведка объявляла тендер на Prozorro 13 раз.

Автобаза разведчиков пополнилась семью Renault Duster по 598 500 грн каждый. Общая сумма - 4 189 000 грн.

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Также Служба внешней разведки дважды объявляла тендер на закупку Toyota Corolla. Сначала приобрели 6 машин этой марки по 3419000 грн. Впоследствии - еще четыре таких автомобиля на 2 279 000 грн.

Кроме этого, в 2020-м разведчики купили 5 Toyota Camry почти по миллиону каждая, в общем заплатив из бюджета на это 4 999 500 грн.

Также автопарк разведчиков пополнился тремя авто, стоимость которых превысила миллион гривен - это Skoda Superb, за которые в целом заплатили 3 088 500 тыс грн.

Всего в 2020 году государственные учреждения приобрели около трех тысяч авто на сумму 1,5 миллиарда гривен.

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