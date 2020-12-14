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авто (4068) внешняя разведка (356) Prozorro (211) закупки (694)

Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine

Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine

Служба внешней разведки в 2020 году купила 44 авто премиум-класса за 38,5 миллиона гривен. Цена отдельных автомобилей превышает 1,5 миллиона за единицу.

Об этом свидетельствуют данные анализа Transparency International Ukraine, которые антикоррупционная организация предоставила "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

Из этих данных видно, что в 2020-м внешняя разведка объявляла тендер на Prozorro 13 раз.

Автобаза разведчиков пополнилась семью Renault Duster по 598 500 грн каждый. Общая сумма - 4 189 000 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Зеленского оборудуют интернетом за 32 миллиона гривен

Также Служба внешней разведки дважды объявляла тендер на закупку Toyota Corolla. Сначала приобрели 6 машин этой марки по 3419000 грн. Впоследствии - еще четыре таких автомобиля на 2 279 000 грн.

Кроме этого, в 2020-м разведчики купили 5 Toyota Camry почти по миллиону каждая, в общем заплатив из бюджета на это 4 999 500 грн.

Также автопарк разведчиков пополнился тремя авто, стоимость которых превысила миллион гривен - это Skoda Superb, за которые в целом заплатили 3 088 500 тыс грн.

Всего в 2020 году государственные учреждения приобрели около трех тысяч авто на сумму 1,5 миллиарда гривен.

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Топ комментарии
+16
Молодцы, порют зеленый скот.
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14.12.2020 19:57
+13
Убрали коррупционеров барыги и вот, все наладилось... Как тебе такое - каррупционер семочка.
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14.12.2020 19:58
+10
Так само? Скільки і на яку суму купила автомобілів служба зовнішньої розвідки в 2018 році?
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14.12.2020 20:03
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Молодцы, порют зеленый скот.
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14.12.2020 19:57 Ответить
Так само? Скільки і на яку суму купила автомобілів служба зовнішньої розвідки в 2018 році?
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14.12.2020 20:03 Ответить
Не треба нічого довго доводити. Просто підтвердіть своє "так само" конкретними цифрами.
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14.12.2020 20:15 Ответить
Сравнил кортеж Пэдры и кортеж Моники?
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14.12.2020 20:23 Ответить
Ну як же так?
Ви постійно вимагаєте фактів від опонентів, навіть в очевидних, загальновідомих випадіках.
При цьому ви не збираєтесь підкріпити свої твердження фактами.
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14.12.2020 20:24 Ответить
Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн

================================================
все правильно..ЛАНОСы слишком заметные и "палят кантору"
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14.12.2020 20:54 Ответить
грубо говоря по 30 штук баксов в среднем за машинку. Слабоватый премиум-класс получается
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14.12.2020 21:03 Ответить
Зебот, https://censor.net/ru/user/430846 а прочитати новину до кінця розуму не вистачило?
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14.12.2020 21:17 Ответить
Сподобалася відповідь? Так отож...
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18.12.2020 06:47 Ответить
Не себе, а для обслуживания иностранньіх топ-политиков, которьіе посещали Украину с визитами.
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14.12.2020 20:05 Ответить
целых 44 Джеймса Бонда !!!!!!!!!!?????
бриты отдыхают
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14.12.2020 23:59 Ответить
Убрали коррупционеров барыги и вот, все наладилось... Как тебе такое - каррупционер семочка.
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14.12.2020 19:58 Ответить
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14.12.2020 19:59 Ответить
Вони вольтануті. Ці, з TIU. Знайшли що називати авто преміум-класса.)))
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14.12.2020 19:59 Ответить
Не говори - каких-то жалких 44 тачки. И не жалко даже.

Не на Ольху с Богданой денег тратить, в самом деле.
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14.12.2020 20:06 Ответить
не вказуй, що мені робити- і я не скажу, куди тобі йти.
Второпало?
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14.12.2020 20:14 Ответить
хто ж тобі що ввказує, чуперадло. Зебіла вчить тільки портить)
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14.12.2020 20:17 Ответить
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14.12.2020 20:26 Ответить
Та у нас на Рено Дустер фермнер ездит.Ну,а шо разведка такие машины купила,так то для маскировки.Представте шо б воны ездили на Дэо-Ланос или на "Жигулях"-их бы сразу высекли.
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14.12.2020 20:31 Ответить
Что то математика по каролам неправильная.
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14.12.2020 20:01 Ответить
Рено Дастер - это жуть какой лимузин дорогой. Я бы бронированные покупал, так проще, когда тебя СБУ обстреливает.
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14.12.2020 20:02 Ответить
Да, и на каждой машине прицепить логотип: "украинская разведка".., а что , прикольно..
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14.12.2020 20:02 Ответить
А де там 44 авто преміум-класу? З Camry і Superb так їх купили тільки 8шт
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14.12.2020 20:02 Ответить
Какое-то расследование какого-то гнилого ТPI. Вот раньше было - семочка то, семочка се. С каждого вутюга.
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14.12.2020 20:03 Ответить
Правильно! Разведчиков нужно видеть издалека. А то раньше шляпу на глаза надевали...
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14.12.2020 20:04 Ответить
Да-да, а вот ездили бы на Ланосах, то не палились бы. Верно?
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15.12.2020 07:26 Ответить
Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 3434
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14.12.2020 20:06 Ответить
Там вроде какого-то шута с квартала назначали. Или его жену. Или мужа сосны
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14.12.2020 20:09 Ответить
это конспиративные машины!)))
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14.12.2020 20:08 Ответить
да, срут тебе на грудь! ))
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14.12.2020 20:29 Ответить
Убрали коррупционера Семочко - и сразу нашлись деньги на 44 машины. Представляете, сколько Семочко крал?
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14.12.2020 20:12 Ответить
разведчики не палятся
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14.12.2020 20:14 Ответить
Шкода суперб, премиум?? Ясно, че
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14.12.2020 20:14 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Кстати г-да россияне, можете не ржать.
У вас целый колхоз идиотов ДОМА, имея все, не смог за ДВА раза отравить одного человека.
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14.12.2020 20:46 Ответить
Маскируются - хотят слиться с толпой.
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14.12.2020 20:16 Ответить
Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 9567
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14.12.2020 20:18 Ответить
А в чём преимущества дорогих и приметных, запоминающихся авто для неприметной, тайной деятельности.?... Это же авто не для свадебных кортежей....
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14.12.2020 20:19 Ответить
Їм автівок не вистачає ?
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14.12.2020 20:25 Ответить
А вы уже пересчитали их автопарк до покупки? И сколько там чего было?
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15.12.2020 07:31 Ответить
А на чому на завдання їздити?
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14.12.2020 20:37 Ответить
Чим же їм, бідолахам, зайнятися? Зовнішньою розвідкою? Якою? У зеленої "миролюбної" влади немає зовнішніх ворогів. Їй лише патіроти заважають війська відводити, та мир з кацапами підписати.
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14.12.2020 20:46 Ответить
можемо за нас порадіти... Чому за нас? Уявляєте, що 44 "розвідника", заради того, щоб покататись на хорошій машині, залишатимуться на понаднормові години, чим забезпечать нам спокій...
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14.12.2020 21:17 Ответить
Эпидемия коронавируса? ХМ.
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14.12.2020 20:51 Ответить
ну особой премиальности за тачку менее 1 ляма гривен не будет
Так себе ....
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14.12.2020 21:17 Ответить
Як завжди - не бачать проблеми та захищають тут плісняву владу одні 00-зеботи...
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14.12.2020 21:21 Ответить
так, не кажіть... Ще й жоденкожен, щасливий власник бентлі та ферарі, що їм цей дешевий мотлох?
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14.12.2020 21:26 Ответить
Блин все понимаю но Рено Дастер, Шкода и Тойота пусть даже Камри(5 из 44), это никак не машины премиум класса. Не разводите зраду где ее нет, сейчас намного хуже вещи происходят.
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14.12.2020 21:29 Ответить
А им за разгон зрады денежки платят. Иначе где ж они харчеваться будут?
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15.12.2020 07:33 Ответить
Ну не пойму я претензий!? Это же внешняя разведка! Им по забугорью на Ланосах рессекать? А маскировка? А оперативная работа? Глыбше трэба!
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14.12.2020 21:47 Ответить
Підкажіть, що вони саме з такими машинами планують робити? Інфільтруватись у вороже середовище, наприклад в ДНР?
І ще, Королла по 2.2-3.4 міліона грн - це сюр! ВіДі продають їх за ціною 485-620 тис.
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14.12.2020 21:50 Ответить
На задания ездить. Тупо идут на службу жрать из бюджета. Заработать нормально не способны
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14.12.2020 21:55 Ответить
Дружище Штирлиц когда Вы успели сменить свой роскошный Horch на Renault Duster ? О группенфюрер Мюллер это подарок от нашего с вами "крота", который работает в службе внешней разведки Украины.
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14.12.2020 22:05 Ответить
ну так конец эпохи бедности
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14.12.2020 22:08 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1338547538467680259 1 ч

"Служба внешней разведки в 2020 году купила 44 авто премиум-класса за 38,5 миллиона гривен" В этом сообщении есть только одна ошибка. Никакой "службы внешней разведки" у Украины нет. просто кучка ".енералов" доящих инвесторов и государство.
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14.12.2020 22:15 Ответить
Все правильно. А на чем же им в разведку ездить?
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14.12.2020 22:20 Ответить
кого то недолечили комуто недодали..............вот и есть на чем выпендриватся .)))
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14.12.2020 22:35 Ответить
Если уже какие-то школьники из Transparency, считающие Рено Дастер и Короллу автомобилями премиум - класса, дают полную раскладку автопарка СВР, то хрен цена такой разведслужбе.
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15.12.2020 00:34 Ответить
Бабла из бюджета достаточно, чтобы в раскошных авто свои жопы возить. Следующие покупки Яхты?
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15.12.2020 00:35 Ответить
Это вместо ударных беспилотников 🤦🙄🤫🤔😡😡😡
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15.12.2020 06:57 Ответить
Скоро будет аукцион подержанных авто СВР ?
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15.12.2020 09:26 Ответить
А на чем им работать? В СССР была волга 23 с форсированным двигателем - мало о ней кто знал КГБ заказало - а то отставали от иномарок...Они купили их для работы.В разведке совсем другой менталетет - это не аримейских генералов возить и их семьи....Пусть работают на Украину, если им не платить - они найдут кто им заплатит....
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15.12.2020 09:50 Ответить
Действительно, не ехать же в разведку на бобике - сразу враг расколет. Автомобили премиум класса помогают слиться с окружающей средой - так сказать маскировочка.
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15.12.2020 11:23 Ответить
 
 