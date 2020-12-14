ЕС радикально сократит импорт российского газа и нефти, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов
Европейский союз, крупнейший потребитель российского газа, в ближайшее время намерен сократить импорт нефти и газа на 100 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, это мощный удар по российской экономике, которая сосредоточена на продаже сырья, а к тому же - в основном в Европу.
11 декабря лидеры ЕС договорились усилить план по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
По его словам, изначально планировалось, что выбросы парниковых газов к 2030 году должны уменьшиться на 40% по сравнению с уровнем 1990 года, однако новая цель - "не менее 55%".
Прежде всего, энергетическому сектору придется стать "экологическим". Именно этот сектор отвечает за 75% парниковых выбросов в ЕС. Для реализации амбициозной повестки дня потребление нефти должно снизиться почти на треть к 2030 году, а потребление газа - на четверть, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Следует добавить, что Европейский союз намерен уменьшить стоимость импорта топлива на 100 млрд евро. К 2050 году ЕС планирует полностью отказаться от ископаемого топлива.
В июле Еврокомиссия утвердила две стратегии достижения климатической нейтральности. Первая стратегия требует создания единого энергетического рынка и диверсификации поставщиков, вторая - массового производства чистого водорода для энергетических целей.
Страны ЕС намерены постепенно отказаться как от нефти, так и от природного газа, которые следует заменить "безуглеродной газами", а главным образом водородом.
Пожалуйста, подождите...
вокруг Украины все опоточил и вот, на те !
Де який глузд в цьому маэ бути.
Потому что её нефть никому не нужна!
https://expro.com.ua/novini/pdzemn-shovischa-gazu-v-vrop-zapovnen-na-99 Найбільші ПСГ у Європі після українських має Німеччина.
Эти выбросы компенсируются увеличением выбросов из парашных пердаков от такой новости.
Я тоже любитель фантастического жанра, но не до такой степени...
Это утопия.
1. Речь не именно о российском газе и нефти - а о нефти и газе ВООБЩЕ. Европа борется за экологию, а не против Раши.
2. Водород на порядок дороже природного газа и нефти, поэтому в результате за весь этот цирк заплатит потребитель из своего кармана. И заплатит ли - вопрос. Во Франции "желтые жилеты" устроили восстание против повышения акциза (экологического сбора) на дизель. А тут они собираются дешевый газ на дорогущий водород менять... Ну-ну.
Также, т.к. газ состоит из угдерода и водорода, а углерод "выкидывается" из процесса чтобы не получать углекислый ("парниковый") газ на выходе, то по итогу сжигается только водород, а это меньше половины энергии газа которую мы получаем при прямом сжигании.
Можешь взять учебник и сам посчитать какой % энергии теряется по итогу.
Поэтому что с нефтью что без, Раша всегда представляет угрозу. К тому же, в отличие от глупой Европы, останутся другие покупатели, а запасы ископаемого топлива только сокращаются и цена со временем булет расти.