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Новости Агрессия России против Украины
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военно-промышленный комплекс (235) Минобороны (9033) оборона (5145) Турция (3314) Таран Андрей (267)

Минобороны заключило прямые соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и ударных БПЛА, - Таран

Минобороны заключило прямые соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и ударных БПЛА, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщили в Минобороны, прежде всего речь идет о проектах, призваны радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина обсуждает с Турцией совместное строительство корветов для ВМСУ, - Уруский

Напомним, в октябре стороны подписали Меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.

Тогда же министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали Рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики.

Также читайте: Киев ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА, - Уруский

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Топ комментарии
+12
а министра Обороны у них случайно на контракт нету? )))) ...хоть на пол годика ?
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14.12.2020 20:11
+10
Супер!!! Непоганий партнер для України!
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14.12.2020 20:08
+5
Во Шмаркля дає,співробітництво з НАТО налогоджує,при Петрі такого не було))
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14.12.2020 20:09
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Супер!!! Непоганий партнер для України!
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14.12.2020 20:08 Ответить
Во Шмаркля дає,співробітництво з НАТО налогоджує,при Петрі такого не було))
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14.12.2020 20:09 Ответить
а министра Обороны у них случайно на контракт нету? )))) ...хоть на пол годика ?
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14.12.2020 20:11 Ответить
А він їм не потрібен, як і Бутусов.
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14.12.2020 20:12 Ответить
їм - вірогідно так! а нам ...??? хотілось би когось більш впевненого у своїх військах і їх спроможності і вмінні воювати і наступати (або хоча б не відступати !)
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14.12.2020 20:16 Ответить
Где чувство реальности?)))
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14.12.2020 20:17 Ответить
А це яким боком сюди?
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14.12.2020 20:17 Ответить
а це відповідь деяким брехливим зєбілам на їх коменти.
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14.12.2020 20:22 Ответить
Что то мне кажется что Таран не для Украины а для Рашки старается. В Украине так и не построят ниодного БПЛА, зато технологии передадут на Рашку и через год ети *байрактары* будут у даунецких *шахтеров* и *трактористов*.
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14.12.2020 20:19 Ответить
Сподіваюсь, що ви помиляєтесь.
Колись промайнула новина, якраз після завершення випробувань "Вільхи" (збільшилась дальність до 120 км), десь за 2 тижні у кацапів теж з'явилась оновлена версія і теж на 120 км!
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14.12.2020 20:24 Ответить
Та не думаю, Таран жиж не один в темі , там купа людей і напевно пара патріотів знайдеться що б не дати це зробити
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14.12.2020 20:28 Ответить
на папері все добре , а фактично дупа !
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14.12.2020 20:19 Ответить
Пора уже голосовать за вхождение Украины в состав США здесь: http://uionv.com/news.html
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14.12.2020 20:20 Ответить
Що чергова зрада ?)
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14.12.2020 20:26 Ответить
А шо уже есть корабли или дроны?
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14.12.2020 20:40 Ответить
Вибираючи між типу "підтримкою національного виробника" і обороноздатністю під час війни, я віддаю свій голос за обороноздатність. Інакше не буде ні кораблів, ні грошей.
Спільний бізнес це також і підтримка партнера в суміжних сферах. Сподіваюсь НАТО причетне до цього рішення і це тільки початок нового курсу альянсу в регіоні Чорного моря.
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14.12.2020 20:30 Ответить
США только что ввели санкции против Турции за С-400
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14.12.2020 20:40 Ответить
На шостому році війни...
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14.12.2020 20:34 Ответить
К непредсказуемому Эрдогану доверия нет.
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14.12.2020 20:35 Ответить
шо то мармыза у тарана "радостная" такая, как будто их Бутусов фотографирует
Минобороны заключило прямые соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и ударных БПЛА, - Таран - Цензор.НЕТ 5536
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14.12.2020 20:36 Ответить
Забегали
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14.12.2020 20:49 Ответить
Так де будуть будуватись беспілотники, корвети та коли???
Ви ж весь бюджет на ментів, прокурорів та на квартальний офіс плануєте використати...
Збудувати ******** корвет, то не ж мерседес для бубочки купити, то 300 - 400 млн. єврів... Це якщо є верф, з обладнанням та фахівцями... А в нас зараз зварювальника регистрового знайти, буває проблема... Тобто тре опредилитись на якому заводі почнете будувати, паралельно з розробкою проекту, готувати фахівців... Ця влада клованів квартальних то зможе зробити???
Чи просто куплятимите в Турції - хай їх робітники гроші заробляють???
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14.12.2020 21:01 Ответить
Зачем нам эти корветы???????!!!!!!!
Опять про...рать и откатить кучу денег хотят.
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14.12.2020 23:56 Ответить
Якщо зараз путєн почне маштабну наступальну операцію, а у держрезерві палива нема - то та вийде ще «економія»... Чому вчасно не законтрактовано паливо???
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10.02.2021 23:26 Ответить
 
 