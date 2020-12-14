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Портнов (578) судья (2630) юстиция (758) Седлецкая (91)

Судебная система стала на сторону Портнова, и разрешила ему распространять данные журналистов, - "Схемы"

Судебная система стала на сторону Портнова, и разрешила ему распространять данные журналистов, -

14 декабря Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы водителя программы "Схемы" Бориса Мазура на решение Печерского райсуда, который отказался обязать бывшего экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова удалить из публичного пространства его персональные данные.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Законом запрещено распространять персональные данные человека без его согласия. Поэтому водители редакции "Схем" вместе с адвокатами пытаются через суд заставить этого деятеля удалить опубликованные им в Телеграмм-канале их подробные персональные данные (включая домашние адреса, номера авто, паспортов, кодов ИНН). Напомню, водители помогали журналисту Михаилу Ткачу готовить расследования о связях Портнова во власти", - написала Седлецкая.

Как сообщила журналистка, судья Печерского суда Волкова отказала в удовлетворении иска водителя Мазура к Портнов, обязав выплатить экс-замглавы АП 52 тыс. гривен расходов на юристов."Это та самая судья Волкова, которая вынесла решение о "непрерывное проживание Портнова" в Украине в течение последних 5 лет (хотя после побега Януковича он жил в Австрии)", - отмечает Седлецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей

14 декабря тройка судей апелляционного суда города Киева отказалась удовлетворить жалобу водителя "Схем" на решение суда первой инстанции.

"Решение в пользу Андрея Портнова приняла коллегия судей во главе с судьей-докладчиком Анной Крыжановской.
Да, именно той, которая во времена президентства Виктора Януковича в течение трех лет бок о бок работала в Печерском райсуде Киева в одной судейской коллегии вместе с .. родной сестрой Андрея Портнова Еленой Исаевской", - сообщила журналистка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников "Схем" и присудил ему 52 тыс. грн компенсации, - Седлецкая

Адвокаты "Схем" будут подавать кассацию на это решение.

Судебная система стала на сторону Портнова, и разрешила ему распространять данные журналистов, - Схемы 01

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Топ комментарии
+32
Судебная система стала на сторону Портнова, и разрешила ему распространять данные журналистов, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8752
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14.12.2020 21:41
+27
Критика, это когда 100% критики. А когда 3% критики, 5% правды, а остальное это "гнилая селедка" вроде - "президент убил своего брата" - это называется вражеская пропаганда, подрыв основ государственности.
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14.12.2020 21:40
+15
Значит, нужно вывесить на всеобщее обозрение персональные данные самого Портнова.
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14.12.2020 21:36
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Ох тварь!!! И что оно будет жить безнаказанно?
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14.12.2020 23:55 Ответить
Андрей Портнов родился 27 октября 1973 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). Отец - Владимир Михайлович Портнов, был водителем. Мать - Светлана Михайловна Портнова, работала в торговле.======Обладал отличной памятью - в три года наизусть цитировал сюжеты программы «Время». "Мы жили в то время в одной комнате: это была и наша гостиная, и кухня, и спальня. Укладывали вечером Андрюшу спать, а сами смотрели телевизор. Он шторку тихонько открывал, слушал новости, а на утро с точностью до буквы повторял. Помню, как-то стоим на автобусной остановке, ему скучно стало, выдает громко: «В Москве и Московской области ожидается облачность с переменными осадками».=======В школі ему всегда поручали проводить политинформации.====После окончания школы подал документы в Ленинградское военное училище, был принят. Однако армейские порядки пришлись ему не по нраву и он отчислился из училища.======В парламенте существовала неформальная «группа Портнова», в которую, кроме Портнова, входили Святослав Олейник, Валерий Писаренко и Владимир Пилипенко. В августе-сентябре 2008 года Портнов по поручению Юлии Тимошенко работал над совместными с Партией регионов законопроектами, которые ослабляли власть президента Виктора Ющенко.======Занимался сопровождением газовых контрактов в Москве в 2009 году.=====После поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году защищал её интересы в Высшем административном суде. Позднее заявлял, что считал обращение в суд нецелесообразным и занялся делом под давлением Тимошенко. После президентской кампании прекратил юридическое обслуживание БЮТ и подал в отставку с должности заместителя руководителя фракции БЮТ. Парламентская группа Портнова перешла на сторону Партии Регионов.=======В БЮТ переход Портнова в администрацию Януковича сочли изменой.=======Виктор Янукович ввёл Портнова в совет Национального банка Украины, а также в наблюдательные советы ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».=========31 января 2020 года Печерский суд признал, что Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины. Обоснованием этого стало его трудоустройство в апреле 2014 года в адвокатском объединении «Корпоративные технологии», оформившем ему служебную командировку за пределы Украины сроком на 60 дней и неоднократно продлевавшем её все пять лет. Печерский суд учел выводы Верховного Суда о том, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины, и удовлетворил требование Портнова, который теперь получил возможность принимать участие в управлении государственными делами.
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15.12.2020 08:32 Ответить
А ну ка..
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
.
.
???????????????????????????????????????????
.
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14.12.2020 23:57 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.12.2020 00:08 Ответить
Наступним повинен стати президент який посадить на довічно цих слуг у мантіях, які зрадили присязі і народу України. Ця обіцянка повинна бути під першим номером і виконана в перші дні після призначення.
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15.12.2020 00:12 Ответить
По 4 штуки баксов каждму учителю уже не нужно?

Бо совсем не сложно по второму кругу все повторить с другим "абынепорохом".
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15.12.2020 00:58 Ответить
До чого ви це написали?
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15.12.2020 19:04 Ответить
Виї@ти цього ублюдка в його тупий собачий рот.
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15.12.2020 01:06 Ответить
А як на мене то зараз навпаки...

Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2395
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15.12.2020 06:02 Ответить
Портновська "правозахисна" система відпрацьовує завдання її очільника. Давно відомий керівник АПУ Януковича сьогодні продовжує переслідувати розслідувачів його злочинної діяльності проти українців. Справа портнова поки-що живе і перемагає в існуючій системі кривосуддя в Україні. Та чи довго так може продовжуватися?
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15.12.2020 05:42 Ответить
Ви зробили це РАЗОМ !!!
Д.Б.
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15.12.2020 05:54 Ответить
О, а де сотні журналюх у футболочках з надписом " я тобі не дорогенька"? Де ви жернашлюшки? Як гнали на Порошенко, а проти онучі мертва тиша. Це ваше обличчя слуги олігархам і проросійським силам.
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15.12.2020 10:17 Ответить
Повилазило всіляке кодло антинеукраїнське!... При зекодятлу так само себе почували непогано, але чи надовго?!..
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15.12.2020 10:45 Ответить
ЗНАЧИТ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖУРНАЛИСТАМИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ МИЛЛИОНЫ УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН !!!
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15.12.2020 18:52 Ответить
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