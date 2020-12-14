К группе риска, которая требует обязательной вакцинации от COVID-19, относятся 20,8 млн граждан Украины, - Степанов

В Минздраве посчитали количество граждан Украины, которые относятся к группе риска и должны вакцинироваться от коронавируса за счет государства.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы посчитали то количество населения, которое точно требует вакцинирования. Этим должно заниматься государство. Это люди, относящиеся к группе риска – по профессиональному признаку (медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы), по медицинским показателям, по возрастному критерию (старше 65 лет). Общее количество таких людей составляет 20 млн 866 тыс., как минимум это количество мы должны обеспечить за счет государства. Именно поэтому мы закладывали цифры в бюджете 15,1 млрд грн, посчитав это количество населения", - пояснил министр.

Глава Минздрава также пожаловался на недофинансирование медицинской отрасли в госбюджете на 2021 год.

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"Я не согласен с тем количеством средств, которое выделяется на медицину. 15,1 млрд мы предлагали на вакцинацию, вместо этого там стоит 2,36 млрд. Нас категорически не устраивает цифра по финансированию медицины. При таких цифрах мы точно не сможем поднять зарплату медработникам. Слова благодарности нужно еще чем-то подкреплять, я надеюсь, что финансирование медицины будет не по остаточному принципу. В бюджетном запросе мы подавали 296 млрд – с учетом вакцинации, реагирования на эпидемию – по факту стоит 159 млрд грн. Критически необходимый минимум – нужно еще плюс 57-60 млрд", - сказал Степанов.

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