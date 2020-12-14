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К группе риска, которая требует обязательной вакцинации от COVID-19, относятся 20,8 млн граждан Украины, - Степанов

К группе риска, которая требует обязательной вакцинации от COVID-19, относятся 20,8 млн граждан Украины, - Степанов

В Минздраве посчитали количество граждан Украины, которые относятся к группе риска и должны вакцинироваться от коронавируса за счет государства.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы посчитали то количество населения, которое точно требует вакцинирования. Этим должно заниматься государство. Это люди, относящиеся к группе риска – по профессиональному признаку (медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы), по медицинским показателям, по возрастному критерию (старше 65 лет). Общее количество таких людей составляет 20 млн 866 тыс., как минимум это количество мы должны обеспечить за счет государства. Именно поэтому мы закладывали цифры в бюджете 15,1 млрд грн, посчитав это количество населения", - пояснил министр.

Глава Минздрава также пожаловался на недофинансирование медицинской отрасли в госбюджете на 2021 год.

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"Я не согласен с тем количеством средств, которое выделяется на медицину. 15,1 млрд мы предлагали на вакцинацию, вместо этого там стоит 2,36 млрд. Нас категорически не устраивает цифра по финансированию медицины. При таких цифрах мы точно не сможем поднять зарплату медработникам. Слова благодарности нужно еще чем-то подкреплять, я надеюсь, что финансирование медицины будет не по остаточному принципу. В бюджетном запросе мы подавали 296 млрд – с учетом вакцинации, реагирования на эпидемию – по факту стоит 159 млрд грн. Критически необходимый минимум – нужно еще плюс 57-60 млрд", - сказал Степанов.

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намекаеш на кацапский спутник -новичок ?
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14.12.2020 22:26 Ответить
Все главные новости про коронавирус здесь: http://uionv.com/COVID-19.htm
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14.12.2020 22:31 Ответить
анекдот дня
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14.12.2020 22:33 Ответить
Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании.
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14.12.2020 22:34 Ответить
Мою дозу вакцини нехай степанов вколе собі у сраку. Я обійдусь і без вакцини коштовної і безкоштовної.
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14.12.2020 23:14 Ответить
"Я не согласен с тем количеством средств, которое выделяется на медицину..."Ты,схематозник,рылом не вышел Учись у суперминистра авакяна:сказал,что ему нужны ещё 2 млрд-и ,без проблем,получил-и плевал он на какой-то там бюджет
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14.12.2020 23:50 Ответить
Вот он добрый дохтар айболит...
Он от всех болезней лечит...
Кто то сразу в космос улетит...
А кто то дозу сам себе прилепит...
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14.12.2020 23:54 Ответить
 
 