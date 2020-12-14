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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может

Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может

С точки зрения украинского законодательства выданные в оккупированном Крыму российские паспорта юридически ничтожны, поэтому крымчанам не стоит обращаться в консульство РФ для подачи заявлений о выходе из гражданства.

Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью изданию "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

"Это документы, равнозначные паспорту из сувенирного магазина", - уверен он.

По словам Поночовного, обращение гражданина Украины из Крыма в консульство России о выходе из гражданства РФ - это признание того, что он был гражданином России.

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"Граждане Украины в оккупации стали заложниками ситуации, им принудительно навязывают этот паспорт, государство-оккупант создало все условия, чтобы без него крымчане на своей территории не могли обходиться. Поэтому фейковый паспорт РФ, выданный оккупационной администрацией, надо воспринимать лишь как средство для обеспечения необходимых условий проживания в Крыму на период оккупации", - пояснил Поночовный.

При этом он опроверг информацию о якобы наказаниях в Украине за получение жителями Крыма паспортов РФ. "Никакого наказания за наличие российского паспорта, выданного в Крыму гражданину Украины, нет. Поскольку эти паспорта не признаются ни Украиной, ни какой-либо демократической страной мира. В сущности, это навязанный псевдодокумент, а за псевдодокументы ответственности быть не может", - сказал прокурор АРК.

В то же время, Поночовный признал, что от людей, пересекающих административную границу с оккупированным Крымом, поступают жалобы на действия таможенников и пограничников, которые шантажируют их наличием российского паспорта. "У нас есть уголовное производство, открытое по обращению правозащитных организаций. При этом заявления от самих потерпевших граждан официально к нам не поступали", - рассказал он.

"Мы планируем обновить наши информационные борды на КПВВ - дополним их еще и информацией об отсутствии ответственности за принудительные паспортизацию и призыв в российскую армию", - добавил Поночовный.

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Топ комментарии
+8
Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 4532
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14.12.2020 21:46
+7
"Это документы, равнозначные паспорту из сувенирного магазина", - уверен он.

Та ты шо? Вот же ж, придурок. Так они сейчас все пенсии потребуют и пособия по безработице.

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14.12.2020 21:46
+6
"НІ вінаватиє ви",- зелена влада.Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 4400
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14.12.2020 21:51
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Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 4532
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14.12.2020 21:46 Ответить
"Это документы, равнозначные паспорту из сувенирного магазина", - уверен он.

Та ты шо? Вот же ж, придурок. Так они сейчас все пенсии потребуют и пособия по безработице.

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14.12.2020 21:46 Ответить
Один раз не...лоботряс короче🤡
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14.12.2020 21:50 Ответить
Це як у радянські часи піонерізація. Але ця -зація страшніша.
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14.12.2020 21:51 Ответить
"НІ вінаватиє ви",- зелена влада.Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 4400
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14.12.2020 21:51 Ответить
Официальное признание бессилия.
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14.12.2020 21:55 Ответить
Справді?
А отаким?
Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может - Цензор.НЕТ 1880
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14.12.2020 21:58 Ответить
У нас один приїздив кримчанин, розповідав як кацапський аусвайс отримував- при виході порвав український паспорт, а кацапський приклав до серця і поцілував. Каже- Такі аплодисменти почалися!
Ну, пику ми йому добре натовкли, того ж дня поїхав назад- до свого стоматолога.
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14.12.2020 22:01 Ответить
Большинство людей сохранили паспорта, ездят вклеивают фотографии. Я не знаю ни одного из своих знакомых, кто бы выбросил украинский паспорт. Конечно такие есть, но не в моем круге знакомых. Скорее все наоборот, либо некоторые хранят "на всякий случай"
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14.12.2020 23:44 Ответить
Коля, ти? Ну шо, зуби вставив?
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15.12.2020 07:43 Ответить
Эхххх, это ж сколько кредитов можно было взять на счастливых обладателей пачпортов с курицей, бросивших украинский в урну. И сделать экс владельцев в несколько раз счастливие
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14.12.2020 22:10 Ответить
Лично пойдешь расстреливать или вертухаем над ними.
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14.12.2020 22:43 Ответить
Та без проблем.
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15.12.2020 06:17 Ответить
С условиями что они не работали на окупантов во власти не служили в армии окупантов и не ходили на выборы окупантов.Никак не помогали окупантам.Не покупали недвижимость в Крыму при окупантах.И т.д.По сути таких будет мало.Фашисрашка наполняет Крым путинскими отбросами.Все кто купил недвижимость в Крыму должны нести уголовную ответственность.Все кто работает на окупантов под уголовную статью измена.
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14.12.2020 22:38 Ответить
Все правильно. ФРГ строили те, кто привел нацистов к власти. Конечно и под чутким руководством США.
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14.12.2020 22:40 Ответить
а есть руководство круче чем США?
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14.12.2020 23:45 Ответить
всех участникофф типа рехферендума найдут, сомнений в этом нет.
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14.12.2020 23:44 Ответить
Посмотрите на простой процесс - сколько народу ездит вклкивать фото в паспорта (делать Ай-ди паспорта) и скрлько народу ездит делать докумены на детей (паспорта, свидетельства рождении на вновь родившихся) - и тогда вам станет более ясной картина по ситуации в Крыму.
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15.12.2020 07:54 Ответить
За то,что призвали,или за то что служил?
Или еще разбираться где служил,и что делал?
Это вопрос!
Не первый и не последний.
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15.12.2020 12:54 Ответить
 
 