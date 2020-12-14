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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26004) ООН (4053) правозащитники (677) Донбасс (26950)

До сих пор нет процедуры признания рождения на оккупированных территориях и гарантий защиты для политзаключенных, - правозащитники о выполнении Украиной рекомендаций ООН

До сих пор нет процедуры признания рождения на оккупированных территориях и гарантий защиты для политзаключенных, - правозащитники о выполнении Украиной рекомендаций ООН

Полученные Украиной еще в 2017 году рекомендации ООН выполняются не в полном объеме.

Об этом 14 декабря на пресс-конференции сообщили представители украинских правозащитных организаций, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Несмотря на определенный прогресс, остается немало проблем в полноценном доступе жителей оккупированных территорий до административных услуг. Бесспорно, можно приветствовать обустройство на КПВВ "Чонгар" центра предоставления административных услуг. В то же время любой современный ЦПАУ не сможет решить то, что до сих пор отсутствует административная процедура признания фактов рождения и смерти на оккупированных территориях", - отметила менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева.

Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что острой проблемой остается рост количества граждан в Крыму и на Донбассе, которых незаконно лишают свободы.

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"В последнее время никаких освобождений крымских политзаключенных или заложников, находящихся в "ДНР" и "ЛНР", в рамках политических договоренностей не происходило. Эти незаконно лишенные свободы люди нуждаются в гарантиях защиты со стороны украинского государства. Однако законопроект "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", над которым работали профильные государственные органы и правозащитники, не только не принят, но даже не зарегистрирован в парламенте", – сказала Скрипник.

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Вот по части рождения особо конечно беспокоит меня---иногда и заснуть не сразу удаётся, так переживаю. А вот по части регистрации смерти---так всё наоборот. Чуть согрелся---и в люлю.
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14.12.2020 23:40 Ответить
ну, ублюдки, шо скажешь,... думаю будет суд и над "минскими" соглашениями. и над потрошенко вместе с зеленским.. ну а ***** и само вскоре здохнет
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14.12.2020 23:48 Ответить
не шо, а что.... учи свой язЫк... и тебе не надо думать ни над "минскими" соглашениями. и над потрошенко... ***** здохнет физически на днях.. зе - позднее политически... а тебе советую вафли Порошенковские пропить.... легче будет.
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15.12.2020 00:59 Ответить
Ляпота можно. Всех якутов записать в Украинцев.
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15.12.2020 00:04 Ответить
Что то не помню во 2 мировую регистрацию рождения и смерти граждан СССР на оккупированных территориях!
А вообще когда то в истории были примеры этого БРЕДА?!
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15.12.2020 14:08 Ответить
 
 