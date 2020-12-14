Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист
Журналист Андрей Лучков развенчал конспирологический фейк о том, что в пандемии коронавируса якобы виноваты американцы.
Об этом Лучков написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне не первый раз от совершенно разных людей попадается в сети за ближайшие недели этот текст. Более того, этот текст путешествует посредством соцмедиа по разным странам нашей планеты. На этот раз его выложила мадам Оксана Калетник (экс-депутат от КПУ. - Ред.). Да, да. Вбросы северных соседей с конспирологией и кашей-малашей", - написал журналист.
Лучков обратил внимание, что текст состоит из неправдивых утверждений.
"Это не "биологическая лаборатория", а Институт вирусологии в Ухане. И принадлежит она не "Glaxo" (GlaxoSmithKline), а находится под юрисдикцией Китайской Академии Наук", - подчеркнул он.
Упоминание об этом масштабном фейке встречаются в испанской и даже в австралийской пресс, отметил журналист.
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Так, більшість - вата за Кернеса.
Але огульно ображати людей Кернесом, то хибна ідея.
Харків - це ще й Азов, Яна Червона, Даня Дідик та багато інших гідних людей.
https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
https://www.youtube.com/watch?v=_w7SAeNcXA8
Что память как у выбки гуппи, до вечера ?
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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подтверждает взрыв газового баллона и возникновение пожара в принадлежащем ведомству научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в поселке Кольцово Новосибирской области.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола. Центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, изначально являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.
У кого еще есть вопросы по поводу происхождения вируса ????
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УХАНЬ (WUHAN), Китай, 17 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- 7-е Всемирные военные игры Международного совета военного спорта (7th International Military Sports Council (CISM) Military World Games), торжественное открытие которых состоится вечером 18 октября, являются одним из самых важных спортивных соревнований мирового уровня, когда-либо проводившихся в Китае.
В этом году во Всемирных военных играх примут участие ведущие спортсмены мира.
Судя по перечню зарегистрировавшихся участников, можно с уверенностью утверждать, что нас ждет потрясающее по накалу состязание.
Россия, Германия, Франция, Бразилия и другие страны являются истинными "ветеранами" Олимпийских игр и других спортивных мероприятий. И Всемирные военные игры Международного военного совета спорта - не исключение.
выходит что Навального траванули на рАсии, его же отвезли в Германию и лечили там - значит виновата Германия ????
Ну и со Скрипалями так же выходит - вот почемы рАсия говорит что не виновата !!!!
У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитає:
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому коронавірусу здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення (моя примітка -не Китаю і не габона а своє): «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус.
Такі журналісти я думаю отримають премію мерзотника Дюранті на честь його брехні про голодомор. Тож вперед проплачені остолопи давайте про те, що спеціально модифіікованийц вірус це гниле м'ясо з ринку в Ухані.