Главные новости 14 декабря: дело Татарова и Микитася пытаются отобрать у НАБУ, Кабмин вводит новые карантинные ограничения

С субботы в Украине будут действовать новые карантинные ограничения, дело Татарова и Микитася судья Вовк пытается отобрать у НАБУ и передать ГБР, Bellingcat выяснил, кто отравил Навального, - главные события Украины и мира 14 декабря.

Дело Татарова и Микитася

Скандальный судья Печерского райсуда Сергей Вовк постановил дело о хищениях при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором фигурируют замглавы ОП Олег Татаров и бывший нардеп Максим Микитась, забрать у НАБУ и передать ГБР. Выполнить его решение должна генпрокурор Ирина Венедиктова.

В НАБУ заявили, что решение Вовка - незаконное, и обвинили руководство страны в блокировании подозрений коррупционерам. А в САП пообещали подать на него апелляцию.

Новые карантинные ограничения

будут действовать в Украине с субботы, 19 декабря. Общепит должен закрываться в 23 часа, а посетителей рассчитывать в 22. Новогодние банкеты отменяются - этот даже вынесли отдельным пунктом. В школах и детсадах массовые мероприятия можно проводить только с участием детей из одного класса или группы, и звать на них посторонних запрещено.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась, а эпидемиолог Ольга Голубовская, наоборот, говорит, что эпидемия в Украине вышла из-под контроля, и можно только попытаться спасти людей.

Депутат СН Юрий Камельчук отличился заявлением о том, что коронавируса не существует. На это его коллега по фракции Дмитрий Гурин ответил, что, по всей видимости, не существует самого депутата Камельчука.

В США уже вакцинируют от коронавируса (первую прививку сделали медсестре, Трамп заявил, что он пока подождет). В украинских соцсетях распространяется фейк о теории заговора вокруг коронавируса - журналист объяснил, что с этим текстом не так.

У предпринимателей начали принимать заявки на получение 8 000 грн помощи

Только за прошлую ночь заявки подали более 5 тыс. человек, днем в Минцифры предупредили, что из-за большой нагрузки в работе приложении "Дія" возможны перебои. "Подзаработать" на желающих получить помощь пытаются мошенники: они обещают помочь в оформлении заявки, но на самом деле только выпытывают данные карты и просят денег якобы за консультацию юриста.

Известны имена отравителей Навального

Журналисты-расследователи опубликовали имена сотрудников ФСБ, которые пытались отравить российского оппозиционера Алексея Навального. Оказывается, попытка отравления была не одна, убить при помощи яда также пытались жену Навального Юлию.

Журналисты CNN пришли домой к одному из неудавшихся отравителей, но он закрыл перед ними дверь.

Оккупанты "продали" крымскую "Массандру"

"Национализированный" винзавод приобрела дочерняя компания банка "Россия", принадлежащего "кассиру Путина" Юрию Ковальчуку.

С точки зрения международного права сделка является юридически ничтожной, а сам факт "национализации" винзавода является военным преступлением.

Планы Зеленского на Новый год

озвучила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Глава государства с супругой зажжет елку рядом со зданием Офиса Президента, запишет новогоднее поздравление ("концепция и сценарий прорабатываются", - Мендель) и отправится на непродолжительный отдых. Впрочем, обещает оставаться на связи.