Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды
В школах и детских садах оккупированной Ялты устанавливают емкости, которые должны наполняться водой, пока она есть в кранах. Когда воду отключают, она будет подаваться в детские учреждения из этих емкостей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Бесперебойное обеспечение водой учреждений образования, как и медучреждений, – одна из приоритетных задач. Да, в этом году рекордная засуха, такой погодной ситуации не было с 1994 года", – цитирует издание слова главы оккупационной администрации Ялты Янины Павленко.
Как пояснил оккупационный начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский, вода из емкостей будет поступать в сеть учреждений.
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"Они автоматически наполняются в то время, когда в городской сети присутствует давление воды. Когда вода в городской системе исчезает, то есть ее отключают, насосной станцией из емкости вода подается во внутреннюю сеть учреждения. Специальные клапаны не пускают воду обратно в городскую сеть, таким образом, внутренняя сеть становится автономной", – рассказал Кутковский, добавив, что переключение происходит незаметно, а специального контроля за работой системы не требуется.
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По его информации, такие емкости установлены в 42 учреждениях образования.
С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. С 14 декабря в городе планируют давать воду по три часа утром и вечером.
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А можно, как правильно заметили и не возрождать! Нет смысла проводить там мелиорацию и возрождать с/х - вполне достаточно того, что есть на территории материковой Украины. Достаточно возродить водоснабжение городов в прибрежной зоне. Крым - это курорт и использовать его нужно по назначению
"что чел посеет, то и пожнет" (с)
Не в ненавистную ж Украину же они ломанутся...
Чому проблеми з водою,великі проблеми,почались навіть у Ялті та інших місцях південного узбережжя, не лише степу,як тільки зайшли асвабадітєлі зі сранєй-рязанєй та інших сранєй вЯлікай раші-паРаші?
2. а чому Сочі сидить без води? Дають воду 2 рази на день по 2 години. Чому геть пересохле водосховище що обслуговувало Краснодар? Може все ж таки Дніпро тут ні до чого?
- Что будет, если построить "русский мир" в Сахаре?
- Сначала ничего не будет, а потом начнутся перебои с песком.
Так и здесь в Ялте, кругом, куда пришел русский мир, там возникают проблемы, потому, что руки у россиян растут сразу из жопы. Из-за неприспособленности вести хозяйство в условиях недостатка пресной воды, из-за тупости, лени, безмозглости они усугубили ситуацию. Теперь только есть один выход у крымчан, слезно на коленях просить Украину, чтобы их назад приняли в состав Украины или им конец.
Оно бы приятно думать что это из-за "русского мира", но факты говорят что нет.
На 90 відсотках території паРаші жити нормальним людям,європейцям,просто неможливо....тому з задоволенням кацапо-орда пре у Крим,куди вОнюшки перли, як і у всю Україну, ще з часів совєтів.
Раніше, нгавіть у минулому році, відповичаючих у сезон було 4 мільйони, і нічого, інфраструктура все витримала. В 2020, восени, відпочиваючих немає, населення разом з "понаїхавшими" набагато менше ніж у сезон (понаїхавших кацапів максимум 500 тис.), але води немає. Тож проблема не у понаїхавших.
кремлядь и её приспешники изрядно поиздевались над академиком, уволили с должности директора ИНИОН после 17 лет работы,завели уголовное дело...
не вписывается Пивоваров в сегодняшний кацапо-ордынский мейстрим о вЯликай рассее.