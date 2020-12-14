Шмыгаль не ответил на вопросы "слуг народа" по проекту бюджета на 2021 год, депутаты могут не поддержать такую редакцию, - Качура
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании фракции "Слуги народа" не дал ответов на вопросы депутатов о госбюджете-2021, поэтому у них могут возникнуть сомнения, стоит ли принимать законопроект в такой редакции.
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура допускает, что Верховная Рада не сможет принять законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, что есть огромная вероятность, что это будет внеочередное заседание, и у нас потом будут бюджетная ночь, бюджетное утро, вечер и так далее", - сказал Качура журналистам в понедельник вечером в Киеве.
Говоря об обсуждении проекта бюджета на заседании фракции с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Качура отметил, что многие депутаты, в том числе и он, не услышали от руководителя правительства ответов на свои вопросы.
"Я думаю, что у депутатов могут возникнуть сомнения, правильно ли будет поддерживать именно в такой редакции документ… Я вижу сейчас, что они колеблются, что делать", - отметил народный депутат.
При этом Качура отметил, что законопроект о госбюджете может набрать необходимое количество голосов (226. - Ред.), если нардепов из "Слуги народа" поддержат их коллеги из других фракций и групп.
Напомним, 15 декабря парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.
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Общество / Экология 14-дек, 21:349 0 0
Самолеты тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которые находятся на боевом дежурстве, покрылись льдом из-за непогоды. Об этом сообщает ресурс MilitaryAviation.in.UA в Facebook.
На фото показан истребитель МиГ-29, который полностью обледенел. Толстым слоем льда покрылись даже ракеты боевого самолета. Ресурс отметил, что пока генералы спорят, сколько приобрести или модернизировать самолетов, «трудяга МиГарь где-то грустит на морозе».
«Подходит 2021 год 21-го века, а в ВС ВСУ до сих пор не знают, что такое ангары, что такое «де-айсинг», что такое современные спецмашины… Зато где-то на Ширлани в отражении очков почтенного полководца мы «впереди планеты всей!»», - подчеркнули в MilitaryAviation.
В Украинском милитарном портале пишут, что непогода создает проблемы при подготовке очередного самолета к вылету, поскольку летчикам и персоналу приходится тратить время на очистку льда с поверхностей.
Во избежание подобного необходимо строить ангары на аэродромах базирования. При чем существуют как долговременные сооружения, так и быстромонтируемые, к которым относятся различные каркасные конструкции с перекрытием из устойчивого к влаге материала.
В Командовании ВС ВСУ в комментарии LIGA.net подтвердили наличие такой проблемы. Они говорят, что «летчики переживают», но решить проблему на многих аэродромах страны не могут из-за недостатка финансирования: денег не хватает не только на ангары, но и на решение более актуальных задач.
В командовании авиацией надеются, что общественный резонанс поможет привлечь внимание властей к этой и другим проблемам сектора.
надуманная зрада.в союзе половина авиационного парка под открытым небом была.