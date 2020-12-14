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Новости Бюджет-2021
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госбюджет (1185) Слуга народа (2620) Качура (170) Шмыгаль Денис (2590)

Шмыгаль не ответил на вопросы "слуг народа" по проекту бюджета на 2021 год, депутаты могут не поддержать такую редакцию, - Качура

Шмыгаль не ответил на вопросы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании фракции "Слуги народа" не дал ответов на вопросы депутатов о госбюджете-2021, поэтому у них могут возникнуть сомнения, стоит ли принимать законопроект в такой редакции.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура допускает, что Верховная Рада не сможет принять законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, что есть огромная вероятность, что это будет внеочередное заседание, и у нас потом будут бюджетная ночь, бюджетное утро, вечер и так далее", - сказал Качура журналистам в понедельник вечером в Киеве.

Говоря об обсуждении проекта бюджета на заседании фракции с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Качура отметил, что многие депутаты, в том числе и он, не услышали от руководителя правительства ответов на свои вопросы.

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"Я думаю, что у депутатов могут возникнуть сомнения, правильно ли будет поддерживать именно в такой редакции документ… Я вижу сейчас, что они колеблются, что делать", - отметил народный депутат.

При этом Качура отметил, что законопроект о госбюджете может набрать необходимое количество голосов (226. - Ред.), если нардепов из "Слуги народа" поддержат их коллеги из других фракций и групп.

Напомним, 15 декабря парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.

Также читайте: В проекте госбюджета-2021 не заложено достаточно средств для финансирования полиции, - глава правоохранительного комитета ВР Монастырский

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Топ комментарии
+7
Московитский выкидыш Качура "забыл" уточнить - финансовый кризис был вполне решаемой проблемой при условии продолжения курса, взятого в 2014. Но московитские выкидыши типа Кочуры решили, шо они знают лучше. Ну шо, какие планы у зеленой мразоты с автором шутки "Украина - как германская актрисa фильмов для взрослых" во главе? Смеялись тогда. Как сейчас - смешно, суки продажные? Смейтесь,курвы. Смешно же
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14.12.2020 21:26
+5
Ну, вийшов-би перед Радою, і сказав "Пиз..ц!! "Припливли"... Грошей нема, я вам нічого не винен, і пішли всі нах...". Йому-б, набили морду, "пересравши, похапали "чумадани" і розбіглися по "закордонах", поки локдаун не оголосили... А на їх місце прийшли-б, до Нового Року, люди, що тямлять, що і як робить, і почали-б, розгрібать те лайно, яке наклали "блазенята"... А так будуть продовжувать просиджувать штани в Україні та імітувать "бурхливу діяльність...
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14.12.2020 21:38
+2
шмиг - шмиг ...
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14.12.2020 21:28
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Правила форума Совет форумчан
сколько вас - 140 + юв + довіра? Около 200(это если юв получит требуемое). С таким монобольшинством и опзж не нужно.
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14.12.2020 21:21 Ответить
И да, деньги где? Ведь на этот вопрос Шмыгаль не ответил?
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14.12.2020 21:53 Ответить
Да похеру. Какая разница с бюджетом нет!!!
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14.12.2020 21:22 Ответить
Московитский выкидыш Качура "забыл" уточнить - финансовый кризис был вполне решаемой проблемой при условии продолжения курса, взятого в 2014. Но московитские выкидыши типа Кочуры решили, шо они знают лучше. Ну шо, какие планы у зеленой мразоты с автором шутки "Украина - как германская актрисa фильмов для взрослых" во главе? Смеялись тогда. Как сейчас - смешно, суки продажные? Смейтесь,курвы. Смешно же
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14.12.2020 21:26 Ответить
шмиг - шмиг ...
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14.12.2020 21:28 Ответить
Ну, вийшов-би перед Радою, і сказав "Пиз..ц!! "Припливли"... Грошей нема, я вам нічого не винен, і пішли всі нах...". Йому-б, набили морду, "пересравши, похапали "чумадани" і розбіглися по "закордонах", поки локдаун не оголосили... А на їх місце прийшли-б, до Нового Року, люди, що тямлять, що і як робить, і почали-б, розгрібать те лайно, яке наклали "блазенята"... А так будуть продовжувать просиджувать штани в Україні та імітувать "бурхливу діяльність...
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14.12.2020 21:38 Ответить
Истребители ВСУ покрылись льдом из-за непогоды. В Командовании ВС говорят, что нет денег на ангары
Общество / Экология 14-дек, 21:349 0 0

Самолеты тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которые находятся на боевом дежурстве, покрылись льдом из-за непогоды. Об этом сообщает ресурс MilitaryAviation.in.UA в Facebook.

На фото показан истребитель МиГ-29, который полностью обледенел. Толстым слоем льда покрылись даже ракеты боевого самолета. Ресурс отметил, что пока генералы спорят, сколько приобрести или модернизировать самолетов, «трудяга МиГарь где-то грустит на морозе».

«Подходит 2021 год 21-го века, а в ВС ВСУ до сих пор не знают, что такое ангары, что такое «де-айсинг», что такое современные спецмашины… Зато где-то на Ширлани в отражении очков почтенного полководца мы «впереди планеты всей!»», - подчеркнули в MilitaryAviation.

В Украинском милитарном портале пишут, что непогода создает проблемы при подготовке очередного самолета к вылету, поскольку летчикам и персоналу приходится тратить время на очистку льда с поверхностей.

Во избежание подобного необходимо строить ангары на аэродромах базирования. При чем существуют как долговременные сооружения, так и быстромонтируемые, к которым относятся различные каркасные конструкции с перекрытием из устойчивого к влаге материала.

В Командовании ВС ВСУ в комментарии LIGA.net подтвердили наличие такой проблемы. Они говорят, что «летчики переживают», но решить проблему на многих аэродромах страны не могут из-за недостатка финансирования: денег не хватает не только на ангары, но и на решение более актуальных задач.

В командовании авиацией надеются, что общественный резонанс поможет привлечь внимание властей к этой и другим проблемам сектора.
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14.12.2020 21:39 Ответить
та ну на проблемы .подгоняют дуйку на базе краза -и нема проблем...
надуманная зрада.в союзе половина авиационного парка под открытым небом была.
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14.12.2020 21:44 Ответить
И вы видели этот "авиационный парк"? А еще при союзе все старались в сером ходить, а чиновники и хенералы были те же - тооолстые и тупые.
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15.12.2020 14:15 Ответить
а чо в каывычках?парк как парк,у некоторых в разы хуже. на той же нарасейке,во внутренних округах ваще один цветмет в капонирах
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15.12.2020 14:34 Ответить
Шмыгаль не ответил на вопросы "слуг народа" по проекту бюджета на 2021 год, депутаты могут не поддержать такую редакцию, - Качура - Цензор.НЕТ 6175
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14.12.2020 21:44 Ответить
шмигаль нє отвєтіл, чи дасть гудок ахмєтовіч трохи покрасти слугам наріду, чи буде красти тільки гудок ахмєтовіч.
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14.12.2020 21:51 Ответить
Доказано, що розвиток країни, та й будь якої меншої структури, залежить від інтелекту влади. При високому інтелекті відбувається високий розвиток, при посередньому - так-сяк, залежно від положення точки на синусоїді. А от при низькому - як в Україні, - чітко по похилій.
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14.12.2020 22:09 Ответить
прголосують завтра за бюджет. Голосів одних уродів не вистачить; але рижемразівські, які розкидані по трьох фракціях - підможуть, бо за Шмигаля.
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14.12.2020 22:50 Ответить
 
 