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Газ (9402) климат (163) нефть (1844) россия (93011) Евросоюз (16684)

ЕС радикально сократит импорт российского газа и нефти, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов

ЕС радикально сократит импорт российского газа и нефти, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов

Европейский союз, крупнейший потребитель российского газа, в ближайшее время намерен сократить импорт нефти и газа на 100 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, это мощный удар по российской экономике, которая сосредоточена на продаже сырья, а к тому же - в основном в Европу.

11 декабря лидеры ЕС договорились усилить план по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, изначально планировалось, что выбросы парниковых газов к 2030 году должны уменьшиться на 40% по сравнению с уровнем 1990 года, однако новая цель - "не менее 55%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о планах Украины по борьбе с изменением климата: Сокращение выброса парниковых газов на 58-64%, развитие возобновляемой энергетики

Прежде всего, энергетическому сектору придется стать "экологическим". Именно этот сектор отвечает за 75% парниковых выбросов в ЕС. Для реализации амбициозной повестки дня потребление нефти должно снизиться почти на треть к 2030 году, а потребление газа - на четверть, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Следует добавить, что Европейский союз намерен уменьшить стоимость импорта топлива на 100 млрд евро. К 2050 году ЕС планирует полностью отказаться от ископаемого топлива.

В июле Еврокомиссия утвердила две стратегии достижения климатической нейтральности. Первая стратегия требует создания единого энергетического рынка и диверсификации поставщиков, вторая - массового производства чистого водорода для энергетических целей.

Страны ЕС намерены постепенно отказаться как от нефти, так и от природного газа, которые следует заменить "безуглеродной газами", а главным образом водородом.

Также читайте: Гутерреш призывает мир к глобальному чрезвычайному положению из-за проблем климата

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Топ комментарии
+22
А що вони "Північному потоку" ганять будуть? Кокаїн?
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14.12.2020 22:40
+11
ВЫ БЫ НЕ НА КОЗЛОМОРДЫХ СМОТРЕЛИ А МЕНЬШЕ У НАС ВСЯКИЙ СКОТ ВО ВЛАСТЬ ВЫБИРАЛИ
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14.12.2020 23:00
+10
Россияне, назовите одно достижение Путина/путинизма, улучшевшее вам жизнь, которым вы можете гордиться.
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14.12.2020 22:44
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Правила форума Совет форумчан
Все, росіянам пісец.
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14.12.2020 22:38 Ответить
Пойдут на Берлин...за гуманитаркой..
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14.12.2020 22:41 Ответить
ЕС радикально сократит импорт российского газа и нефти, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов - Цензор.НЕТ 7712
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14.12.2020 23:27 Ответить
за что же Вова надрывался?
вокруг Украины все опоточил и вот, на те !
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14.12.2020 23:37 Ответить
Це називається много-ходов-очка.
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14.12.2020 23:59 Ответить
ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів - Цензор.НЕТ 6470
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14.12.2020 23:56 Ответить
"Зачем вам сортиры если *рать нечем ?!"
ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів - Цензор.НЕТ 5836 ЄС радикально скоротить імпорт російського газу і нафти, щоб зменшити викиди парникових газів - Цензор.НЕТ 1717
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14.12.2020 23:59 Ответить
Гг))) бункерная жопа
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14.12.2020 22:40 Ответить
А що вони "Північному потоку" ганять будуть? Кокаїн?
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14.12.2020 22:40 Ответить
Та ні, екологічно чистий канабіс.
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14.12.2020 22:48 Ответить
Не могли ж вони 10 лярдів на вітер кинуть? Венесуела - Росія - Німеччина = біла доріжка щастя
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14.12.2020 23:41 Ответить
Мабуть так...
Де який глузд в цьому маэ бути.
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14.12.2020 23:56 Ответить
слезно будут просить Маска чтоб купил по цене металлолома... пусть гиперлуп запускает...
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14.12.2020 23:47 Ответить
Його ще спочатку добудувати треба.
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15.12.2020 00:00 Ответить
Россияне, назовите одно достижение Путина/путинизма, улучшевшее вам жизнь, которым вы можете гордиться.
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14.12.2020 22:44 Ответить
а причем тут путинизм? Европа отказывается от нефти и газа чтобы бороться с парниковым эффектом, а не потому что у них какие-то претензии к Раше.
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14.12.2020 23:34 Ответить
1) Півень з гівна. 2) Бліни з лопати. Я вже не кажу про стерхів яким ***** курс куди летіти показував.
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15.12.2020 00:04 Ответить
кацапню фрау мєркєль обіцяла зобов'язати гнати газ через Україну, нє?
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14.12.2020 22:44 Ответить
что-то не очень верится, судя по продолжению прокладывания СП-2.
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14.12.2020 22:45 Ответить
Программа "Нефть в обмен на продовольствие" для России невозможна!
Потому что её нефть никому не нужна!
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14.12.2020 22:47 Ответить
Да и продовольствие европейское там давят бульдозерами
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14.12.2020 23:30 Ответить
а что вы тогда жрёте...?
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14.12.2020 23:37 Ответить
На заміну бульдозерам прийдуть екскаватори - труби викопають - то на брухті ще з півроку протягнуть...
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15.12.2020 00:06 Ответить
Да, но это скорее нашу ГТС ожидает.
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15.12.2020 00:15 Ответить
Наша ГТС уникальна тем,что соединена с самыми большими в Европе хранилищами газа,которые будут востребованы до конца "газового века" .
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15.12.2020 00:24 Ответить
В Европе объёмы хранилищ значительно больше, чем у нас. При сокращении потребления ими и будут пользоваться - они ближе.
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15.12.2020 00:27 Ответить
ти кацап?
https://expro.com.ua/novini/pdzemn-shovischa-gazu-v-vrop-zapovnen-na-99 Найбільші ПСГ у Європі після українських має Німеччина.
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15.12.2020 01:32 Ответить
Шах и мат москали.
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14.12.2020 22:52 Ответить
ВЫ БЫ НЕ НА КОЗЛОМОРДЫХ СМОТРЕЛИ А МЕНЬШЕ У НАС ВСЯКИЙ СКОТ ВО ВЛАСТЬ ВЫБИРАЛИ
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14.12.2020 23:00 Ответить
"...лидеры ЕС договорились усилить план по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу."
Эти выбросы компенсируются увеличением выбросов из парашных пердаков от такой новости.
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14.12.2020 23:08 Ответить
А заборона з 2030 року продаж автівок дизельних та бензинових ?
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14.12.2020 23:10 Ответить
Провідні автоконцерни такого не переживуть...
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14.12.2020 23:23 Ответить
А що зробиш ? ЄС двинуло такий плян , продаватимуть тільки електромобілі
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14.12.2020 23:27 Ответить
Ну тоді - йой... ))
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14.12.2020 23:39 Ответить
О то ж і япро те )
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15.12.2020 06:49 Ответить
Еще б наши тугодумы и олигархи на трубе строили мусоросжигающие заводы, а в купе с централизованным отоплением можно всю страну греть мусором, а добываемый газ гнать на экспорт через порты, лучшая ответка бензоколонке
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14.12.2020 23:26 Ответить
"ще б наши тугодумы и олигархи на трубе строили мусоросжигающие заводы".

Я тоже любитель фантастического жанра, но не до такой степени...
Это утопия.
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14.12.2020 23:46 Ответить
Штаты введут санкции против ЕС. Зря что ли они вложились в строительство терминалов СПГ.
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14.12.2020 23:29 Ответить
Опять народ только заголовок читает
1. Речь не именно о российском газе и нефти - а о нефти и газе ВООБЩЕ. Европа борется за экологию, а не против Раши.
2. Водород на порядок дороже природного газа и нефти, поэтому в результате за весь этот цирк заплатит потребитель из своего кармана. И заплатит ли - вопрос. Во Франции "желтые жилеты" устроили восстание против повышения акциза (экологического сбора) на дизель. А тут они собираются дешевый газ на дорогущий водород менять... Ну-ну.
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14.12.2020 23:38 Ответить
Может я чего-то не догоняю, но вообще водород в промышленных объёмах раньше получали именно из газа. Это в разы дешевле, чем из воды.
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14.12.2020 23:46 Ответить
Закон сохранения энергии. Чтобы получить водород из газа, газ надо нагреть до огромной температуры, т.е. затратить кучу энергии. Соответсвенно по итогу энегрия от водорода за вычетом энергии на разложение, будет намного меньше чем энергия от исходного газа.
Также, т.к. газ состоит из угдерода и водорода, а углерод "выкидывается" из процесса чтобы не получать углекислый ("парниковый") газ на выходе, то по итогу сжигается только водород, а это меньше половины энергии газа которую мы получаем при прямом сжигании.
Можешь взять учебник и сам посчитать какой % энергии теряется по итогу.
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15.12.2020 00:06 Ответить
да, и водород в промышленных объемах получают для промышленных целей, а не как энергоноситель.
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15.12.2020 00:09 Ответить
Раньше и бензин получали как никому не нужный отход в процессе производства керосина.
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15.12.2020 00:16 Ответить
Мягко говоря, не очень некорректное по самоокупаемости сравнение.
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15.12.2020 00:38 Ответить
по изложенным фактам сказать нечего, понятно. Слив засчитан.
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15.12.2020 00:11 Ответить
если по фактам, то для "одаренных" уточняю - сокращение начнут именно с раши,что ж не ясно ? схоже завалили союз - сначала обескровили а потом гематоген предложили.
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15.12.2020 00:19 Ответить
сокрашение начнут с импорта, а это и Раша и США со своим сжиженным газом.
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15.12.2020 09:22 Ответить
Это так сейчас Европа постепенно вводит эмбарго ?
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14.12.2020 23:43 Ответить
нет, никакого эмбарго. Европа борется против глобального потепления, на Рашку им накласть.
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15.12.2020 00:07 Ответить
кацапы по инерции уже делают военные заказы в долг... ждемс того момента когда будут останавливаться ихние зброярни... потираем в большой надежде руки...
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14.12.2020 23:51 Ответить
та 7 лет потираем а толку нет.
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15.12.2020 00:08 Ответить
смотри на мировые тенденции в потреблении углеводородов... кацапстан зависит от них больше Сайдовской аравии... зато Саудовская аравия будет последней. кого коснуться убийственные ограничения продаж...
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15.12.2020 00:42 Ответить
Видишь ли, Раша начала экспортировать нефть и газ только в 60-х. А голодомор и войны против соседей были до того.
Поэтому что с нефтью что без, Раша всегда представляет угрозу. К тому же, в отличие от глупой Европы, останутся другие покупатели, а запасы ископаемого топлива только сокращаются и цена со временем булет расти.
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15.12.2020 09:25 Ответить
глупости, газ кончится сам по себе, ибо запасы ограничены количеством погибшей после потопа органики, а смалят кому не лень
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15.12.2020 00:44 Ответить
ну що поробиш,треба і таким чином дусити мордор
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15.12.2020 02:13 Ответить
А для чого ж тоді "Північний потік-2", якщо тенденція на скорочення споживання газу, чи німці мають окрему думку?
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15.12.2020 06:37 Ответить
Вот это да! Это смертельный удар для расеи....Теперь она не сможет оплачивать дорогостоящую войну на Донбассе а также чемодан без ручки -- Крым....Да и это становится все более интересным -- сколько еще протянет сама расея?
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15.12.2020 08:04 Ответить
Где делись те дебилы, которые мне в новости про сп-2 втирали, что это мегасуперпупер успешный бизнес проект?
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15.12.2020 08:51 Ответить
 
 