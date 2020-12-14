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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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детсад (425) Крым (26004) школа (2994) Ялта (334) вода (918)

Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды

Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды

В школах и детских садах оккупированной Ялты устанавливают емкости, которые должны наполняться водой, пока она есть в кранах. Когда воду отключают, она будет подаваться в детские учреждения из этих емкостей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Бесперебойное обеспечение водой учреждений образования, как и медучреждений, – одна из приоритетных задач. Да, в этом году рекордная засуха, такой погодной ситуации не было с 1994 года", – цитирует издание слова главы оккупационной администрации Ялты Янины Павленко.

Как пояснил оккупационный начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский, вода из емкостей будет поступать в сеть учреждений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет

"Они автоматически наполняются в то время, когда в городской сети присутствует давление воды. Когда вода в городской системе исчезает, то есть ее отключают, насосной станцией из емкости вода подается во внутреннюю сеть учреждения. Специальные клапаны не пускают воду обратно в городскую сеть, таким образом, внутренняя сеть становится автономной", – рассказал Кутковский, добавив, что переключение происходит незаметно, а специального контроля за работой системы не требуется.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты

По его информации, такие емкости установлены в 42 учреждениях образования.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. С 14 декабря в городе планируют давать воду по три часа утром и вечером.

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Топ комментарии
+42
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 6339
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14.12.2020 22:57
+39
Всё через жопу: заказывали камни, а привезли засуху.
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14.12.2020 22:55
+32
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 3405
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14.12.2020 23:01
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Правила форума Совет форумчан
Всё через жопу: заказывали камни, а привезли засуху.
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14.12.2020 22:55 Ответить
Посушливий руський мір...
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14.12.2020 23:07 Ответить
Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 647
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14.12.2020 23:21 Ответить
.....три причины, по которым после алкоголя так дико сушит
https://omactiv.md/thinkdrink/3-prichiny-po-kotorym-posle-alkogolya-tak-diko-sushit
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14.12.2020 23:30 Ответить
Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 8004
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15.12.2020 00:23 Ответить
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 6339
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14.12.2020 22:57 Ответить
нова бізнес-ідея: пазл для збору всією сім'єю - Український паспорт кримчанина )))
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14.12.2020 23:23 Ответить
Та понятно... морячка в студию... вместе с енотом
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14.12.2020 22:57 Ответить
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 3405
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14.12.2020 23:01 Ответить
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 4677
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14.12.2020 23:08 Ответить
води? скоро х"йло зробе вам води туди-сюди по губам...
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15.12.2020 00:04 Ответить
если коровы есть не пропадутРекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 2031
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14.12.2020 22:59 Ответить
Коровье говно для крысчан в помощь!
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 7333
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14.12.2020 23:07 Ответить
да уж.. и на парфюме будут экономить
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15.12.2020 09:16 Ответить
Конечно ,нас радуют проблемы оккупантов ,но...Крым они превращают в пустыню,а кто будет возрождать?
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14.12.2020 23:01 Ответить
Будем там кактусы выращивать и делать из них текилу.
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14.12.2020 23:08 Ответить
И продавать ее кацапам.
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15.12.2020 00:37 Ответить
Та нє! каци сидять на китайському спирті з какашок!
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15.12.2020 07:32 Ответить
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15.12.2020 12:50 Ответить
Ничего не надо возражать, Крым должен вернуться к природному состоянию
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15.12.2020 09:17 Ответить
Возрождать.
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15.12.2020 12:18 Ответить
Мы, но за их счет(по репарациям)!
А можно, как правильно заметили и не возрождать! Нет смысла проводить там мелиорацию и возрождать с/х - вполне достаточно того, что есть на территории материковой Украины. Достаточно возродить водоснабжение городов в прибрежной зоне. Крым - это курорт и использовать его нужно по назначению
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15.12.2020 09:53 Ответить
Можно объединить эти ёмкости с туалетом. Тогда они будут наполняться быстрее.
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14.12.2020 23:04 Ответить
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 8615
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14.12.2020 23:05 Ответить
А на потолке, вместо праздничных герлянд, камни повесили?
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14.12.2020 23:05 Ответить
Дибилы, а кто её хлорировать в бочках будет?А бочки кто будет мыть от слизи? Вызывайте Боширова и Петрова...
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14.12.2020 23:08 Ответить
А где морячок?
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14.12.2020 23:09 Ответить
Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды - Цензор.НЕТ 7957
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14.12.2020 23:10 Ответить
Кобдзону под хор александрова отплясывает .
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14.12.2020 23:12 Ответить
А от мені цікаво - якщо людина померла з переламаною ногою, у душі нога теж буде поламана? Морячок саме так помер...
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15.12.2020 00:57 Ответить
Так він що, здох уже?
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15.12.2020 07:10 Ответить
Нада через мост - с краснадарскаго края воду трубами кинуть . Можна ешшо и паездами в цистернах вазить . Можна даже баклажками в багажниках - главное вдоволь напицца .
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14.12.2020 23:10 Ответить
В кроснодарском крае ее и так не так много,как им бы хотелось. Моче пускай пьют крысчане
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15.12.2020 00:19 Ответить
мона представить, как они стиральные машинки с чайника заливают и вручную таймер отслеживают меж заливками ))) если канешно машинки у них есть )))
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14.12.2020 23:11 Ответить
Нормальные машинки без напора воды - не включаются , не работают . )
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14.12.2020 23:16 Ответить
))) а машинкой можно стирать вообще без подключения к водопроводу. был бы слив для удобства и запас воды в доме в какой-то посуде, достаточный для стирки. только в полуручном режиме придётся стирать. главное знать алгоритм работы девайса. любая электроника тупа и её легко обмануть. сначала должна запереться дверь. по сигналу, что она заперта, должен открытся электроклапан подачи воды и начать заполнять водой котёл. после него, в алгоритме заполнения стоит мембранный датчик давления, следящий за заданным обьёмом воды в барабане. и его приоритет выше электроклапана подачи воды )). давление в водопроводе не играет решающую роль в следующем шаге - старте стирки. именно датчик давления запускает цикл по наличию заданного обьема воды в котле. если вручную наливать с той же садовой лейки через тот же порошковый лоток, то по заданному обьёму заполнения, датчик сработает и машина стартонёт. мы просто наполним её за электоклапаном и прога поймёт, шо клапан был открыт, выполнил свою работу, залил в машину воду и она закроет его. лучше залить даже побольше, глядя на уровень в стекле барабана. шоб если бельё сухое, то потом не доливать, когда она остановится по падению давления )) и потом только таймер вручную надо будет отслеживать, чтобы по откачке вновь залить. в принципе она будет просто стоять и ждать налива после выполнения очередного цикла. заливаеш и автоматом стартует следующая часть проги. и так до последней ручной заливки для полоскания. единственное неудобство - вручную надо заливать по старту и пару-тройку раз по ходу в зависимости от выбранной проги. я ещё до войны тёщу так стирать научил в этом грёбанном лугандоне, где летом издревле воды в сети не было и её ночами во всё шо можно набирали. и до сегодня так часто юзает )) сосед был чуть с ума не сошёл, когда тогда летом зашёл и увидел, что днём машинка молотит, как вроде вода в водопроводе появилась. до этого он по ночам пытался постираться, когда хоть шото в водопроводе появлялось. потому шо все воду набирали во всё шо можно и запустить машинку ночью тоже была проблема))) любой может в действенности такого подхода сам всегда легко убедится. в любой момент закройте кран подачи воды и залейте воду вручную через тот же порошковый лоток, до момента когда прога стартонёт )) да, неудобно )) те кто не знал, будут приятно удивлены простотой обмана девайса ))). при низких давлениях воды в сети есть ещё и другая проблема - заполнение системы отопления в современных замкнутых котлах отопления, которые тоже должны быть доведены до рабочего давления воды в системе. простым открытием крана там тоже не обойдёшся. и тоже всё решается так же просто. но это уже другая история ))) в принципе, всё что создал один человек, другой может понять без чьей либо помощи и подогнать девайс под свои нужды ))
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15.12.2020 01:21 Ответить
Я правильно понимаю,, что машинка запускается потому, что вода тяжелее загруженного белья?
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15.12.2020 01:54 Ответить
) прально. если бельё чистое, то машинка не стартонёт ))))
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15.12.2020 09:57 Ответить
Ты - идиот! Цикл стирки запускает не датчик, а нажатие кнопки "START". Стирка начинается до залива воды, сначала машинка балансирует бельё, вращаясь без воды в противоположные стороны... Хотя, хрен его знает, что ты понимаешь под термином "стиральная машина", если пишешь такую лабуду...
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15.12.2020 09:09 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))))))!!
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15.12.2020 09:52 Ответить
Не порите отсебятину,нопка старт запускает не цикл стирки, а аналитическую программу, а собственно процесс стирки запускают датчики после анализа ситуации.
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15.12.2020 11:23 Ответить
И вы туда же??? Пока не нажмёте кнопку старт, ни датчики, ни прога не запустится!
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15.12.2020 16:58 Ответить
Речь о собственно стирке, а не запуске. Кнопка старт не включает стирку. Она запускает программу аналитики. Если аналитика посчитает нужным - стирки не будет. Например при утечке тока через разрушенный нагревательный элемент.
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15.12.2020 19:25 Ответить
Главное напоить ихтамнетов, а дети - такое, бабы еще нарожают!
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14.12.2020 23:14 Ответить
З часом звикнуть
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14.12.2020 23:14 Ответить
'' стиральная доска " - это не просто дорога на горских перевалах , а первая необходимость в кажном кацапском хозяйстве будет .
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14.12.2020 23:25 Ответить
добра новина!!!
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14.12.2020 23:32 Ответить

Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 7980
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14.12.2020 23:50 Ответить
До мокшанской мордвы начинает доходить почему "эта пяный Хрусчов падарил Крым Украине".
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15.12.2020 00:01 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/spochatku-znikla-voda-a-teper-pidnyali-tsini-na-scho-skarzhatsya-meshkantsi-okupovanogo-pivostrova-krim.htm Гризіть каменюки з неба, потвори!

Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 8677
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15.12.2020 00:14 Ответить
зато на родине
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15.12.2020 00:36 Ответить
ага,на родине-уродине, на паРаше-уродине.
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15.12.2020 01:43 Ответить
Быстро закончилось счастливое плаванье в ,,родную,, гавань. Теперь-горькая расплата. И это только начало этой расплаты...
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15.12.2020 00:26 Ответить
доходит через немогу, если доходит
"что чел посеет, то и пожнет" (с)
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15.12.2020 00:35 Ответить
Интересно, как скоро Роися запретит выезд аборигенам из Крыма?

Не в ненавистную ж Украину же они ломанутся...
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15.12.2020 00:41 Ответить
Нахера той крим ЗАРАЗ потрібен? Коли приїду до Криму тоді і буду спілкуватися з татарами, а не з руськомовними придурками щодо теріторії та поглядів..., а Тур.ія допоможе...
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15.12.2020 00:49 Ответить
Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 1468
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15.12.2020 00:54 Ответить
Так-ОЙ интересный вопрос: А сколько сейчас стоит литр питье-ВОЙ воды в Крыму???
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15.12.2020 01:15 Ответить
Кажуть населення Криму ждуть нові технології.Будуть поїти населення Криму електролітом та потрохи давати дистильовану воду і кожен день підключати до зарядного приладу.Економію води хватає на 700 циклів.
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15.12.2020 04:22 Ответить
абсолютно не розумію логіку тих бочок! Хочуть наповнювати бочки з кранів, а в кранах вода звідки візьметься????
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15.12.2020 05:10 Ответить
вода подається, але не цілодобово.
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15.12.2020 06:36 Ответить
Якщо закрити усі отвори, то рідина не виходитиме.
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15.12.2020 06:37 Ответить
хоть нужду будет куда детишкам справить, один класс посцать второй попить
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15.12.2020 07:07 Ответить
Что ж, "расеяне", это ваш камень с неба
Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води - Цензор.НЕТ 7118
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15.12.2020 07:28 Ответить
Спасибо таварисчу путену за наше счастливое детство..
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15.12.2020 08:16 Ответить
Почему рекордная засуха, это обычное состояние Крыма. Только теперь оккупированный Крым не снабжается днепровской водой, и установленные оккупантами баки никак не спасут ситуацию в Крыму. Крым возвращается в свое естественное состояние. Когда на одну семью из трех человек давали одно ведро воды в сутки (для приготовления пищи, попить, постирать, помыться) и два ведра на большую семью, когда вымирали целые села. Поэтому без Украины эту проблему не решить и только в составе Украины - Крым может жить и развиваться.
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15.12.2020 09:05 Ответить
Ялта никогда и не снабжалась днепровской водой. Как и остальные города на ЮБК.
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15.12.2020 10:00 Ответить
Чому ж зараз,при окупантах,ПБК сидить без води? Вони ж обходились,як ти стверджуєш, та обходяться без дніпровської води...

Чому проблеми з водою,великі проблеми,почались навіть у Ялті та інших місцях південного узбережжя, не лише степу,як тільки зайшли асвабадітєлі зі сранєй-рязанєй та інших сранєй вЯлікай раші-паРаші?
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15.12.2020 10:10 Ответить
1. Подивись на мапі схему каналу. Я не "стверджую" - то є факт. Канал не доходить до південного узбережжя Криму.
2. а чому Сочі сидить без води? Дають воду 2 рази на день по 2 години. Чому геть пересохле водосховище що обслуговувало Краснодар? Може все ж таки Дніпро тут ні до чого?
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15.12.2020 10:16 Ответить
Почему-то вспомнил старый советский анекдот про построение социализма:
- Что будет, если построить "русский мир" в Сахаре?
- Сначала ничего не будет, а потом начнутся перебои с песком.
Так и здесь в Ялте, кругом, куда пришел русский мир, там возникают проблемы, потому, что руки у россиян растут сразу из жопы. Из-за неприспособленности вести хозяйство в условиях недостатка пресной воды, из-за тупости, лени, безмозглости они усугубили ситуацию. Теперь только есть один выход у крымчан, слезно на коленях просить Украину, чтобы их назад приняли в состав Украины или им конец.
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15.12.2020 10:30 Ответить
Там и при совке и при Украине были проблемы с водой. В этом году небывалая засуха, охватила не только Крым но и Ураснодарский край и побережье Кавказа.
Оно бы приятно думать что это из-за "русского мира", но факты говорят что нет.
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15.12.2020 10:37 Ответить
Насчёт засухи брехня. УЗА (Украинская зерновая Ассоциация - Delo.ua) сообщила, что совокупно зерновых и масличных культур соберут 100 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в 2019-м,
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15.12.2020 11:29 Ответить
Мы не про всю Украину а конкретно про причерноморье. Вот скажи, если "засуха-брехня", то с какого вода в Сочи летом и осенью давалась по 2 часа 2 раза в сутки? Куда делось водохранилише у Краснодара?
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15.12.2020 11:46 Ответить
Водохранилище с Краснодара вывезли в Крым в цистернах.
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15.12.2020 13:05 Ответить
Украину твои кацапские проблемы не интересуют - ответ простой:"Пить меньше надо!", пусть едут туда, где вода есть, в Сибирь и на Дальний восток . На оккупированные земли шапсугов и черкесов(побережье) за эти годы столько кацапов понаехало на ПМЖ, что ресурсов просто не хватает физически.
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15.12.2020 13:07 Ответить
майже всі підаРашки зі всієї Замкадної паРаші, особливо з вічно холодних, сірих рассєянських "******" на кшталт сиктивкарів, чіт, воркути, різних нар'ян-марів та іншої рассєянської срані мріють переселитися з грошима на Кубань, в Крим, це мрія більшості з них... єдині регіони, крім масквабаду, де збільшуєттся населення на ерефії, це Кубань,зокрема Геленджик, Анапа, все узбережжя колись віджате у черкесів, яких кацапо-орда згеноцидила,німецький Кенігсберг з околицями, а тепер ще сотнями тисяч все це ватне рашистське лайно пре в окупований Крим. Так ніколи не вистачить ресурсів на такій невеликій площі, де масово понаїхи перегружать всю непідготовлену стару інфраструктуру.
На 90 відсотках території паРаші жити нормальним людям,європейцям,просто неможливо....тому з задоволенням кацапо-орда пре у Крим,куди вОнюшки перли, як і у всю Україну, ще з часів совєтів.
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15.12.2020 14:56 Ответить
так то воно так, але трішки не так.
Раніше, нгавіть у минулому році, відповичаючих у сезон було 4 мільйони, і нічого, інфраструктура все витримала. В 2020, восени, відпочиваючих немає, населення разом з "понаїхавшими" набагато менше ніж у сезон (понаїхавших кацапів максимум 500 тис.), але води немає. Тож проблема не у понаїхавших.
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15.12.2020 15:10 Ответить
проблема точно не в засухе потому что её там нет.
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15.12.2020 19:27 Ответить
Да жить везде можно - европейцев и "рюських" в орде не так много живет, а уезжают люди потому, что орда - типичная классическая империя с 800- летней историей, унаследовала колонии, агрессию, формы правления (хан = "царь", "генсек","президент") от Золотой орды (Бату-хан - создатель нынешнй "россии", как доказал историк Ю.Пивоваров, за что ему - спасибо). Московия высасывает все ресурсы из колоний на протяжении столетий и расходует по своему усмотрению, и жить в таких условиях - отсутствия средств на развитие и улучшение жизни - очень тяжело, вот люди из колоний бегут туда, где жить полегче.
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16.12.2020 13:01 Ответить
сарай-бату на рюзьге реке Итиль-Волге разрушен, но ничего, "ставка хана просто переехала в кремль", как говорил Ю.Пивоваров.)

кремлядь и её приспешники изрядно поиздевались над академиком, уволили с должности директора ИНИОН после 17 лет работы,завели уголовное дело...
не вписывается Пивоваров в сегодняшний кацапо-ордынский мейстрим о вЯликай рассее.
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17.12.2020 00:24 Ответить
Ничего, даст Бог, нынешний ордынский хан займет, в конце концов, "свое место" - История вынесет приговор вконец прогнившей и заржавевшей империи:она или развалится - или реформируется по принципам США на регионы со своей Конституцией, законами, судами. Ельцын вроде бы начинал что-то делать - ввел выборы губернаторов, Думы разных уровней, но "советники саветской закалки" сильно влияли на его действия,и орда на сегодня так и осталась 800-летней ордой, хотя подобные государства - Османская империя, Германская империя, Британская империя - уже давно сдохли в 20 веке как исторические анахронизмы, и только большевики под соусом лживого "социалистического учения" путем уничтожения 30 млн. людей удержали от распада жестокую тоталитарную орду.
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17.12.2020 13:14 Ответить
 
 