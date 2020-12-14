Суд оставил под стражей крымского экс-чиновника МВД Федоряна, увеличив возможный залог до 21,2 млн грн

Херсонский апелляционный суд 14 декабря оставил под арестом подозреваемого в госизмене экс-сотрудника МВД Украины в Крыму Николая Федоряна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Федорян останется в СИЗО до 5 января 2021 года, а новый размер залога составляет 21 180 000 гривен.

Это решение апелляционного суда вступает в силу немедленно и обжалованию не подлежит.

Адвокат Федоряна ходатайствовал о более мягкой мере пресечения и уменьшении ранее установленого судом залога в 1,5 млн гривен.

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Напоминаем, 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в аннексированного Крыму задержали бывшего сотрудника украинской предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в "помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским" делами Хизб ут -Тахрир ". По данным прокуратуры АРК, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Во время заседания суда в Херсоне по избранию меры пресечения выяснилось, что задержанный - Николай Федорян, до оккупации работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности, а в позднее перешел на работу в "Черноморнефтегаз", оставшись там работать после событий 2014 года. Сам Феодорян заявил в суде, что свою вину не признает и, что "Украина не предавал".

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