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Мне поступают сообщения, что в некоторых больницах "ковидные" выплаты осуществляются в пользу руководства, - "слуга народа" Янченко

Мне поступают сообщения, что в некоторых больницах

Биологи, которые тестируют пациентов на короновирус, должны быть уравнены в правах с медработниками и получать доплаты. Поскольку этот вопрос не удалось урегулировать на уровне Кабинета Министров, депутаты подали соответствующий законопроект.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила замглавы Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"У нас с Кабинетом Министров было разное понимание этого вопроса и проработки глубины проблемы. Минздрав внес норму о том, что биологам чисто теоретически могут начисляться "ковидные" доплаты, но решения принимают главные врачи. К сожалению, главные врачи медицинских учреждений их распределяли не в пользу биологов. Первые жалобы я начала получать еще весной от медицинских работников. Биологи из разных регионов начали исследовать, почему они не получают деньги, которые уже давным-давно выделены НСЗУ. Мы искали, где эти средства потерялись. Как не прискорбно это говорить, но достаточно часто слабым звеном оказывались главные врачи, которые по своему усмотрению их распределяли, - говорит депутат. - Даже сегодня мне поступают сообщения, что в некоторых больницах "ковидные" выплаты осуществляются в пользу руководства. Главные врачи получают солидные доплаты, а биологи, средняя зарплата которых составляет от 3 до 5 тысяч гривен, ничего дополнительно не получают", - рассказала Янченко.

По словам нардепа, биологов дискриминируют не только по "ковидным" выплатам. На них вообще не распространяются никакие другие социальные гарантии, которые государство обеспечивает медицинскому персоналу. Поэтому законопроектом предлагается распространить на них все гарантии медицинских работников. Это страховка на случай инфицирования какой-то болезнью, выплата оздоровительных, медицинский стаж и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Янченко зарегистрировала законопроект о лишении финансирования Конституционного Суда

"На этих людях держится большая часть лечебного процесса, без их работы по установлению диагноза и дальнейшая работа медиков невозможна. Поэтому государство должно позаботиться о людях, которые работают сейчас на копеечную зарплату", - подчеркнула Янченко.

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Топ комментарии
+4
"Деньги ходят за главврачом" Так было и так будет. Слабое звено. Ха ха...
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14.12.2020 22:47
+3
Да что ты ?,,, странно
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14.12.2020 22:48
+2
Биологи, которые тестируют пациентов Источник: https://censor.net/ru/n3236937
https://censor.net/ru/n3236937 Може мікробіологи , це ближче до істини .? Тому що - біологія , поняття ну - ДУЖЕ , багатогранне ..

Але в іншому вона абсолютно права , медичне начальство "збирає вершки " , навіть не контактуючи з хворими на ковід . Тим хто безпосередньо їх лікує , залишаються крихти , я це знаю точно ... .
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14.12.2020 22:59
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"Деньги ходят за главврачом" Так было и так будет. Слабое звено. Ха ха...
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14.12.2020 22:47 Ответить
Бороться нужно врачам за свои права , против издевательств бандитской шоблы , не брезгующей ничем !
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14.12.2020 23:05 Ответить
шостий номер СН Галина Янченко, голова спец-комісії(!) по інвестиціям у ВР.

Карʼєра-могилянка, соціологія, ФОП, консультант, депутат, відповідальна за анти-корупцію і диджиталізацію в СН
Це і є "піймати хайп", я вважаю.
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14.12.2020 22:47 Ответить
Да что ты ?,,, странно
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14.12.2020 22:48 Ответить
Биологи, которые тестируют пациентов Источник: https://censor.net/ru/n3236937
https://censor.net/ru/n3236937 Може мікробіологи , це ближче до істини .? Тому що - біологія , поняття ну - ДУЖЕ , багатогранне ..

Але в іншому вона абсолютно права , медичне начальство "збирає вершки " , навіть не контактуючи з хворими на ковід . Тим хто безпосередньо їх лікує , залишаються крихти , я це знаю точно ... .
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14.12.2020 22:59 Ответить
«.... стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две «отличные вакцины собственного производства», Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?»

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14.12.2020 23:04 Ответить
Бляха, с весны замечают замечают....а сделать ничего не могут....только писюном по роялю....
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14.12.2020 23:09 Ответить
мне тоже поступило, что за согласие с диагнозом ковид предлагали аж 40 тыс
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15.12.2020 00:41 Ответить
Куди там біологам, коли санітарці, яка кожний день миє після хворих на Covid-19 зсередини автомобілі районної швидкої допомоги (технічному працівнику без медичної освіти) не платять ніяких ковідних доплат - тільки мінімалку. Все, що розвішує на вуха українців влада, така сама лапша, як і статистика захворюваності на Covid-19 від міністерства охорони здоров'я України.
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15.12.2020 01:19 Ответить
в некоторых больницах...

Если кто-то, кое-где, у нас, порой... (с)
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15.12.2020 01:48 Ответить
Микробиологические анализы должны быть исключительно частным бизнесом. Тогда и обсуждать "надбавки" будет нелепо
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15.12.2020 10:45 Ответить
<БАНУТАЯ.....
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15.12.2020 12:48 Ответить
 
 