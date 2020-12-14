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Зеленский зажжет елку под ОП и отправится на короткий отдых, - Мендель

Зеленский зажжет елку под ОП и отправится на короткий отдых, - Мендель

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала журналистам о планах Владимира Зеленского на новый год.

Комментарий Мендель публикует издание "КП в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Президент и Первая Леди зажгут новогоднюю елку возле Офиса Президента. Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей", - рассказала Мендель.

Также, по ее словам, Зеленский планирует записать новогоднее поздравление.

"Запись поздравления президента еще впереди, концепция и сценарий прорабатываются", - отметила Мендель.

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В первые дни 2021 года Зеленский отправится на отдых, но будет все время на связи, добавила пресс-секретарь.

"И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом Глава государства всегда остается на связи и при надобности будет работать. Сегодня благодаря развитию технологий организовывать связь, собрать совещание и обсудить важные события можно в очень быстром режиме", - заверила Мендель.

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Топ комментарии
+87
Шо, опять? 100500 отдых. Видать сильно устает бедняга
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14.12.2020 20:56
+70
Снова отдых? Оно хочет переотдыхать Трампа?
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14.12.2020 20:57
+65
Как здорово - сначала ничего не делать,а потом еще немного отдохнуть!
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14.12.2020 21:08
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Ну че, рагулье, кранты вам - СБУ всех найдет и накажет! Обсирать преза вздумали?! Сами нихера не достигли, а зубы скалят типа олигархи! И ботофермы, вы хоть делайте вид что вас тут нет! А то в открытую тут тереть за гонорары это верх наглости! Кстати, вам случаем не Медведчук башляет?!
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15.12.2020 19:23 Ответить
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