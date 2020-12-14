Минобороны заключило прямые соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и ударных БПЛА, - Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.
Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как сообщили в Минобороны, прежде всего речь идет о проектах, призваны радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.
По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.
Напомним, в октябре стороны подписали Меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.
Тогда же министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали Рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики.
Пожалуйста, подождите...
Колись промайнула новина, якраз після завершення випробувань "Вільхи" (збільшилась дальність до 120 км), десь за 2 тижні у кацапів теж з'явилась оновлена версія і теж на 120 км!
Спільний бізнес це також і підтримка партнера в суміжних сферах. Сподіваюсь НАТО причетне до цього рішення і це тільки початок нового курсу альянсу в регіоні Чорного моря.
Ви ж весь бюджет на ментів, прокурорів та на квартальний офіс плануєте використати...
Збудувати ******** корвет, то не ж мерседес для бубочки купити, то 300 - 400 млн. єврів... Це якщо є верф, з обладнанням та фахівцями... А в нас зараз зварювальника регистрового знайти, буває проблема... Тобто тре опредилитись на якому заводі почнете будувати, паралельно з розробкою проекту, готувати фахівців... Ця влада клованів квартальних то зможе зробити???
Чи просто куплятимите в Турції - хай їх робітники гроші заробляють???
Опять про...рать и откатить кучу денег хотят.