У "Слуги народа" достаточно голосов для принятия госбюджета на 2021 год, - Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что у их фракции "достаточно" голосов за принятие проекта Государственного бюджета Украины на 2021 год.

Об этом политик сказал журналистам по результатам заседания фракции СН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос о том, сколько голосов у "Слуги народа" в поддержку бюджета, Корниенко ответил: "Достаточно". Он добавил: "Мы знаем, что у нас вся фракция будет поддерживать в том формате, сколько людей сможет прийти завтра, сможет себе позволить это и так далее".

Кроме того, Корниенко ожидает поддержки проекта бюджета во втором чтении от депутатских групп.

"Судя по тому, что часть условий, по крайней мере депутатов из групп, так или иначе выполнена, посмотрим завтра на их позицию ... Я думаю, это хорошая предпосылка для того, чтобы была поддержка в зале", - отметил политик.

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Замглавы фракции СН уточнил, что речь идет о прояснения ситуации с субвенцией на социально-экономическое развитие и относительно Государственного фонда регионального развития.

Напоминаем, фракция партии "Слуга народа" провела заседание вечером 14 декабря. Народные депутаты обсуждали проект государственного бюджета на 2021, а также вопросы повестки дня на текущую пленарную неделю.

Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 г. Кабинет Министров 26 ноября одобрил проект Госбюджета-2021 ко второму чтению и направил его в парламент.

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