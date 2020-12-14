Иностранцы с разрешениями на проживание в Польше смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса, - министр Дворчик

В Польше должны утвердить Национальную программу прививок от коронавируса. Начать вакцинацию планируют в январе. Она будет бесплатной и добровольной.

Польское правительство работает над Национальной программой прививок от коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Запись на вакцинацию будут осуществлять по четырем каналам: в клиниках, с использованием инфолинии или интернет-страницы, а также электронного счета пациента.

Глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сказал, что пациентов будут регистрировать сразу на два визита. Обращение поступит в центральную базу, которая подключена во всех пунктах прививки. Резервация будет автоматической, на конкретный день и время. Лица с сопутствующими заболеваниями смогут сделать прививки в первую очередь. "Есть категория заболеваний, которая повышает риск заболевания COVID-19, и лица из этой группы смогут вакцинироваться раньше", - сказал министр.

Такие лица смогут обращаться в клиники, где можно будет записаться вне очереди. Министр Михал Дворчик добавил, что вакцинироваться смогут также иностранцы, которые имеют вид на временное или постоянное проживание в Польше (karta tymczasowego или stałego pobytu. - Ред.).

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Также спикер польского правительства Петр Мюллер заявил о подготовке информационной кампании на тему вакцинации против коронавируса. По его словам, акцию поддержат известные ученые, спортсмены и актеры.

Он отметил, что прививки - единственный эффективный метод защиты от короанвируса. "Это защита здоровья и жизни, а также защита экономики", - сказал он. Мюллер подчеркнул, что даже если вакцинируются много человек, еще много месяцев будут действовать ограничения.

Кампания должна начаться во второй половине января. Прежде всего вакцинировать будут медиков, силовые органы, а также жителей домов социальной опеки и пожилых людей.

Польское правительство должно принять Национальную программу прививок. По предварительным сообщениям, вакцинация будет бесплатной и добровольной.

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