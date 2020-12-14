Мне поступают сообщения, что в некоторых больницах "ковидные" выплаты осуществляются в пользу руководства, - "слуга народа" Янченко

Биологи, которые тестируют пациентов на короновирус, должны быть уравнены в правах с медработниками и получать доплаты. Поскольку этот вопрос не удалось урегулировать на уровне Кабинета Министров, депутаты подали соответствующий законопроект.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила замглавы Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"У нас с Кабинетом Министров было разное понимание этого вопроса и проработки глубины проблемы. Минздрав внес норму о том, что биологам чисто теоретически могут начисляться "ковидные" доплаты, но решения принимают главные врачи. К сожалению, главные врачи медицинских учреждений их распределяли не в пользу биологов. Первые жалобы я начала получать еще весной от медицинских работников. Биологи из разных регионов начали исследовать, почему они не получают деньги, которые уже давным-давно выделены НСЗУ. Мы искали, где эти средства потерялись. Как не прискорбно это говорить, но достаточно часто слабым звеном оказывались главные врачи, которые по своему усмотрению их распределяли, - говорит депутат. - Даже сегодня мне поступают сообщения, что в некоторых больницах "ковидные" выплаты осуществляются в пользу руководства. Главные врачи получают солидные доплаты, а биологи, средняя зарплата которых составляет от 3 до 5 тысяч гривен, ничего дополнительно не получают", - рассказала Янченко.

По словам нардепа, биологов дискриминируют не только по "ковидным" выплатам. На них вообще не распространяются никакие другие социальные гарантии, которые государство обеспечивает медицинскому персоналу. Поэтому законопроектом предлагается распространить на них все гарантии медицинских работников. Это страховка на случай инфицирования какой-то болезнью, выплата оздоровительных, медицинский стаж и тому подобное.

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"На этих людях держится большая часть лечебного процесса, без их работы по установлению диагноза и дальнейшая работа медиков невозможна. Поэтому государство должно позаботиться о людях, которые работают сейчас на копеечную зарплату", - подчеркнула Янченко.